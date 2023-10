Marele regret al superbei actrițe din „Declarație de dragoste“. Teodora Mareș a suferit enorm din iubire VIDEO

Este una dintre cele mai îndrăgite actrițe din România, iar filmul "Declarație de dragoste" a adus-o pe culmile succesului profesional. În viața personală însă, Teodora Mareș nu a avut parte de fericire. Astăzi, frumoasa actriță împlinește 61 de ani.

Actrița a fost căsătorită o singură dată. Mariajul cu omul de televiziune Felix Totolici au durat mai mulți ani, însă au ajuns la divorț. După despărţirea de acesta, Teodora Mareş nu şi+a mai refăcut viaţa, punând accent pe carieră.

Marele regret al Teodorei Mareș a fost că nu a devenit mamă, însă își asumă statutul de femeie independentă și este încă foarte activă în profesia ei. Actriţa a evitat întotdeauna să vorbească despre motivul pentru care nu a avut copii.

După rolul din „Declarație de dragoste” au urmat şi alte filme importante care i-au consolidat poziția de actriță talentată. Aceasta a apărut în "Extemporal la dirigenție", "Moromeţii", "În fiecare zi mi-e dor de tine", "Miracolul", "O vară cu Mara" și "Harababura".

Au trecut 38 de ani de la premiera filmului „Declaraţie de dragoste“, una dintre peliculele româneşti de mare succes.

Adrian Păduraru era proaspăt absolvent de Teatru când a primit rolul liceanului Alexandru Bârsan din „Declaraţie de dragoste“, în care a avut-o parteneră pe Teodora Mareş. Filmul din 1985 a avut un succes răsunător, fiind vizionat de peste cinci milioane de spectatori, şi i-a asigurat lui Adrian Păduraru o carieră înfloritoare, înainte şi după Revoluţie. Alte două filme în care a jucat şi care au umplut sălile de cinema au fost „Extemporal la dirigenţie“ (1987), în regia lui Nicolae Corjos, şi „Chiriţa în Iaşi“ (1988), regizat de Mircea Drăgan.

Cei doi protagonişti nu se înţelegeau deloc

Teodora Mareș și-a făcut debutul ca actriţă de film în 1985, când a fost distribuită în rolul Ioanei Popa din celebrul lungmetraj "Declaraţie de dragoste" (1985), în regia lui Nicolae Corjos. Filmul relatează povestea romantică a doi tineri liceeni de condiţie socială diferită, Ioana şi Alexandru, care rămân împreună în ciuda tuturor obstacolelor sociale şi familiale. Rolul i-a adus un premiu de interpretare la Festivalul de Film de la Costineşti, din acelaşi an.

Deși în filmul ”Declarație de dragoste” cei doi actori păreau făcuți unul pentru celălalt, speculându-sae chiar că între ei s-a înfiripat o idilă, realitatea era cu totul alta. În spatele camerelor de filmat, cei doi nu se înțelegeau deloc, ba chiar se urau.

Chiar Adrian Păduraru povestea în urmă cu mai mulți ani că amândoi aveau reproșuri unul la adresa celuilalt. În pauzele dintre filmări, se ignorau reciproc.

„Nu ne suportam la vremea aceea. Era o oarecare țâfnă între noi. În pauzele de la filmări nu ne vorbeam, ne ignoram. Dacă lumea a crezut într-o poveste de dragoste dincolo de scenariul din film, atunci poate că a fost doar meritul jocului nostru de pe micile ecrane. Când repetam fiecăruia dintre noi i se părea că celălalt nu face exact ceea ce trebuie.

Am refuzat să mai joc alături de el. „Declaraţie de dragoste” a avut un impact atât de mare încât nu am mai vrut să fiu asociată cu personajul de atunci, nici cu el, ca şi cuplu. Drept pentru care am declinat toate ofertele”, mărturisea actrița în urmă cu mai mulţi ani.