Locul de muncă care a atras peste 2.000 de candidați. Pentru ce post s-au înghesuit oamenii: „Este uluitor”

2.500 de persoane au candidat la „cel mai bun loc de muncă din lume”. O fabrică de bere din Irlanda de Nord se afla în căutare de degustători, însă angajatorii nu se așteptau ca persoane din toată lumea să se înghesuie pentru acest post, relatează Sky News.

Se pare că cei peste 2.000 de candidați au fost atrași de berea gratuită și cartofii prăjiți, dar și de faptul că au la dispoziție un taxi pentru a ajunge acasă.

Să câștigi bani din băutul berii este visul oricărui bărbat. Cu toate acestea, conform sursei citate, puțini oameni au capacitatea de a recunoaște cele mai fine arome.

James Huey, directorul fabricii de bere Walled City Brewery din Derry, susține că este vorba despre „genetică". Potrivit aceleiași surse, doar 1 din 100 sau 1 din 200 de candidați au putut fi desemnați despre „super degustători".

„Chestia este că, probabil, nu știi că ești un super degustător. S-ar putea să-ți dai seama de asta, poate dacă ești la o masă cu prietenii și simți anumite arome și spui că poți recunoaște un gust, iar prietenii spun: «Nu știu despre ce vorbești»”, a spus Huey.

Josh Kyle, producător șef al berii, a fost uimit de „cât de departe erau dispuși să călătorească oamenii pentru o halbă de bere gratuită".

„Două adrese mi-au atras atenția, Philadelphia, în America, și Sao Paulo, în Brazilia, ceea ce este uluitor pentru mine, dar cred că asta descrie un pic rasa umană", a adăugat el.

Fabrica folosește și rețete vechi de peste 300 de ani pentru a produce bere.

„Am găsit această rețetă veche care se afla în jurnalele din timpul Asediului din Derry, care a avut loc în 1689, între Regele William și Regele James. Scria "cea mai puternică licoare de sub Soare", iar aceasta are 12%. Era efectiv un tonic pe atunci... se pare că vindeca trei afecțiuni, prima este durerea de dinți, a doua este durerea de inimă, iar a treia este o boală persistentă. Din păcate, nu putem vindeca niciuna dintre ele”, a declarat Huey.

Până la urmă, doar 12 candidați au fost selectați. Restul de 2.488 vor fi nevoiți să scoată din buzunar bani pentru următoarea halbă.