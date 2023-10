Notino.ro - Super selecție de parfumuri de lux la preturi minime

Notino.ro are cea mai impresionantă și avantajoasă selecție de parfumuri de lux, autentice, care te fac să te simți bine în orice moment îți dorești. În oferta sa cu peste 82.000 de produse cosmetice de brand poți găsi parfumuri de lux, cu note încântătoare, care induc instantaneu de la o simplă pulverizare un plus de energie și o stare de bine.

Calitatea produselor de pe Notino.ro este ultra înaltă, iar reducerile și ofertele apar pe tot parcursul anului. Notino.ro este cel mai mare e-shop european de cosmetice și parfumuri de lux, autentice, care sunt aduse de la 1.500 de branduri renumite în industria de frumusețe.

Gama de produse acoperă multe categorii diferite, începând de la parfumuri, deodorante și până la produse de îngrijire pentru corp, ten și păr. Portofoliul este format din sute de mărci proeminente, unele dintre ele au cea mai mare cotă de piață în prezent.

Reduceri și prețuri minime la parfumuri și cosmetice pe Notino!

Un lucru esențial de remarcat la magazinul Notino.ro este că toate parfumurile sunt originale 100%, au o concentrație de parfum semnificativă și sunt de calitate superioară. Acest magazin oferă numeroase avantaje, ce includ și prețuri accesibile la anumite categorii de produse:

· Prețuri reduse cu 15% la seturile cadou de cosmetice de brand

· Posibilitatea de a primi un cadou elegant, gratis, ce constă într-o loțiune de corp de lux, la achiziționare de produse aduse de la anumite branduri, în valoare de 100 RON

· Prețuri mici la numeroase variante de seturi cadou cu parfumuri, la seruri pentru îngrijirea pielii, articole profesionale de make-up și produsele pentru păr

· Posibilitatea de a testa parfumurile de lux, din gama Try it First, care sunt livrate cu mostre gratuite și astfel pot fi testate acasă înainte de desfacerea produselor

· Un parfum în miniatură cadou și livrare gratuită la cumpărarea anumitor parfumuri de brand, pentru bărbați, în valoare de 400 RON

· Promoții avantajoase la parfumuri de top, ce au prețuri minime

· Posibilitatea de a face cadouri personalizate, irezistibile, prin gravarea parfumurilor sau a produselor cosmetice cu laser, cu mesaje și dedicații speciale

· Prețuri minime la produsele din gama lichidare de stoc și la parfumurile în ediție limitată

· Vouchere cadou de 100-400 RON la cumpărarea de produse online, ce sunt valabile pe o perioadă de un an

· Ambalaj de lux la parfumuri și alte produse achiziționate online, ce constă într-o cutie elegantă tip cadou la care se poate atașa și o felicitare, iar apoi comanda poate fi livrată direct la destinatar.

Astfel de avantaje apar și în sucursalele Notino din capitală, din Mega Mall și Promenada Mall.

Parfumurile de brand de pe Notino sunt elegante și au arome memorabile!

Majoritatea parfumurilor din acest magazin online se remarcă prin note și arome unice, prin frumusețea lor delicată a recipientelor și ambalajelor. Dacă vrei să experimentezi un produs încântător, cu arome gurmande, floral-fructate senzaționale, atunci poți alege un parfum Ariana Grande, care a fost creat special pentru femeile senzuale, misterioase și încrezătoare. Astfel de parfumuri sunt cu arome seducătoare de petale de trandafiri, în combinație cu note de vanilie, lemn de cedru, pere albe, mosc și zahăr marocan.

Din oferta e-shop-ului Notino fac parte și seturile cadou Ariana Grande, care au parfumuri și cosmetice de lux pentru corp, ce sunt elegante și foarte potrivite ca idei de cadou. Parfumul are sticluța mică și este perfect pentru a fi purtat în poșetă.

La aceste produse de la brandul Ariana Grande livrarea este gratuită pentru comenzile în valoare de peste 130 RON. De asemenea, Notino.ro are livrare gratuită la sute de parfumuri și cosmetice populare, de brand, la parfumurile din gama bestseller, sau la alte produse de marcă ce sunt în valoare de peste 250 RON.