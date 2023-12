Narcisiștii, un coșmar în timpul sărbătorilor. Cum să le faci față și să ieși de pe orbita lor

Sărbătorile de iarnă sunt cea mai fericită perioadă a anului, cu excepția cazului în care le petreci cu un narcisist, potrivit USA Today. Narcisiștii nu sunt niciodată mulțumiți dacă nu sunt în centrul atenției.

Narcisiștii pot transforma o întâlnire într-un adevărat coșmar, iar sărbătorile nu fac excepție. Atunci când simt că nu sunt în centrul atenției, vor face ca iadul să se dezlănțuie.

„Sărbătorile pot fi foarte dificile cu o persoană narcisistă” din cauza așteptărilor, spune Ramani Durvasula, psiholog și autor al cărții „Nu ești tu: Identificarea și vindecarea de la persoanele narcisiste", care va apărea la 20 februarie.

Narcisiștii în timpul sărbătorilor

Narcisiștii strică în mod constant sărbătorile, așa cum fac cu orice eveniment care nu este exclusiv despre ei, explică și Chelsey Cole, psihoterapeut și autor al cărții „If Only I'd Known: How to Outsmart Narcissists".

O fac în diferite moduri, inclusiv prin provocarea de drame inutile sau prin faptul că sunt îmbufnați.

Lipsa de empatie a unui narcisist - căruia îi pasă doar de el înșiși - poate fi deosebit de dureroasă în timpul sărbătorilor, o perioadă dificilă pentru mulți oameni, cum ar fi cei care îi jelesc pe cei dragi.

„Ei nu se gândesc la modul în care ai putea trăi sărbătorile. Ei o văd doar ca pe o oportunitate de a obține provizii sub forma câștigării atenției oamenilor, a simpatiei, a ajutorului sau, în general, a controlului asupra modului în care merg lucrurile", spune Cole, potrivit USA Today.

Narcisiștii nu sunt însă cu mult diferiți nici la zilele de naștere, chiar dacă este vorba de propria lor sărbătoare, pentru că tânjesc după atenție și validare, dar niciodată nu simt că este suficient. Niciun cadou sau petrecere nu îi va lăsa vreodată să se simtă satisfăcuți.

Narcisiștii sunt, de asemenea, gata să deturneze și zilele de naștere ale altora pentru a capta atenția și a se valida pe ei înșiși.

Cum să faci față unui narcisist în timpul sărbătorilor

Dacă trebuie să petreci sărbătorile cu un narcisist, așteaptă-te ca, probabil, să urască eventualul cadou pe care i-l oferi.

„Persoanele narcisiste chiar trăiesc într-o fantezie că oamenii le pot citi gândurile", spune Durvasula.

Un alt sfat este să limitezi timpul pe care îl petreci cu ei, explicându-le că poți sta cu doar atâta timp. Poti să aloci timp în compania altor persoane cu care te simți bine.

„Poate că ai un tată narcisist, dar îți place foarte mult să fii în preajma nepoților sau nepoatelor tale", spune Cole.

Poți stabili așteptări realiste dacă ai în preajmă un narcisist și să iei în calcul că sărbătorile nu vor decurge perfect.

„Planificați ceva pentru dumneavoastră în acea zi", spune Cole, care recomandă ca în acea zi să faceți și ceva care să vă facă fericiți și să vă scoată de pe orbita narcisistului.

Amintim că, relaţia cu un narcisist este toxică şi adesea te poate lăsa fără energie şi resurse. Mereu în căutarea admiraţiei şi cu dificultăţi în manifestarea empatiei, persoanele narcisice sunt manipulatoare prin natura lor și pe cât sunt de carismatice, pe atât de dificile sunt.