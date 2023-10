Ce este ejacularea întârziată? Ce trebuie să știi despre această problemă și cum scapi de ea

În timp ce, la vârste fragede, băieții ajung la punctul culminant prea repede, odată cu înaintarea în vârstă există și un revers al acelei probleme: o afecțiune cunoscută sub numele de ejaculare întârziată.

Nu există multe cercetări în acest sens, dar un studiu din 2016 a estimat că între 1% și 4% dintre bărbați suferă de ejaculare întârziată tot timpul sau când sunt cu un partener. Cercetătorii au remarcat, de asemenea, că este „cel mai puțin studiat și cel mai puțin înțeles fenomen dintre disfuncțiile sexuale masculine”, notează Yahoo Life.

Ejacularea întârziată este incapacitatea de a ajunge în punctul culminant, într-o perioadă rezonabilă de timp. Ideea de timp rezonabil variază pentru fiecare persoană, dar unii experți menționează nevoia de mai mult de 30 de minute de stimulare sexuală pentru a ajunge la orgasm drept un semn al unei probleme.

Ignorarea problemei poate prinde cuplurile într-un ciclu de anxietate, până la decizia de a nu mai face deloc sex.

Modalități de a întrerupe acel ciclu

Vorbește cu partenerul

Nu lăsați ca acestă problemă să devină „elefantul din cameră” - sau din pat.

„Fără să vorbim despre această problemă, mintea noastră este lăsată să speculeze și să rumege. Partenerul poate începe să-și facă griji că persoana cu care are o relație nu mai este atrasă de el sau este plictisit de sex”, spune Ian Kerner, terapeut sexual și autor al cărții She Comes First, pentru Yahoo Life.

Comunicarea este crucială, iar Kerner observă că modul în care abordăm aceste subiecte contează.

„Când ai astfel de conversații, începe întotdeauna cu felul în care te simți și cu propria ta vulnerabilitate. În general, să vorbești despre elefantul din cameră este o ușurare și te aduce în aceeași echipă”, spune el.

Exclude problemele medicale

Problemele medicale despre care se știe că ar fi cauza ejaculării întârziate includ testosteronul scăzut, leziunile măduvei spinării și anumite infecții. Disfuncția erectilă poate fi, de asemenea, un efect secundar al medicamentelor obișnuite, cum ar fi antidepresivele și medicamentele pentru tensiunea arterială. Un nou studiu a constatat că disfuncția erectilă este asociată cu mai multe probleme de sănătate subiacente - atât fizice, cum ar fi disfuncția testiculară, cât și emoționale, cum ar fi anxietatea - decât ejacularea precoce sau disfuncția erectilă.

Dr. Michael Eisenberg, medic urolog la Universitatea Stanford, spune că un furnizor de servicii medicale poate evalua dacă o problemă medicală cauzează ejaculare întârziată.

„Vom evalua momentul afecțiunii, vom determina dacă este situațional, vom evalua hormonii și vom determina condițiile de sănătate subiacente”, spune el, pentru sursa citată.

Schimbați-vă rutina

Ejacularea întârziată poate fi cauzată și de desensibilizarea organului sexual. Dr. Jesse Mills, directorul Clinicii de Sănătate pentru bărbați din UCLA, spune că, la fel ca toate celelalte părți ale corpului nostru, organul sexual își pot pierde sensibilitatea, pe măsură ce îmbătrânim. De asemenea, se pot obișnui cu anumite declanșatoare:

„Nu există orificii la fel de strânse ca propria mână. Dacă asta este o obișnuință, pot apărea probleme de sensibilitate”, spune Mills.

Masturbarea poate fi benefică, dar dacă bănuiești desensibilizare, ia în considerare să o reduci, mai ales atunci când urmează să faci sex.

Resetarea așteptărilor vă poate ajuta, de asemenea. Amintiți-vă că sexul cu penetrare nu este totul. Așa cum multe femei au nevoie de stimularea clitorisului până la orgasm, este posibil să aveți nevoie și de ceva mai intens. Luați în considerare adăugarea unor jucării sexuale, care vă pot amplifica orgasmul.

Găsiți un expert

Dacă încă întâmpinați probleme cu finalizarea, poate fi timpul să vedeți un expert, fie că este un medic de medicină sexuală sau un terapeut sexual.

Un expert în medicină sexuală poate ajuta, de asemenea, cuplurile care au de-a face cu disfuncția erectilă, în timp ce își doresc apariția unei sarcini. Eisenberg spune că există modalități medicale ce ajută la ejaculare, care pot ajuta cuplurile să separe problemele de fertilitate și preocupările sexuale.

Specialiștii spun că sexul ar trebui să fie plăcut și să ne elibereze stresul, nu să îl provoace.