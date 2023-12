Orange România și Warner Bros. Discovery își extind parteneriatul pe plan local

Începând cu 20 decembrie 2023, portofoliul de posturi TV Warner Bros. Discovery este disponibil abonaților Orange România și Orange Romania Communications.

Warner Bros. Discovery și Grupul Orange România își extind colaborarea pe plan local. În cadrul noului parteneriat, posturilor de televiziune HBO, HBO 2, HBO 3, Cinemax, Cinemax 2, Warner TV, CNN, Cartoon Network și Cartoonito li se vor alătura posturile Eurosport, Eurosport 2, Discovery Channel, Investigation Discovery (ID), HGTV, TLC și Animal Planet. Noile canale vor fi disponibile treptat clienților Orange România și Orange Romania Communications care au un abonament TV de la Orange, în funcție de oferta lor TV.

Astfel, abonații la serviciile de televiziune ale grupului de companii Orange România vor putea urmări toate competițiile sportive, filmele, serialele, dar și emisiunile și documentarele oferite de posturile TV din portofoliul Warner Bros. Discovery. Fie că este vorba de Jocurile Olimpice Paris 2024, de turnee de Grand Slam, de desene animate pentru cei mici, de documentare ori de emisiuni pentru redecorarea casei, dar și filme și seriale de văzut și revăzut, portofoliul Warner Bros Discovery va aduce abonaților Orange programe noi.

“Suntem extrem încântați să putem oferi clienților Orange, care au un abonament TV, acces la portofoliul numeros de televiziuni oferit de Warner Bros. Discovery. Acesta aduce clienților noștri o gamă mai bogată de emisiuni TV, documentare, precum și acces la cele mai așteptate competiții sportive. Extinderea acestui parteneriat strategic contribuie la obiectivul nostru de a aduce în casele românilor cel mai bun și cel mai variat conținut TV pentru întreaga familie”, spune Antoine Drevon, Chief Marketing Officer, Orange România.

“Orange este unul dintre cei mai importanți parteneri pe care îi avem în România și ne bucurăm că abonații Orange vor avea acces la televiziunile din portofoliul Warner Bros. Discovery pe care îl operăm în România. 2024 va aduce conținut nou la toate posturile noastre și menționez în special competițiile live transmise de Eurosport, dar mai ales Jocurile Olimpice Paris 2024, pentru care suntem deținătorii drepturilor de difuzare. Cele 16 posturi TV din portofoliul nostru, pe care abonații Orange le vor putea urmări, aduc conținut incredibil de variat: de la filme și seriale, emisiuni lifestyle și reality, home & deco, la documentare și desene animate de neratat”, spune Alexandru Silanovici, Distribution & Business Development Director România și Ungaria la Warner Bros. Discovery.

Orange România este una dintre cele mai mari companii de telecomunicații din România, fiind parte a grupului Orange, unul dintre principalii operatori de telecomunicații la nivel mondial. Compania oferă servicii de telefonie mobilă, internet fix și mobil, televiziune prin internet (IPTV), precum și soluții de business pentru clienții săi.

Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) este un conglomerat multinațional american de mass-media și divertisment cu sediul la New York. compania s-a format după separarea WarnerMedia de AT&T și fuziunea cu Discovery, Inc. pe 8 aprilie 2022.

Compania oferă publicului o gamă foarte diversificată și completă de conținut, mărci și francize pe televiziune, film, streaming și jocuri. Warner Bros. Discovery este disponibil în peste 220 de țări și teritorii și în 50 de limbi.