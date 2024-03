Lucrurile pe care pandemia le-a distrus mai mult decât ne dăm seama: „De atunci modul meu de a percepe timpul nu a revenit la normal”

Deși au trecut patru ani de la debutul pandemiei, efectele acesteia, care au afectat puternic întreaga lume și au schimbat modul în care ne trăim viața, sunt încă resimțite.

Un utilizator al platformei Reddit a lansat următoarea întrebare: „Ce a distrus pandemia mai mult decât ne dăm seama?”. Postarea, care a strâns peste 27.000 de comentarii, a devenit virală.

Iată ce au spus internauții, conform BuzzFeed:

„Nu știu dacă și alții simt la fel, dar de atunci modul meu de a percepe timpul nu a revenit la normal”, a spus un utilizator al platformei.

„S-ar putea să fie doar local, dar unde locuiesc eu, o grămadă de afaceri s-au închis. Adică, jumătate dintre ele au fost închise. Nu doar din cauza încetării activității, ci au fost închise permanent”.

„Cred că pandemia a fost ultimul lucru care a fost decisiv pentru o mulțime de afaceri care erau deja la limita supraviețuirii, iar altele au continuat să se lupte pentru că, ei bine, lucrurile sunt pur și simplu mai scumpe. Am observat că nu mai merg la restaurant pentru că prețurile la alimente sunt foarte mari. De ce să cheltuiești 40-50 de dolari pentru o masă când la fiecare două săptămâni plătești 150-200 de dolari pentru alimente? Pur și simplu nu mai are sens pentru o mulțime de oameni”, a mai adăugat un alt internaut.

Pe lângă cele menționate mai sus, pandemia a avut un efect puternic și asupra copiilor. Mulți dintre ei se confruntă cu anxietatea, conform mărturisirii făcute de o altă persoană.

„În calitate de profesor, pot spune că i-a afectat cu siguranță pe copii într-un mod pe care oamenii nu îl realizează. Copiii care în perioada pandemiei au fost în primul an de școală (sau chiar al doilea) se comportă foarte diferit față de copiii care au avut o inițiere normală în școală. Mulți dintre ei par să aibă mai puține abilități sociale și o anxietate mai mare decât copiii din anii anteriori."

Sistemul de sănătate și banii

De asemenea, pandemia a scos la iveală și lacunele din sistemul de sănătate: „Sistemul de sănătate este distrus. Mult prea multe asistente medicale s-au extenuat și au renunțat la slujbă."

„Percepția mea referitoare la bani. Am muncit atât de mult pentru a plăti datoriile, pentru a economisi pentru o casă nouă, pentru a fi avansat. Acum, cu creșterea costurilor locuințelor și a inflației, simt că banii sunt literalmente un lucru inventat și că nu am niciun control asupra a nimic, chiar dacă iau toate deciziile corecte", a mai spus un alt utilizator al platformei Reddit.

„Oamenii conduc atât de aiurea, încât singura mea grijă este să ajung acasă întreg”.

În aceeași ordine de idei, o altă persoană a mai adăugat că șoferii sunt „mai agresivi” după apariția COVID: „Capacitatea oamenilor de a conduce. Șoferii sunt mult mai agresivi după apariția COVID și chiar mai puțini oameni folosesc semnalizarea."

„Piața mașinilor second-hand este complet distrusă, la fel ca și costurile biletelor de avion."

Viața de noapte și munca de la domiciliu

Pandemia și-a lăsat amprenta și asupra vieții de noapte, după cum a remarcat o persoană: „Nimic nu mai este deschis până târziu”.

Totodată, angajații au trecut de la munca de la birou la cea de acasă. Munca de la domiciliu are avantaje, însă are și dezavantaje: „Izolările au avut loc în timpul ultimului meu semestru de facultate. Nu am lucrat niciodată de la birou, lucrez doar de acasă, ceea ce îmi dau seama că este o binecuvântare, dar și că mă face să mă simt ca... nu știu, ca și cum nu ar fi real. Nu am prieteni de serviciu, nu mi-am întâlnit niciodată șeful în persoană, îmi fac toată munca de la biroul din camera mea. Mă simt ca și cum m-aș preface".

„Oamenii par mult mai de doi bani acum în grupuri mari în public. Nu știu ce se întâmplă, dar regulile de etichetă în locuri precum un cinematograf obișnuiau să fie standard, dar fiecare experiență pe care am avut-o în ultima vreme a fost oribilă. Oameni care vorbesc, care stau acolo cu telefonul în mână și alte lucruri în general neplăcute."

„Prețul mesei în oraș."

„Am început să observ că oamenii tușesc și strănută fără să folosească mâna/brațul și o fac în aer liber, în încăperi sau holuri pline de oameni, direct către oameni, când poartă mască, își scot masca înainte de a strănuta sau tuși în aer liber - toate acestea fără nicio remușcare sau fără să înțeleagă de ce ar fi rău sau, în general, de ce ar fi dezgustător, indiferent dacă este în timpul unei pandemii sau nu. Acest lucru încă se mai întâmplă, zilnic văd pe cineva făcând acest lucru. Este uluitor pentru mine, absolut uluitor, având în vedere prin ce am trecut cu toții și de ce."

„Este înspăimântător”

Ba mai mult, un internaut susține că pandemia a distrus „sentimentul de siguranță”: „Nu mai știu niciodată ce mă așteaptă după colț. Este înspăimântător."

„Dorința mea de a-mi petrece timpul într-un birou când pot lucra la fel de bine de acasă."

Conform altor persoane, pandemia a distrus și relațiile interumane: „Se pare că este un mod de viață mai mult de genul „fiecare pentru sine". Oamenii nu mai par a fi la fel de conectați ca înainte de pandemie."

„Pandemia m-a adus mult, mult mai aproape de soția și fiul meu. De asemenea, m-a făcut incredibil de blazat, cinic și mult mai puțin încrezător în toți cei din afara acestor ziduri."

„Meniuri tipărite. Spuneți-mi că sunt răutăcioasă, dar să te uiți în telefon la cină, fie că ești cu familia sau la o întâlnire, este o porcărie."

Inclusiv relațiile de familie s-au schimbat, conform unei alte persoane.

„Relațiile de familie. Cei vaccinați vs. cei împotriva vaccinării, cei cu mască vs. cei fără mască, cei care nu cred în existența covidului vs. susținătorii izolării. A divizat o mare parte din familia mea și multe altele."

„Viața mea socială/ profesională, după ce am trăit ca un pustnic timp de doi ani și am lucrat de acasă, îmi ia destul de mult timp să pot ieși ca înainte."

Și în cele din urmă, „costul vieții este destul de ridicat."