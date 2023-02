„Frumoasa Adormită" din realitate. Femeia doarme 22 de ore pe zi și suferă de o boală rară

Femeia de 38 de ani din Marea Britanie imploră ajutor după ce a adormit 22 de ore pe zi timp de 4 zile la rând. Femeia, mama a doi copii, supranumită „Frumoasa din pădurea adormită” din viața reală, a cerut ajutor pentru a-și depăși epuizarea.

Joanna Cox, în vârstă de 38 de ani, a fost diagnosticată cu hipersomnie idiopatică în 2021, după ani de somn excesiv și după ce s-a luptat să rămână trează în timpul zilei.

Această tulburare rară de somn îi face pe cei care suferă de această boală să aibă o somnolență diurnă extremă, ceea ce duce adesea la un somn excesiv, la dificultăți în a se trezi și la o senzație de „neliniște" și „ceață mentală".

Această tulburare a somnului înseamnă că Joanna „nu se simte niciodată odihnită" și că adesea doarme între 18 și 22 de ore pe zi, dormind chiar și patru zile la rând.

Înainte de a fi diagnosticată, Joanna a adormit în locuri neobișnuite, inclusiv într-un club în timpul unei ieșiri în oraș și la volanul unei mașini, potrivit The Sun.

„Am nevoie de ajutor”

Mama a doi copii a dormit chiar și în timpul zborurilor și a ratat o vacanță în Spania cu fiicele sale Caitlin, 20 de ani, și Isabelle, 18 ani. Ori de câte ori se trezește, Joanna supraviețuiește cu shake-uri proteice și mâncăruri gata preparate, deoarece sunt „rapid" de consumat, în caz că adoarme din nou.

De asemenea, ea suferă de „halucinații vii" în timp ce se luptă să rămână trează și are o viziune recurentă cu „sute de păianjeni care se târăsc" pe tot patul ei.

Joanna a ajuns la spital din cauza nivelului scăzut de zahăr din sânge după ce a petrecut patru zile dormind fără să se trezească pentru a mânca ceva.

Ea nu știe ce a cauzat această tulburare rară de somn, dar este disperată să găsească un medic care să o ajute să își gestioneze simptomele.

„Sincer, îmi distruge viața - sunt ca o Frumoasă Adormită din viața reală. Nu pot fi trezită odată ce am adormit. Nu pot să lucrez, nu-mi pot face niciodată planuri pentru că nu știu dacă voi fi trează. Mă trezesc fără să știu ce zi este sau cât timp am dormit. Am nevoie de ajutor”, a declarat Joanna, șomeră, din Castleford, Yorkshire.



A început în 2017

Am dormit la întâlniri, la întâlniri cu prietenii și familia - am dormit chiar și în timpul unui zbor și am ratat vacanța în Spania. „Este o afecțiune care te izolează și îmi doresc cu adevărat ajutor", a mai spus ea.

Joanna a început să se confrunte cu simptomele în 2017, când a observat că se simte extrem de obosită în timpul zilei. Ea deținea propria companie de curățenie și se lupta să treacă ziua fără să aibă nevoie să se odihnească și, eventual, să tragă un pui de somn. Joanna s-a trezit chiar că adoarme în timp ce se afla în mașină și a trebuit să renunțe la condus.

În următorii câțiva ani, s-a dus și s-a întors la medicul de familie pentru a încerca să afle cauza oboselii sale. Nu a putut fi diagnosticată, astfel că în 2019 a trebuit s renunțe la munca ei.

După ce a vorbit cu mai mulți psihologi diferiți, Joanna a fost în cele din urmă trimisă la o clinică de somn de la Spitalul Pontefract, Yorkshire.

Ea a fost monitorizată peste noapte și diagnosticată cu o tulburare rară de somn Hipersomnie idiopatică. Afecțiunea a continuat să se înrăutățească de-a lungul anilor, iar acum Joanna se luptă să rămână trează mai mult de câteva ore pe zi.