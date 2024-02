Dezvăluirile jurnalistului britanic care a petrecut un an alături de Regele Charles. „Lucrurile nu stau deloc așa”

Jurnalistul britanic Martin Hardman a petrecut un an alături de Regele Charles pentru realizarea documentarului BBC, "Charles III: The Coronation Year," și spune că acesta este unul dintre cei mai puțin înțeleși membri ai familiei regale britanice.

Hardman respinge reprezentarea suveranului din seria Netflix "The Crown" și consideră că Regele Charles este prezentat acolo într-un mod eronat.

"Există o narațiune complet greșită pe care o obții din 'The Crown'", afirmă jurnalistul în legătură cu seria Netflix. "Charles este descris ca încercând întotdeauna să o determine pe mama sa să se retragă și să-i lase lui controlul, încă din anii '90. Lucrurile nu stau deloc așa. Nu s-a întâmplat așa."

Documentarul și cartea recent lansată, "Charles III: New King. New Court. The Inside Story," oferă o privire din culise asupra primului an de domnie al lui Regelui Charles, dezvăluind momente precum repetiția pentru ceremonia de încoronare și primul său portret oficial ca rege. Totodată, documentarul include interviuri cu membri ai familiei regale, inclusiv cu sora suveranului, Prințesa Anne, și sora Reginei Camilla, Annabel Elliott, potrivit Business Insider.

Martin Hardman spune că a fost inspirat să scrie cartea "Charles III" în timpul realizării documentarului, oferind cititorilor o privire emoționantă asupra începutului domniei lui Charles. În carte, el relatează cum Charles a aflat despre moartea Reginei Elisabeta în timp ce se întorcea la Castelul Balmoral de la conacul său, Birkhill, după ce o vizitase în aceeași zi.

"El urcase în mașină atât ca Prinț de Wales, cât și ca Duce de Rothesay (titlul său în Scoția). După douăzeci de minute, urma să coboare din mașină ca Regele Charles III, cu noua Regină la braț," scrie Hardman în carte.

Hardman afirmă că această experiență i-a oferit o privire diferită asupra regelui, subliniind că lui Charles îi era greu să discute despre planurile pentru domnia sa, pentru a nu submina autoritatea Reginei în timpul vieții acesteia.

Regina Elisabeta II, furioasă pe Harry și Meghan pentru numele Prințesei Lilibet

În ceea ce privește seria "The Crown," Hardman se numără printre puținii care resping personificarea lui Charles și Camilla din serial. În 2020, doi membri ai personalului regal au declarat pentru Business Insider că portretizarea cuplului era nedreaptă.

Cartea lui Hardman, "Charles III," beneficiază de permisiunea specială a regelui Charles de a accesa Arhivele Regale, o colecție privată de documente, scrisori și jurnale referitoare la familia regală. În cadrul cercetării sale, Hardman a vorbit și cu un angajat anonim al palatului care a pretins că Regina Elisabeta a fost "mai furioasă decât a fost vreodată" în 2021, după ce Prințul Harry și Meghan au anunțat că aceasta și-a dat binecuvântarea pentru a-și numi fiica Prințesa Lilibet.

Hardman a primit critici din partea autorului regal Omid Scobie, coautoratul biografiei "Finding Freedom" despre Ducele și Ducesa de Sussex, în 2021. Scobie a susținut că povestea lui Hardman contrazice detaliile oferite în biografia lui Gyles Brandreth despre Regina Elisabeta, intitulată "Elizabeth: An Intimate Portrait."

Martin Hardman este printre puținii jurnaliști care au acces la familia regală și, întrebat despre secretul său, a afirmat că a fost respins de palat pentru documentare și oportunități media în trecut. "Nu pretind că am vreun fel de acces special, dar cred că este important să fii corect. Dacă oamenii știu că ești corect, atunci nu vor simți că au fost înșelați," adaugă el.