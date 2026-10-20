Imperiul imobiliar al Bisericii Mormone: terenuri de peste 20 de miliarde de dolari și o strategie pe 100 de ani

Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă, cunoscută pe scară largă drept Biserica Mormonă, a construit în ultimele decenii unul dintre cele mai mari imperii imobiliare din Statele Unite. O analiză a înregistrărilor de proprietăți arată că biserica și entitățile sale dețin cel puțin 2,4 milioane de acri de teren în SUA, cu o valoare evaluată la peste 20 de miliarde de dolari. Suprafața este aproape de două ori mai mare decât cea a statului Delaware.

Biserica Mormonă deține un adevărat imperiu imobiliar Foto: Reuters

O parte dintre terenurile cumpărate cu zeci de ani în urmă, când se aflau în zone slab dezvoltate, sunt acum transformate în comunități rezidențiale și comerciale de mari dimensiuni, pe măsură ce orașele americane se extind.

Un teren cumpărat în anii ’80, transformat într-o comunitate de aproape 1.000 de acri

Un exemplu este proiectul Tributary, din orașul Aurora, Colorado. Terenul, cu o suprafață de 388 de hectare, a fost cumpărat de biserică în anii 1980, când era înconjurat în mare parte de loturi virane.

Dezvoltarea este realizată prin Property Reserve, divizia de investiții imobiliare a bisericii. Proiectul prevede o comunitate planificată de aproape 1.000 de acri, cu locuințe, magazine și parcuri.

„Sunt foarte încântată să încep”, a declarat Amy Wiles, membră a consiliului local din Aurora. „Este într-adevăr cea mai mare oportunitate pe care o are orașul nostru”, a spus ea, potrivit Bloomberg.

Biserica deține aproximativ 3.500 de acri în jurul dezvoltării planificate, ceea ce lasă deschisă posibilitatea unor proiecte suplimentare în anii următori.

Populația din zona orașului Aurora în care se află proiectul este estimată să depășească 82.000 de locuitori până în 2030, cu 25% mai mult decât în 2023.

„Investiția bisericii reprezintă capacitatea zonei de a fi mai autosustenabilă și de a avea ceea ce avem nevoie pentru a continua creșterea, deoarece creșterea nu se oprește”, a spus Wiles.

Proiectul a fost propus în 2024, după ce orașul adoptase un plan de dezvoltare care identifica zona drept parte a unui nou cartier urban, înconjurat de locuințe, centre de date și activități industriale.

Biserica trece de la terenuri agricole la dezvoltări urbane

Property Reserve nu este singura entitate prin care biserica își administrează proprietățile.

Farmland Reserve investește în terenuri agricole, inclusiv ferme, livezi și ferme de animale. Printre proprietățile sale se află Deseret Ranch din Florida, cumpărată în 1950 și care are în prezent aproximativ 295.000 de acri în trei comitate. Ferma include zeci de mii de bovine și produce citrice, cherestea și gazon.

Property Reserve gestionează proprietăți precum clădiri de birouri, apartamente și hoteluri, iar Land Reserve, o entitate cu scop lucrativ și impozabilă, se concentrează pe comunități planificate.

„Din cauza creșterii populației orașelor, unele proprietăți funciare moștenite ale bisericii sunt pe cale de creștere și sunt mai potrivite pentru dezvoltare rezidențială și comercială decât pentru agricultură”, a declarat Tyler Buswell, director global de dezvoltare pentru Property Reserve.

Potrivit acestuia, portofoliul de proprietăți comerciale a crescut „în mod intenționat pentru a oferi un flux de numerar durabil pentru finanțarea misiunii bisericii”.

Tranzacțiile imobiliare au accelerat

Property Reserve este condusă de Ashley Powell, un director imobiliar cu experiență la Deutsche Bank și Bentall Kennedy, cunoscută în prezent drept BGO.

Datele Reonomy analizate de Bloomberg arată că tranzacțiile realizate de Property Reserve și o entitate afiliată aproape s-au dublat de la venirea lui Powell în 2017, comparativ cu cei zece ani anteriori.

Biserica a făcut și investiții importante în perioade în care anumite segmente ale pieței au fost afectate de dificultăți.

În timpul pandemiei, când industria hotelieră se confrunta cu probleme, biserica a cumpărat un Residence Inn în Maui. În 2021, divizia sa de investiții agricole a oferit aproape 210 milioane de dolari pentru un portofoliu de terenuri agricole din Washington aflat în faliment, depășind oferta unei firme de investiții asociate lui Bill Gates.

În aprilie 2026, Property Reserve a cumpărat un complex de apartamente din Boca Raton, într-una dintre cele mai scumpe tranzacții imobiliare multifamiliale din sudul Floridei din acest an.

„Sunt activi în mod constant”, a declarat Bernard Uechtritz, proprietarul unei firme de agenție imobiliară din Dallas care a colaborat cu biserica la tranzacții cu ferme. „Sunt oportuniști într-un sens bun, într-un mod foarte calculat”.

Proiecte de mii de acri în Colorado, Arizona, Texas și Florida

Unele dintre cele mai importante proiecte ale bisericii sunt dezvoltări la o scară suficient de mare pentru a schimba regiuni întregi.

În vestul orașului Phoenix, biserica planifică o comunitate pe aproximativ 4.000 de acri, teren cumpărat încă din anii 1980.

La sud-vest de Austin, Property Reserve a cumpărat la începutul anului 2026 aproape 3.000 de acri și a obținut drepturi de dezvoltare pentru mii de locuințe.

În centrul Floridei, biserica dezvoltă Sunbridge, un proiect care se întinde pe o suprafață foarte mare și care include zeci de mii de locuințe.

Sunbridge: 36.000 de locuințe și infrastructură de sute de milioane de dolari

Pentru proiectul Sunbridge, biserica a încheiat în urmă cu mai bine de un deceniu un parteneriat cu Tavistock Development Co.

Planul este dezvoltarea a aproximativ 27.000 de acri de teren rezidențial din Deseret într-o comunitate planificată, cu peste 36.000 de locuințe și proiecte comerciale. Peste 1.400 de locuințe sunt deja finalizate.

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Dezvoltarea presupune investiții importante în infrastructură, inclusiv drumuri și sisteme de utilități, cu un cost estimat la sute de milioane de dolari.

Clint Beaty, vicepreședinte senior al operațiunilor la Tavistock, a declarat că dezvoltatorii au petrecut doi ani elaborând un plan de conservare pe termen lung înainte de începerea construcției. Au fost analizate plantele native, compoziția solului și utilizarea apei.

Proiectul folosește inclusiv inteligență artificială pentru monitorizarea consumului de apă al gospodăriilor.

„E devreme în Sunbridge”, a spus Beaty. El estimează că dezvoltarea va ajunge să vândă între 750 și 1.000 de case pe an.

Extinderea proiectelor a generat și opoziție

Dimensiunea proiectelor a dus însă și la dispute privind infrastructura, apa, mediul și controlul local asupra dezvoltării.

În Florida, un drum cu taxă propus pentru conectarea unor comunități ar urma să traverseze o zonă de conservare numită Split Oak Forest.

Nicole Wilson, comisar în Orange County, a criticat proiectul și a spus că dezvoltarea ar trebui să se concentreze în zonele urbane existente, nu să împingă extinderea spre terenuri rurale.

„Asta nu e planificare urbană”, a spus Wilson. „Asta e doar extindere urbană, în orice sens”, a adăugat el.

Într-un alt caz, biserica a propus anexarea a peste 52.000 de ari din proprietatea Deseret Ranch la orașul Orlando. Măsura ar fi mărit suprafața orașului cu aproximativ 60%.

Propunerea a fost oprită în 2024, după opoziția locuitorilor și a oficialilor aleși din Orange County. Ulterior, comitatul a renunțat la contestația privind anexarea unei suprafețe mai mici de teren deținut de biserică pentru proiectul Sunbridge.

În vestul central al Floridei, dezvoltarea unor noi comunități a generat, de asemenea, îngrijorări legate de trafic, inundații și protecția faunei sălbatice.

Cel puțin 2,4 milioane de acri deținute în SUA

Potrivit analizei Bloomberg bazate pe datele Reonomy, biserica deține cel puțin 2,4 milioane de acri în Statele Unite, cu o valoare evaluată la peste 20 de miliarde de dolari.

Estimarea nu cuprinde însă toate proprietățile. Datele nu includ terenurile din state care nu fac publice anumite informații și nici investițiile realizate prin fonduri sau parteneriate imobiliare externe.

Biserica a refuzat să comenteze dimensiunea totală a portofoliului.

Cele mai multe dintre proprietățile identificate se află în Utah, statul în care biserica își are sediul. Reonomy indică peste 3.600 de proprietăți și terenuri, aproximativ 22% din portofoliul cunoscut. Florida și California urmează cu câte aproximativ 9%, respectiv 7%.

Biserica are expunere la proprietăți imobiliare și prin parteneriate cu firme de investiții, precum și prin Planul de pensii Deseret Mutual Master. Începând din 2024, acesta avea investiții de peste 574 de milioane de dolari în fonduri imobiliare.

O strategie construită pentru zeci de ani

Investitorii și brokerii care au lucrat cu biserica descriu o organizație care privește proprietățile pe perioade mult mai lungi decât majoritatea investitorilor privați.

Intermediarii bisericii licitează adesea în numerar și sunt cunoscuți pentru rapiditatea cu care încheie tranzacțiile.

„Dacă au bani și poftă de mâncare, vor fi cel mai bun cumpărător și vor plăti cel mai mult”, a declarat John Huguenard, director general senior la Jones Lang LaSalle. „Sunt dispuși să plătească o primă pentru proprietatea pe termen lung”, a adăugat el.

Matthew Bowman, șeful departamentului de Studii Mormone de la Universitatea Claremont Graduate, spune că strategia imobiliară a bisericii a fost construită în jurul ideii de a acumula rezerve de capital pe termen lung.

Biserica a început să dezvolte această strategie în mod sistematic în secolul trecut, după ce Nathan Eldon Tanner, om de afaceri ajuns în conducerea instituției în anii 1960, a contribuit la organizarea strategiei imobiliare generale.

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„Aceste aripi de afaceri ale bisericii funcționează în esență cu acest tip de mentalitate și au acest sentiment pe termen lung că, în cele din urmă, acești bani vor fi folosiți pentru biserică, dar, între timp, funcționează mult mai mult ca un fond suveran de investiții sau o firmă de investiții”, a spus Bowman.

O avere financiară mult mai mare decât portofoliul imobiliar

Imperiul imobiliar este doar o parte din averea bisericii.

Ensign Peak Advisors, administratorul de investiții non-profit al bisericii, a raportat la sfârșitul lunii iunie valori mobiliare tranzacționate public de peste 60 de miliarde de dolari, potrivit unui document depus la Securities and Exchange Commission. Documentele de acest tip nu includ însă toate categoriile de active.

Averea financiară a bisericii a fost supusă și unor controverse. În 2023, biserica și Ensign Peak au acceptat să plătească 5 milioane de dolari pentru soluționarea acuzațiilor SEC potrivit cărora au folosit companii-fantomă pentru a ascunde deținerile și a evita anumite cerințe de raportare. Biserica nu a recunoscut și nici nu a negat acuzațiile și a spus că regretă „greșelile făcute”.

Instituția are în prezent aproape 18 milioane de membri, cărora le solicită o zeciuială de 10% din venituri.

Biserica spune că investițiile susțin misiunea sa

Biserica afirmă că toate proprietățile sale, inclusiv cele utilizate în scopuri religioase, pentru conservare istorică sau ca investiții, sunt destinate să sprijine misiunea sa.

Pe măsură ce orașele americane se extind, unele dintre terenurile cumpărate cu zeci de ani în urmă au ajuns în zone în care dezvoltarea rezidențială și comercială a devenit posibilă.

În Aurora, unde biserica a cumpărat terenurile în anii 1980, proiectul Tributary este abia la început. În Florida, proiectul Sunbridge este deja în dezvoltare, iar în Arizona și Texas sunt pregătite alte comunități de mari dimensiuni.

Pentru investitorii care lucrează cu instituția, orizontul de timp rămâne unul neobișnuit de lung.

„M-au învățat noua definiție a gândirii pe termen lung”, a spus Beaty, referindu-se la parteneriatul cu biserica. „Obișnuiam să cred că gândirea pe termen lung este de 25, 30 de ani. Abia începi să te încălzești. Orizontul lor de planificare mai degrabă de 100 de ani.”