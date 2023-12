Miaunism la licitație: Artă și dragoste blănoasă într-un singur act!

Descoperă universul miaunistic și intră în lumea fascinantă a licitației care aduce împreună artă și dragoste pentru pisici! O serie extraordinară de opere de artă miaunistică își așteaptă noul cămin într-o licitație inedită, unde fiecare lucrare nu este doar o operă de artă, ci și ocazia adopției unui artist blănos talentat. Adopția și arta se întâlnesc pe site-ul casei de licitații Artmark începând cu 23 noiembrie.

Prin intermediul campaniei Artă Miaunistică, Whiskas își dorește să promoveze adopțiile și să arate că viața alături de o pisică este o experiență unică și plină de satisfacții.

Pisicile sunt prietenoase, având nevoie de afecțiune, grijă și atenție necondiționată. Adoptându-le, oamenii le oferă șansa de a face parte dintr-o familie iubitoare. În același timp, felinele sunt și artiști în adevăratul sens al cuvântului – își exprimă emoțiile și personalitatea prin zgâriatul obiectelor, transformând astfel casele în adevărate expoziții de artă. Astfel, a luat naștere Miaunismul, un curent artistic care dezvăluie talentele artistice ale pisicilor.

Sprijinirea adopțiilor de pisici prin arta miaunistică

Mars susține îngrijirea responsabilă a animalelor de companie și promovează adopțiile, prin brandul Whiskas, care are o istorie lungă de susținere a pisicilor fără adăpost.

Împreună cu Asociația pentru Protecția Animalelor HOPE, Whiskas a descoperit 10 talente blănoase care și-au pus amprenta asupra a 10 opere de artă create de designerul și artistul multidisciplinar Alexandra Șipa. Operele zgâriate de acești 10 artiști blănoși pot fi licitate online pe site-ul casei de licitații Artmark începând cu 23 noiembrie. Participanții pot, de asemenea, adopta artistul blănos care a contribuit la fiecare operă. Fondurile obținute vor fi donate Asociației pentru Protecția Animalelor HOPE pentru a sprijini eforturile organizației și a ajuta cât mai multe pisicuțe să găsească o familie care să le ofere dragoste necondiționată.

Sa-i cunoaștem pe cei 10 artiști miauniști!

Sabrina este o artistă miaunistă îndrăzneață, de numai 3 ani și jumătate, care deja ocupă poziția de lider neoficial în casa pisicilor. În ciuda acestei personalități puternice, o găsești adesea cuibărită pe un covor pufos, așteptând cu nerăbdare să fie mângâiată și iubită de oameni.

Javier, un spirit energic la doar 2 ani, adoră să împărtășească tehnici artistice de zgâriat și să creeze alături de noii săi prieteni pisicoși.

Aramis, un motănel portocaliu la 1 an, strigă mereu după atenție și adoră să privească lumea de la înălțime, de unde se inspiră pentru operele sale de artă.

Puf, motanul romantic de 5 ani, își exprimă dragostea prin contact direct cu oamenii și adoră să petreacă timp cu prietenul său, Javier, într-un joc interminabil.

Otilia, diferită de ceilalți artiști, este o pisicuță liniștită, gata să se lasă inspirată de tot ce o înconjoară, anticipând deja iubirea pe care urmează să o primească.

Marțipan, de 1 an, dulce și plin de energie, trece de la timiditate la joacă și îți va oferi momente distractive și pline de afecțiune.

Amandine, sora lui Marțipan, este și ea timidă la început, dar devine o pisicuță drăguță și afectuoasă odată ce-i câștigi încrederea.

Serena, poreclită și Sirena, se face auzită cu un mieunat puternic atunci când ceva nu-i convine, dar iubește alpinismul de casă și se lasă pe deplin absorbită de lecturile despre istoria miaunismului.

Jerry, cu o față adorabilă de șoricel, te cucerește cu privirea și este gata să se joace sau să împărtășească opere miauniste celebre împreună cu Serena și Minnie, surorile sale.

Minnie, plină de energie și pasiune la fel ca sora ei, adoră să se joace și să-și perfecționeze arta miaunistică.

Operele de artă miaunistică, de la concept la creație

Pentru a permite pisicilor să-și exprime creativitatea, Whiskas a colaborat cu Alexandra Șipa pentru a crea o serie de obiecte pentru pisici, funcționale și, în același timp, accesorii perfecte pentru casele tuturor.

„Colaborarea cu Whiskas a fost unul dintre cele mai personale proiecte la care am lucrat până acum. Când m-au contactat primăvara trecută, am fost entuziasmată să îmbin iubirea pentru pisica mea, Serafina, cu pasiunea pentru munca mea. Serafina a fost esențială în fiecare etapă a proiectului, de la inspirație, la testarea materialelor și până la dezvoltarea produsului final”, a spus Alexandra Șipa. „Am pornit de la brandul Whiskas, analizând culorile și formele specifice și am căutat să transpunem esența brandului și tot ceea ce reprezintă acesta în artă. Am dorit să combinăm aerul relaxat și curajul pe care pisicile îl emană, independența și încrederea lor fiind reflectate în culorile folosite. Am descoperit că sisalul este materialul cel mai potrivit pentru pisici și, în procesul de vopsire, am consultat un medic veterinar specializat în proiect și am ales o combinație de vopsele vegetale complet sigure pentru pisici”, a adăugat ea.

Cele 10 obiecte au devenit adevărate capodopere cu ajutorul celor 10 pisici de la Asociația pentru Protecția Animalelor HOPE, care și-au folosit talentul și gheruțele pentru a finaliza operele ce pot fi licitate online pe site-ul casei de licitații Artmark în perioada 23 noiembrie - 22 decembrie. Mai mult, cei care se îndrăgostesc iremediabil de artistul blănos din spatele operei licitate îl pot adopta, oferindu-i astfel o familie iubitoare și o casă unde să își continue misiunea miaunistică nativă. Fondurile licitate vor fi donate integral Asociației pentru Protecția Animalelor HOPE pentru a ajuta cât mai multe pisicuțe să găsească un cămin.

„Am primit cu bucurie propunerea de a ne implica în acest proiect caritabil și de a completa astfel Licitația de Fapte Bune pe care o organizăm la fiecare sfârșit de an. Îi invităm pe toți cei care iubesc pisicile să-și creeze un cont pe artmark.ro și să participe la licitația din 22 decembrie”, a menționat Dragoș Vărșăndan, Director de Marketing al Artmark.

Miaunismul, o formă de exprimare a stării felinelor

„Miaunismul, o formă prin care felinele își exprimă starea", explică Vlad Vancia, specialist în comportamentul animalelor. „Împreună cu frecatul feței, zgâriatul obiectelor este un comportament natural pentru pisici. Astfel, acestea comunică olfactiv și vizual cu restul pisicilor din zonă și își marchează teritoriul. De exemplu, în natură (știm din studiile de specialitate), dacă o pisică anxioasă sau stresată zgârie un copac, mai puține pisici vor trece prin acea zonă.

Totodată, prin aceste două comportamente pisicile se înconjoară cu mirosul lor, ceea ce le face să se simtă mai în siguranță, cam cum ne simțim noi noaptea când închidem ușa de la casă. Un alt motiv pentru care pisicilor le place să zgârie se presupune că este și pentru a-și ascuți ghearele deși este interesant că nu fac asta și cu membrele din spate.”

Monica Ganciu, reprezentant al Asociației pentru Protecția Animalelor HOPE, accentuează importanța adoptării responsabile: „Adopția unei pisici trebuie să fie un act de asumare și responsabilitate pe termen lung. Nu de puține ori, oamenii adoptă o pisicuță sub impulsul momentului, fie pentru ei, fie drept cadou pentru copii sau prieteni, acestea reprezentând premise greșite care se pot răsfrânge asupra vieții pisicuței, ajungându-se de multe ori la abandon. E important ca oamenii care doresc să adopte să cântărească înainte decizia și să ia în considerare câțiva factori esențiali.”

Aceasta adaugă că este esențial să se ia în calcul costurile de întreținere, perioadele de concediu în care cineva trebuie să aibă grijă de pisică și alte situații care ar putea complica lucrurile. „Dacă în urma reflecției personale, oamenii ajung la concluzia că pot și vor să aibă grijă de o pisicuță pentru următorii 15-18 ani din viața lor, le dorim să se bucure de cât mai mulți ani împreună. Nu se schimbă lumea salvând sau adoptând o pisică, dar cu siguranță lumea acelei pisici se va schimba. Adoptați, nu cumpărați!”

Descoperă o lume de artă și dragoste blănoasă la licitația Artă Miaunistică, organizată de Whiskas și Artmark. 10 opere de artă create de 10 pisici talentate pot fi ale tale, iar tu poți oferi, în același timp, o casă iubitoare unui artist blănos.

Participă la licitație și fă o diferență în viața unei pisici!

Licitația se desfășoară online pe site-ul Artmark, în perioada 23 noiembrie - 22 decembrie.

Detaliile despre operele de artă și despre artiștii miauniști pot fi găsite pe site-ul Artmark.

Adoptă un artist miaunist și dăruiește dragoste!