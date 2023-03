Mogulul Rupert Murdoch s-a logodit pentru a cincea oară, la 92 de ani. Cine este viitoarea lui soție FOTO

Magnatul media Rupert Murdoch, preşedintele Fox Corp, a decis chiar în luna în care a împlinit 92 de ani să se căsătorească din nou, a cincea oară.

Rupert Murdoch a divorțat în urmă cu mai puțin de un an an, când fotomodelul Jerry Hall (care a fost căsătorită și cu solistul Rolling Stones, Mick Jagger - n.r.) a depus actele de divorţ, după şase ani de căsătorie, scrie Reuters.

Divorțul nu l-a afectat atât de mult pe miliardarul american, care s-a implicat rapid într-o relație cu Ann Lesley Smith (66 de ani). Aceasta a lucrat în poliție și a fost căsătorită cu Chester Smith, un cântăreț de muzică country. „Pentru amândoi a fost un dar de la Dumnezeu. Ne-am întâlnit în septembrie anul trecut (la o lună după finalizarea divorțului – n.r.)“, a declarat aceasta pentru New York Post.

„Am fost foarte emoționat. Mi-era frică să mă îndrăgostesc, dar știam că acesta este ultima oară. Ar fi bine să fie. Sunt fericit“, a declarat miliardarul, care a împlinit 92 de ani pe 11 martie. Acestea este pe sfert irlandez, așa că a cerut-o de soție pe partenera sa de Saint Patrick's Day (17 martie), la New York.

Ann Lesley Smith este văduvă de 14 ani, iar fostul ei soț, cântărețul Chester Smith, a fost implicat în media și a condus mai multe posturi de radio și TV: „Sunt văduvă de 14 ani. La fel ca Rupert, soțul meu era un om de afaceri. A lucrat pentru ziare locale, a dezvoltat posturi de radio și TV. Deci vorbesc limba lui Rupert. Avem aceleași convingeri“, a mai declarat Ann Lesley Smith.

„Nu este primul meu «rodeo». Mă apropii de 70 de ani, iar asta înseamnă că sunt în a doua jumătate a vieții. Am așteptat momentul potrivit. Prietenii sunt fericiți pentru mine“, a completat ea.

→ Imaginea 1/5: Ann Lesley Smith profimedia 0750151228 jpg

Rupert Murdoch și Ann Lesley Smith s-au cunoscut în septembrie 2022, la podgoria miliardarului. „Anul trecut, am invitat 200 de oameni podgoria mea, atunci am cunoscut-o și am vorbit puțin. Două săptămâni mai târziu, am sunat-o“, a povestit mogulul media. „Amândoi așteptăm cu nerăbdare să ne petrecem a doua jumătate a vieții împreună“, a încheiat acesta. Nunta este programată la sfârșitul acestei veri.

Rupert Murdoch, preşedintele Fox Corp controlează News Corp şi Fox Corp printr-un trust de familie cu sediul în Reno, Nevada.