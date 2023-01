Mărturia șocantă a unui preot care susține că a fost în iad: El a povestit ce muzică este cântată de demoni VIDEO

Un preot pe nume Gerald Johnson din Michigan a susținut că a vizitat Iadul după ce a suferit un atac de cord și a spus că experiența i-a schimbat viața pentru totdeauna, relatează The Jerusalem Post.

Johnson și-a făcut afirmațiile într-o serie de filmulețe pe TikTok și a susținut că a ajuns în Iad în februarie 2016, după ce a suferit un atac de cord. Într-unul dintre videoclipurile sale cele mai virale, care a obținut 3,7 milioane de vizualizări, Johnson a spus că a văzut într-adevăr iadul adevărat.

"Am fost acolo și nu i-aș dori asta celui mai mare dușman al meu. Nu-mi pasă ce mi-a făcut. Nimeni nu merită asta."

Preotul din Michigan a descris momentul în care a fost ajuns în centrul Pământului, acolo unde spune că este Iadul.

„Spiritul meu a părăsit corpul meu fizic și am crezut că sunt în drum spre Rai”, și-a amintit el.

„Am crezut că am făcut atât de bine în timpul vieții mele și că am ajutat atât de mulți oameni, dar chiar și așa, am coborât [în Iad]. Am intrat chiar în centrul Pământului. Lucrurile pe care le-am văzut acolo sunt de nedescris. Îmi trezesc atâtea sentimente dificile când vorbesc despre asta.”

Johnson, preot de circa șapte ani, a descris câteva dintre lucrurile la care susține că a fost martor când a vizitat Iadul, inclusiv că a văzut un bărbat care „mergea în patru picioare ca un câine și se ardea din cap până în picioare, având lanţuri la gât. Era ca un câine de iad. Era un demon care ţinea lanţurile."

El a adăugat că „telepatic, știam că demonul a fost trimis în viața acestui om să-l însoțească din copilărie până la moarte”.

Johnson a explicat că demonul știe că dacă reușește să-i facă pe oameni să nu-L slujească pe Dumnezeu și să facă lucruri rele, îl va birui în Iad, unde îi vor fi sclavi.

„Suntem sclavi pe Pământ ai influenței demonului și suntem câini torturați în Iad.”

Johnson a continuat, adăugând că există o secțiune din Iad unde se cântă muzică. El spune că a auzit cântece precum „Umbrella” a lui Rihanna și „Don’t Worry Be Happy” de Bobby McFerrin. El a spus că melodiile erau cântate de un grup de demoni care folosesc cuvintele pentru tortură.

El a adăugat că „fiecare cuvânt din fiecare cântec a fost făcut pentru a te tortura pentru faptul că nu te-ai închinat lui Dumnezeu în timp ce ai fost pe Pământ”.

La final, Johnson a dezvăluit cum a scăpat de Iad.

„Eram supărat pe Dumnezeu pentru că am făcut atât de bine în viața mea și am ajuns în Iad”, a spus el. „M-am ridicat din Iad și m-am întors pe Pământ - și Dumnezeu mi-a vorbit. El a spus: „Ai fost supărat în secret pe oamenii care ți-au făcut rău, ai sperat că-i voi pedepsi. Aceștia nu sunt poporul tău. Aceștia sunt poporul meu. Eu vreau doar să te concentrezi pe sarcina pe care ți-o dau. Chiar dacă am făcut bine, lucrul pe care îl aveam în inimă era lipsa de iertare pentru oamenii care mi-au greșit. Un om care nu poate ierta este un om care a uitat că a fost iertat. Aceasta este experiența mea din Iad. Este un loc complet real."