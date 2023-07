Povestea dresorului român care a marcat istoria filmului italian: „Animalele nu te mint, nu se ascund de tine” VIDEO

Deși foarte puțini conaționali îl cunosc, Daniel Berquiny a lăsat o amprentă profundă asupra istoriei cinematografiei italiene, în ultimii 40 de ani. În prezent, el are un parc zoologic în Aprilia, aproape de Roma, unde deține aproape 100 specii de animale.

Daniel Berquiny s-a născut în București într-una dintre cele mai vechi și prestigioase familii de circari din România. Numele său real este Daniel Leibovici. Încă din adolescență, s-a remarcat în industria circului, câștigând prima sa medalie de aur la Festivalul Internațional de Circ din Mongolia la vârsta de doar 15 ani.

Și-a început cariera în circul Orfei, unde a fost protagonistul spectacolului „Nopțile Arabe”, fiind recompensat cu prestigiosul premiu „Trapezul de aur”. Destinul său s-a schimbat odată cu emigrarea în Italia, unde și-a luat numele de scenă Daniel Berquiny. Aici și-a transpus talentul ca dresor în industria cinematografică italiană, devenind o figură emblematică în acest domeniu.

„Am început să fiu cunoscut, iar în 1981, împreună cu cimpanzeul meu, Tanga, am participat la filmările pentru celebrul film Bingo Bongo cu Adriano Celentano”, a povestit el, într-un interviu acordat publicației Rotalianul.

A colaborat cu cele mai mari vedete italiene ale timpului, inclusiv cu Adriano Celentano, Christian de Sica, Massimo Boldi și Leonardo Pieraccioni, fiind prezent în filme celebre precum „Bingo Bongo”, „Phenomena” sau „La tigre e la neve”.

Daniel Berquiny nu s-a limitat doar la a fi un dresor și cascador în filme, ci a fost ca actor, ajungând să își creeze propria școală de actorie. Mulți dintre foștii săi elevi au devenit ulterior personalități cunoscute în industria cinematografică italiană, iar el însuși a avut ocazia să joace în diverse producții alături de actorii de top.

Un „Hollywood al necuvântătoarelor”

Unul dintre proiectele cele mai semnificative ale lui Daniel Berquiny este „Zoo delle Star”, un parc zoologic lângă Roma, în care găzduiește aproape 100 de specii de animale. Acest loc a devenit o adevărată atracție, fiind numit de prietenii săi actori americani „Hollywood al necuvântătoarelor”.

„Tanga este și acum alături de mine, are 50 de ani și trăiește la Zoo delle Star. E foarte în vârstă pentru un cimpanzeu, dar la noi e îngrijită bine, de aceea a reușit să ajungă la această vârstă”, le-a mai spus el, jurnaliștilor.

Tot aici, lângă Aprilia, a trăit și cel mai celebru tigru din lumea cinematografică, cel din filmul Sandokan, tigrul Malaeziei.

„Când am venit să văd terenul, aici era o groapă imensă, povestește Daniel Berquiny, Prietenii mei au zis că sunt nebun. Dar până la urmă au văzut că am realizat ceea ce mi-am propus. O casă pentru animalele mele. Și eu trăiesc cu ele, aici. Aproape toate sunt vedete în diferite filme. Eu țin la ele ca la o familie. Leoaica noastră era aproape oarbă, am operat-o de cataractă, a fost prima și unica operație de acest fel din lume. Oriunde ar fi fost lăsată așa, pentru că riscurile și cheltuielile unei operații sunt foarte mari”, își amintește dresorul.

Cu toate că succesul și faima l-au purtat departe de țara sa natală, Daniel Berquiny păstrează amintiri dragi legate de România. Din păcate, mai vine doar în vizită.

Pe viitor el are de gând să extindă parcul exotic, într-un fel de Safari ce va putea fi explorat de vizitatori. Totuși, cheltuielile nu sunt deloc de neglijat. Doar electricitatea costă 5.000 de euro pe lună. Cât despre hrană, el spune că un tigru mănâncă 10 kilograme de carne pe zi.

Totuși, alături de animalele sale, el se simte ca acasă, într-un mic colț de paradis. Recunoaște că învață mereu lecții prețioase de la animalele pe care le iubește și le înțelege atât de bine.

„Animalele nu te mint, sunt sincere, reale, nu se ascund de tine. Eu le ascult, le înțeleg, am învățat să trăiesc în mijlocul lor. Iubesc natura, iubesc animalele și mă simt mai sigur printre ele decât printre oameni. Câteodată am impresia că adevărata junglă e afară, printre semenii noștri. Circul este o formă de conviețuire care durează de peste 2000 de ani, unde găsești oameni de toate rasele, culorile, religiile, alături de tot felul de animale. Deși e atât de diferită, toți conviețuiesc în pace. Afară, un alt seamăn de-al tău te poate înjunghia pentru că ești de o altă religie, sau tot un om ca tine pune o bombă unde mor persoane nevinovate. În lumea animalelor nu există așa ceva”, spune el.