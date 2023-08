Povestea adevărată a lui Mata Hari rămâne un mister la peste 100 de ani după moartea ei. A fost sau nu o spioană desăvârșită?

Margaretha Geertruida Zelle, cunoscută drept „Mata Hari”, o dansatoare exotică și un spion condamnat, și-a găsit sfârșitul la vârsta de 41 de ani în fața unui pluton de execuție din afara Parisului. Se întâmpla în urmă cu mai bine de un secol, pe 15 octombrie 1917.

Ea a fost portretizată ca un arhetip de femeie fatală și unul dintre cei mai mari spioni din istorie. Viața ei a inspirat filme, musicaluri și cărți, una dintre cele mai cunoscute în rândul publicului larg fiind „Spioana”, a lui Paulo Coelho, notează publicația TIME.

Cu toate acestea, unii susțin că - în ceea ce privește chestiunile militare - ea a fost puțin mai mult decât o bârfitoare printre ofițerii de pe ambele părți ale frontului de luptă, din Primul Război Mondial. În opinia lui Russell Warren Howe, autorul cărții Mata Hari: The True Story: „Legenda o depășește cu mult pe femeie”.

Viața lui Mata Hari

Născută pe 7 august 1876 în Țările de Jos, era fiica unui negustor de pălării, cândva prosper, care a dat faliment. La 18 ani, s-a căsătorit cu un ofițer din armata colonială olandeză. Împreună, cei doi au locuit la postul său militar din Indonezia (numit pe atunci Indiile de Est Olandeze), unde au avut doi copii, dintre care unul a murit la scurt timp după naștere. Căsnicia lor nu a fost deloc una fericită, ci presărată cu infidelități de ambele părți și abuzuri fizice.

La întoarcerea în Europa, în 1902, cuplul s-a separat și, în cele din urmă, a divorțat. Emigrând la Paris, femeia se reinventează ca dansatoare de striptease. Ea pretindea că provine din Orientului Îndepărtat și și-a luat numele de Mata Hari („ochiul zorilor” în limba malaeză).

Începând cu 1905, ea a captivat mulțimile din capitalele culturale ale Europei. Cariera ei a durat aproximativ un deceniu, până când a pierdut teren în fața celor mai tineri și mai atletici. Dar încă avea un farmec abundent și vorbea fluent mai multe limbi. Astfel, a reușit să-și găsească succesul în calitate de curtezană, seducându-i pe cei bogați și puternici din mai multe națiuni, inclusiv oficiali guvernamentali de rang înalt.

Deoarece țara ei natală a rămas neutră în timpul Primului Război Mondial, i s-a permis să treacă granițele cu relativ puține bătăi de cap. Cu toate acestea, călătoriile și stilul ei de viață au atras atenția: înainte de război, comportamentul ei s-ar fi putut confrunta cu o simplă dezaprobare morală. Dar în timpul Războiului, a stârnit și suspiciuni de spionaj.

Printre iubiții ei s-a numărat și maiorul Arnold Kalle, un atașat militar german. Fie că a început să o considere ca pe o pacoste sau ca pe o răspundere, el a căutat să scape de ea. Așa că, folosind un cod pe care știa că francezii l-au spart deja, a transmis un mesaj prin care să fie identificată, cu ușurință, drept spion.

Mata Hari a fost arestată într-un hotel de lux din Paris, în februarie 1917, iar procesul ei cu ușile închise a avut loc cinci luni mai târziu. Deși a fost acuzată pentru moartea a 50.000 de soldați francezi, nu au fost furnizate dovezi sau explicații specifice cu privire la modul în care a provocat aceste decese.

De fapt, „nimeni nu a identificat vreodată vreo înfrângere specifică sau o scurgere de informații care ar putea fi pusă pe seama ei”, a scris Pat Shipman, în „Femme Fatale: Love, Lies, and the Unknown Life of Mata Hari”, care a descris ceea ce a lăsat ea în urmă drept un „amestec de mituri și legende care încă persistă.”

Deși viața ei amoroasă nu a fost loială nici unei părți anume, nu existau dovezi că ea ar fi furnizat nimănui informații utile din punct de vedere militar.

Cu toate acestea, până în 1917, armata franceză era obosită de război, moralul era scăzut și unele divizii militare începuseră chiar să se revolte. Shipman susține că partea aliată și, în special francezii, „aveau nevoie de cineva pe care să îl învinovățească, să îl pedepsească – să învingă”. Așa că au găsit un țap ispășitor perfect în această „străină imorală, senzuală, care ademenise fără rușine oameni din toate armatele”.

La 25 iulie 1917, guvernul militar francez a găsit-o vinovată de spionaj. Guvernul olandez nu a intervenit într-o măsură semnificativă în numele cetățeanului său. Ea a fost executată după ce a petrecut luni de zile suferind malnutriție și fiind încarcerată în condiții infecte.

De unde au luat naștere miturile

Crearea de mituri a început imediat după întâlnirea ei cu plutonul de execuție.

Au circulat zvonuri conform cărora călăii francezi au tras în gol, permițându-i să scape. Adevărul a fost mult mai puțin romantic: după ce a fost împușcată, rămășițele ei au fost donate pentru disecție școlii de medicină a Universității din Paris.

În viziunea lui Julie Wheelwright, autoarea cărții „The Fatal Lover: Mata Hari and the Myth of Women in Spionage”, Mata Hari „simbolizează pericolul femeilor, dorințele lor perfide ascunse sub strigătul lor de raliu ca mame ale națiunii sau asistente care se sacrifică pe sine”.

Și astfel, oricât de dubioasă ar fi cariera ei de spionaj din viața reală, moștenirea ei a devenit cea a spionului feminin prin excelență, iar numele ei a evocat mister, seducție și duplicitate.

Oricum, publicul a ales să-și amintească de ea, Guvernul german a exonerat-o pe Mata Hari în 1930. Dar națiunea care a executat-o a arătat mai multă reticență în a-i revizui povestea: deși unele ziare franceze referitoare la cazul ei au fost desecretizate, rămâne de văzut dacă viitorul îi va spori notorietatea de spion sau va consolida tragedia ei de țap ispășitor.