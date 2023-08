Omenirea a consumat toate resursele naturale regenerabile pentru anul acesta. De mâine, 2 august, trăiește pe datorie

Omenirea a consumat deja toate resursele naturale generate de planetă pentru anul 2023. Începând de mâine, 2 august, toată energia pe care o vom folosi, tot ce vom mânca, cumpăra din magazine sau călătoriile pe care le vom face, vor fi în contul generațiilor viitoare. România și-a consumat resursele chiar mai devreme. Țara noastră trăiește pe datorie încă de pe 11 iunie. Totuși, Qatar și Luxemburg (10 și 14 februarie) sunt de departe țările cele mai risipitoare. La polul opus se află Jamaica, care are resurse până pe 20 decembrie, Ecuador, cu resurse până pe 6 decembrie și Indonezia, 3 decembrie. În plus, industria care consumă cel mai mult din resursele planetei este industria energetică, potrivit Asociației ENVIRON, organizație colectivă responsabilă cu gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

„Earth Overshoot Day” sau „Ziua Depășirii” este folosită pentru a marca momentul într-un an când cererea oamenilor pentru resursele naturale și serviciile ecosistemice depășește capacitatea Pământului de a le regenera în același an. În esență, „Ziua Depășirii” reprezintă data în care consumul uman depășește resursele pe care Pământul le poate produce în decursul unui an. „Ziua Depășirii” nu are o zi fixă și depinde de cât de responsabili reușim să fim în cele 12 luni calendaristice. Se calculează împărțind biocapacitatea planetei (cantitatea de resurse ecologice pe care Pământul este capabil să genereze în acel an), la amprenta ecologică a umanității (cererea umanității pentru acel an) și înmulțind cu 365, numărul de zile dintr-un an.

Topul țărilor „risipitoare” de resurse naturale

Dacă omenirea ar trăi precum trăiesc locuitorii din Qatar, „Ziua Depășirii” ar fi fost încă de pe 10 februarie. În topul țărilor risipitoare se mai află Luxemburg, care a reușit să consume toate resursele pe 14 februarie. Clasamentul este urmat de Canada, Emiratele Arabe Unite, SUA, toate cele trei țări consumând resursele regenerabile aferente pe 13 martie. Australia (23 martie), Belgia (26 martie), Danemarca (28 martie), Finlanda (31 martie) completează topul celor mai risipitoare țări.

La polul opus, se află Jamaica (20 decembrie), Ecuador (6 decembrie), Indonezia (3 decembrie), Cuba (25 noiembrie), Irak (24 noiembrie), Guatemala (14 noiembrie), Egipt (11 noiembrie).

Țara noastră se află pe locul 30 în acest clasament. România trăiește pe datorie încă de pe 11 iunie.

,,Fiecare persoană care locuiește pe această planetă ar trebui să fie conștientă că orice gest, activitate sau comportament are un impact asupra mediului. Astfel, ar trebui să se gândească de două ori înainte de a face o alegere și să opteze întotdeauna pentru varianta cu impactul cel mai mic asupra mediului, de la refolosirea sacoșei de cumpărături, la instalarea unui filtru de apă, renunțând la apa îmbuteliată, până la consumul cumpătat, eliminând risipa de alimente, cumpărăturile în exces, și până la a introduce colectarea pentru reciclare a tuturor deșeurilor în rutina de zi cu zi”, a declarat Roxana Puia, marketing manager Asociația ENVIRON.

Industria energetică consumă cea mai mare cantitate de resurse naturale

În topul statelor care epuizează cel mai repede resursele se află cele care au un grad ridicat de dezvoltare, iar prezența unor țări precum Qatar, Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Kuwait în top este dovada faptului că industria energetică (extragerea de petrol, cărbune și gaze naturale) este industria care consumă cea mai mare cantitate de resurse a Planetei. Alți mari consumatori sunt agricultura intensivă, industria construcțiilor, industria chimică și cea minieră, care implică extragerea de metale, minerale și ale resurse naturale prețioase.

Reprezentanții Asociației ENVIRON atrag atenția că fiecare persoană poate contribui la reducerea consumului de energie și de resurse, prin alegerea și utilizarea corectă a echipamentelor electrice și electronice pe care le folosesc atât în activitățile casnice, cât și cele de serviciu, dar și prin optimizarea locuințelor prin alegerea unor soluții inteligente care se vor dovedi foarte economice în timp: instalarea de panouri fotovoltaice, pompe de căldură care folosesc energia geotermală, izolarea corespunzătoare, instalarea de termostate de temperatură sau întrerupătoare temporizate sunt doar câteva exemple.

,,Recomandăm în primul rând alegerea electrocasnicelor cu clasă de eficiență energetică mare și optarea pentru soluții de iluminat eficient, așa cum sunt becurile LED. Apoi, când vine vorba de utilizarea potrivită, cel mai simplu gest este să folosim funcția de oprire a dispozitivelor și nu doar utilizarea funcției de stand by, iar post-consum să avem în vedere predarea echipamentelor pe care nu le mai folosim fie pentru că sunt defecte, fie pentru că sunt prea vechi, către centrele special amenajate de colectare și reciclare”, a mai spus Roxana Puia.

Potrivit organizației Global Footprint Network, care calculează pe baza unor algoritmi Ziua Depășirii încă din 2006, acest indicator a crescut fără încetare în ultimii 50 de ani: 29 decembrie, în 1970, 4 noiembrie, în 1980, 11 octombrie, în 1990, 23 septembrie, în 2000 şi 7 august, în 2010.