Poarta Iadului, locul care arde de 50 de ani. Ce a spus primul om care a ajuns acolo. „Nu voi uita niciodată“ VIDEO FOTO

Craterul Darvaza, cunoscut și sub numele de Poarta Iadului, este o formare geologică fascinantă din deșertul Karakum, aflat în Turkmenistan.

Acest crater are un diametru de aproximativ 70 de metri și o adâncime de 20 de metri, și este înconjurat de un peisaj arid și nisp.

Craterul Darvaza s-a format accidental, în anii 1970, în fosta republică sovietică Turkmenistan, potrivit BBC. În timp ce o echipă de cercetărori și geologi sovietici explora zona, căutând rezerve de petrol și gaze naturale, un echipament de foraj foarte greu s-a prăbușit într-o cavitate subterană care conținea gaze naturale. Din cauza poluării, dar și a pericolului legat de eliberarea gazelor (un pericol pentru satele din zonă) s-a luat decizia să se aprindă gazul, pentru a împiedica răspândirea acestuia în atmosferă.

De atunci, flăcările ard în craterul Darvaza fără întrerupere, de mai mult de 50 de ani. Este un spectacol impresionant, care creează o atmosferă înfricoșătoare, pe de o parte (de unde și numele Poarta Iadului), dar fascinantă și ireală pe de altă parte.

George Kourounis, un explorator și prezentator de televiziune canadian, specializat în fenomene naturale extreme, a fost primul om care a intrat pe Poarta Iadului, pentru a explora craterul Darvaza. După ce guvernul din Turkmenistan i-a respins cererea de intrare în țară mai mulți ani, în 2013, Kourounis a reușit să primească permisiunea de a explora zona, relatează National Geographic.

Echipa sa a petrecut câteva zile acolo, înregistrând imagini impresionante ale craterului și flăcărilor care ardeau în mod constant. Aceste înregistrări au fost ulterior difuzate în emisiuni TV și au contribuit la popularizarea craterului Darvaza și la creșterea interesului turistic pentru această zonă.

Pentru a coborî în groapă, Kourounis a folosit un echipament special: un ham de alpinism personalizat, un aparat de respirat autonom (similar cu echipamentul scafandrilor), frânghii rezistente la foc și un costum rezistent la temperaturi foarte mari.

→ Imaginea 1/4: Craterul Darvaza Foto shutterstock 1712282023 jpg

„Groapa arde cu o cantitate enormă de flacără. Poți auzi vuietul focului dacă stai pe margine. Căldura este insuportabilă. Există mii de flăcări mici, pe margine două flăcări mari în mijloc, în partea de jos. Probabil acolo a fost gaura platformei de foraj“, a povestit exploratorul.

„Când stai pe marginea acestui crater gigantic, plin de foc, este intimidant. În interior nu era deloc întuneric. Ești înconjurat de flăcări, așa că totul are această nuanță portocalie. Cea mai importantă parte a acestei expediții a fost să luăm niște mostre de sol din partea de jos și să vedem dacă există bacterii care trăiesc acolo și care ne-ar putea da indicii despre viața în aceste medii extreme. Există planete descoperite în afara sistemului nostru solar, care au un mediu foarte fierbinte, bogat în gaz metan, asemănător cu ceea ce se află în crater. Deci, în esență, am căutat viață extraterestră chiar aici, pe Pământ“, a adăugat acesta.

„Acea priveliște este absolut spectaculoasă. Mi-a rămas întipărită în fiecare celulă din creier. Nu voi uita niciodată. Niciun om n-a mai văzut așa ceva“, a concluzionat exploratorul, citat de Insider.