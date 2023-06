Mocasinii iubiți de președinți, supermodele și staruri pop deopotrivă: un simbol încă râvnit după 70 de ani de la creare

Ce au în comun fostul președinte american George H. W. Bush, muza anilor '60 Jane Birkin și rapperul Wiz Khalifa? În ciuda stilurilor personale și a ocupațiilor lor extrem de diferite, toți au fost văzuți cu o pereche de mocasini Gucci cu muștiuc de cal.

Anul acesta se împlinesc 70 de ani de la apariția acestui pantof distinctiv, recunoscut prin înfloritură metalică, care a devenit o piesă de istorie a modei - atât de renumit încât o pereche a intrat în colecția permanentă a Muzeului Metropolitan de Artă în 1984, scrie edition.cnn.com.

La jumătatea lunii iunie, care coincide cu prezentările de îmbrăcăminte masculină de la Săptămâna Modei de la Milano, Gucci va organiza o expoziție care va celebra moștenirea mocasinului său emblematic.

De la crearea sa în 1953, pantoful a fost purtat la Casa Albă (Bush, 1974), pe promenada de la Cannes (Birkin, 1969) și chiar pe covoarele roșii (Wiz a purtat o pereche la Premiile Globul de Aur în 2016). Printre alți purtători notabili se numără regizorul filmului "The Godfather" Francis Ford Coppola, Sophia Loren, regina monegască Charlotte Casiraghi, Madonna (care a îmbrăcat o versiune cu platformă pentru a primi premiul MTV VMA pentru cel mai bun videoclip feminin în 1995), Jodie Foster, Brad Pitt în timpul unei scene din filmul "Fight Club" din 1999 și, mai recent, actrița Zoe Kravitz și modelul Gigi Hadid.

Dar cum a devenit acest simplu slip-on un obiect de modă atât de râvnit?

O oglindă a societății

La sfârșitul anilor 1890, Guccio Gucci - fondatorul casei de modă italiene - și-a început cariera ca portar de bagaje la hotelul Savoy din Londra. Aici, Gucci a putut să observe de aproape eșaloanele superioare ale societății. Acesta a fost fereastra sa în viața elitei internaționale: o imagine neprețuită a ceea ce apreciau și pe ce erau dispuși să cheltuiască banii.

Gucci a fost impresionat de stilul de viață și de hobby-urile aristocraților, artiștilor și ale altor oaspeți bogați cazați la Savoy - marca sa va căpăta mai târziu o estetică clar ecvestră.

În 1906, a deschis un mic magazin de marochinărie în Florența, Italia, și în curând a început să confecționeze cufere de călătorie și alte piese care au continuat să definească moștenirea brandului. (Brandul încă mai vinde o versiune fidel refăcută a genții cu mânerul de sus din bambus care îi poartă semnătura, creată în 1947).

Gucci a murit în 1953, la doar câteva săptămâni după ce fiii Aldo, Rodolfo și Vasco au deschis primul magazin emblematic al mărcii în New York. În același an, inspirat de motivele ecvestre îndrăgite de tatăl său, Aldo a creat mocasinii cu muștiuc de cal în speranța de a atrage aceeași clientelă pe care Guccio o întâlnise la The Savoy.

Mocasinii erau deja o alegere populară de încălțăminte în anii 1950, deși erau purtați de obicei pentru ocazii mai casual. Aldo a profitat de atracția de masă a stilului slip-on și a folosit detaliul snaffle bit pentru a îmbunătăți designul. O aluzie la stilul de viață ecvestru, acesta acționează și astăzi ca un simbol al statutului aspirațional.

De-a lungul deceniilor

Succesul mocasinilor Gucci cu muștiuc de cal a fost de mare amploare, iar secretul relevanței lor continue poate consta în versatilitatea pantofului.

Există tipii din domeniul finanțelor, care asortează mocasinii cu costume croite, ceea ce le-a adus porecla de "deal sleds" pentru capacitatea lor mitologizată de a comunica încredere pe ringurile de tranzacționare de pe Wall Street. Apoi, există fetele cool subversive, care combină cu bună știință pantofii cu cămăși hawaiiene, lanțuri de aur și blugi largi.

Spiritul de experimentalism al acesteia din urmă a fost galvanizat de colecția de toamnă-iarnă 2015 a brandului, în care directorul creativ de atunci, Alessandro Michele, a reintrodus articolul emblematic cu câteva modificări. Modelul său "Princetown" era fără spate, căptușit în mod controversat cu blană de cangur (care a fost rapid înlocuită cu blană de miel) și disponibil în piele roz copil, tweed de lână sau pânză brodată. A fost departe de original, dar, în timp ce unii s-au raliat împotriva utilizării blănii, alții l-au consacrat drept cel mai în vogă pantof al anului 2015.

La 70 de ani de la crearea sa, pantoful s-a dovedit a fi o investiție demnă de luat în seamă și o piesă de garderobă de bază onorată în timp, datorită numărului mare de personalități celebre care l-au purtat - precum și a nenumăratelor imitații pe care le-a inspirat.

Mocasinii cu musțiuc de cal sunt răspunsul Gucci la întrebarea aproape filozofică: Ce pantofi să port? Fie că sunteți un model care se plimbă pe plajele din sudul Franței sau un rapper apreciat care se plimbă pe covorul roșu, un singur pantof se potrivește tuturor.