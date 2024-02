Lista joburilor de care unii angajați sunt total obsedați: „N-aș renunța nici dacă aș câștiga la loterie”

Se spune că, dacă îți găsești o slujbă pe care o iubești, nu va trebui să lucrezi nicio zi din viața ta, scrie Buzz Feed, care arată că există joburi la care unii oameni n-ar renunța nici dacă ar câștiga la loterie o sumă fabuloasă.

Utilizatorul Reddit u/BITE_AU_CHOCOLAT a vrut să afle ce locuri de muncă s-ar încadra în această categorie și a întrebat mai multe persoane fascinate de cariera lor dacă ar renunța sau și-ar păstra jobul în situația în care s-ar îmbogăți astfel peste noapte.

Mulți dintre cei chestionați au spus că ar prefera să-și facă meseria în continuare.

„Înseamnă foarte mult pentru mine. Nu aș renunța nici dacă aș câștiga la loterie, dar aș lucra cu jumătate de normă”, a mărturisit o angajată al cărei job este să ajute persoanele cu dependențe să se recupereze.

„Nu voi întoarce niciodată spatele acestor animale de bunăvoie”

Surprinzător a fost și răspunsul unui îngrijitor de câini: „Nu voi întoarce niciodată spatele acestor animale de bunăvoie”.

O mărturie similară a venit și din partea unui îngrijitor la zoo.

„Mi-ar plăcea să câștig la loto, dar nu aș renunța la slujba mea. Să lucrezi cu animalele este incredibil de satisfăcător.”

„Nu este ceva ce faci pentru bani”

Directorul adjunct al unui teatru pentru copii a mărturisit:

„Chiar nu este ceva ce faci pentru bani. O faci pentru că o iubești și nu îți poți imagina viața fără ea."

Un răspuns similar a venit și din partea unei persoane care se ocupă cu recondiționarea apartamentelor (remodelare ușoară) după ce chiriașii se mută.

„Sunt singur toată ziua și pot asculta podcast-uri sau cărți. Munca este foarte satisfăcătoare pentru mine și, ca femeie, mi-a plăcut să învăț lucrări de HVAC, instalații sanitare și electrice. Folosesc experiența în propria mea casă atunci când lucrurile se strică/trebuie actualizate. Oricum, aș înnebuni fără să lucrez, dar chiar îmi iubesc meseria.”

„Probabil că aș dona 100% din venit dacă aș câștiga și aș folosi câștigurile de la loto pentru a trăi”

Iată și mărturia unui medic care spune că deja o mare parte din venitul său este deja donată programului spitalului la care lucrează care extinde accesul pacienților cu venituri mici.

„Probabil că aș dona 100% din venitul meu programului dacă aș câștiga și aș folosi câștigurile de la loto pentru a trăi.”

„Nu aș renunța la asta nici dacă aș câștiga trei loterii”

Un bucătar la un centru local pentru persoanele fără adăpost spune că n-ar renunța la jobul pe care îl are, indiferent cât ar câștiga.

„Slujba mea de vis, chiar și cu o diplomă avansată. Nu aș renunța la asta nici dacă aș câștiga la trei loterii. Aș tăia, însă, un cec gras pentru organizația mea și pentru organizațiile surori.”

„Aș ajunge să finanțez o grămadă de proiecte mișto”

Iată și mărturia unei persoane care lucrează în domeniul educației:

„Dacă aș câștiga la loto, mi-aș putea cumpăra o casă la distanță de mers pe jos de locul de muncă și aș avea mai mult timp să fac lucruri interesante pentru copii. Probabil că aș ajunge să finanțez o grămadă de proiecte mișto. Apoi aș începe un program de asistență pentru plata avansului pentru noii profesori, care i-ar face și pe ei proprietari de case.”

Oameni îndrăgostiți de jobul lor sunt însă în multe domenii.

„Barista este principala mea slujbă obișnuită. Îmi place la nebunie. Îmi place să pot vorbi cu oamenii toată ziua și să fac lebede drăguțe sau orice altceva în băuturile oamenilor”, spune o altă persoană.

O persoană angajată la linia națională de prevenire a sinuciderilor a mărturisit că îi place mult meseria sa: „Este stresant uneori, dar și foarte satisfăcător.”

Un avocat de drept penal mărturisește că slujba sa poate deveni „stupid de stresantă”, în special în zilele premergătoare și în timpul proceselor cu jurați pentru clienții acuzați de infracțiuni grave:

„Dar, la naiba, mă simt foarte bine să apăr pe alții, în timp ce mă împotrivesc nedreptăților înrădăcinate care afectează sistemul penal”.

„Învăț oamenii să coasă (...) Cusutul este o abilitate pe cale de dispariție, așa că trebuie să o învățăm mai mult!”, spune altcineva.

Aș ajunge să rezolv și problemele legate de detectoarele de gândaci de pat

Cineva care lucrează în domeniul dezvoltării unor senzori chimici, spune că dacă ar câștiga la loto ar cumpăra compania și ar lucra cu jumătate de normă.

„Bucuria de a rezolva tipurile de probleme care apar este distractivă. Aș ajunge să rezolv și problemele legate de detectoarele de gândaci de pat”.

Iată și mărturia unei persoane care lucrează la un program after-school pentru adolescenți cu dizabilități:

„Cea mai distractivă și plină de satisfacții slujbă pe care am avut-o vreodată. În plus, mi-ar fi dor de copiii mei”.

O altă persoană spune de ce se consideră deja câștigată:

„Am propria mea companie și angajații mei sunt ca și copiii mei. Îi iubesc la nebunie, iar noi facem o muncă semnificativă cu companii remarcabile. Deja am dat lovitura”.

„Mi-aș îmbunătăți atelierul”

Un alt utilizator al platformei mărturisește că a renunțat deja la slujba sa la cravată pentru a deveni artist în lemn și spune că nu s-ar mai întoarce niciodată la birou, indiferent ce s-ar întâmpla.

„Dacă mâine aș câștiga un miliard de dolari, aș continua să fac și să vând obiectele mele din lemn. Mi-aș îmbunătăți atelierul, mi-aș cumpăra mai multe unelte, un sistem de purificare a aerului, un compresor, șlefuitoare și poate aș construi un atelier cu ferestre frumoase și spațiu de depozitare. Și mi-ar plăcea să-mi petrec restul zilelor făcând lucruri și apoi vânzându-le. Nu este vorba de bani, ci de faptul că oamenii vor lucruri pe care le-am gândit și le-am făcut.”

„Ajung să citesc toată ziua rapoarte de poliție privind conducerea sub influența alcoolului. Este cea mai amuzantă slujbă pe care am avut-o vreodată”, a spus un alt angajat îndrăgostit de jobul său, fără să precizeze însă ce ar face dacă ar câștiga.

Un răspuns similar a venit și din partea unui farmacist:

„Îmi place slujba mea și specialitatea muncii pe care o fac. Îmi menține creierul activ și cunoștințele la zi, iar în domeniul meu, este "use it or lose it".

Interesant a fost și răspunsul unui livrator.



„O să sune stupid, dar livrez mâncare pentru UberEats. O fac mai ales pentru bunăstarea mea mentală. Sunt la pensie, așa că fac acest lucru pentru a ieși din casă în timpul zilei, în loc să stau degeaba și să mă lupt cu depresia și anxietatea mea. Îmi place sentimentul de a mă plimba prin oraș pe un scuter electric și de a vedea atracțiile turistice aici, în New York, având în același timp un sentiment de valoare personală... dacă are vreun sens”.