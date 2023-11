Descoperire arheologică tulburătoare. Dovezile uciderii a zeci de femei și copii în urma unei vânători de capete

Echipe de cercetători au descoperit recent dovezile celei mai brutale vânători de capete din neoliticul asiatic. Este vorba despre 43 de persoane decapitate în cel mai brutal mod posibil, ucise în chinuri. Victimele erau femei și copii.

Una dintre cele mai tulburătoare descoperiri arheologice din acest an a avut loc în provincia Heilongjiang din nord-estul Chinei. Este vorba despre un sit neolitic de acum aproximativ 6.000 de ani. Pe lângă case, structuri de apărare, dar și alte construcții de cult sau cu funcție economică au fost găsite, recent, două gropi comune cu 43 de schelete decapitate. Tulburător este faptul că aproape toate victimele erau femei și copii. Specialiștii vorbesc despre o brutalitate fără precedent și despre dovezile celei mai mari și sângeroase vânători de capete din istoria neoliticului asiatic.

Femei și copii uciși cu o brutalitate fără margini

Scheletele au fost descoperite la situl de la Honghe, din provincia Heilongjian. Arheologii lucrează la acest sit încă din anii '90. Inițial, a fost descoperită așezarea, iar apoi s-au mai făcut săpături încă șase ani, până în 2013. Au fost descoperite case, vase de lut, unelte și arme din piatră, dar și sisteme defensive ale așezării, printre altele, val de pământ și șanțuri de apărare. Anul acesta, au fost descoperite câteva morminte. Cel mai tulburător este însă un mormânt comun cu 43 de schelete, fără cap.

În urma cercetărilor realizate de echipe mixte americane și chinezești s-a constatat că oamenii au murit decapitați. Nu mai puțin de 32 de victime, arată specialiștii, au fost ucise într-o singură repriză. Rezultatele cercetării au fost publicate în luna septembrie a acestui an în revista de specialitate „Archaeological and Anthropological Sciences”.

„În acest studiu, scheletele umane din situl de la Honghe, datate între 4100 și 4400 de ani în urmă, în nord-vestul Chinei au fost investigate. Tehnici imagistice, dar și inspecția vizuală a fost aplicată pentru a identifica indiciile decapitării. În total, au fost descoperiți 43 de indivizi decapitați, victime ale unor vânători de capete. Cel mai probabil, 32 dintre aceștia au fost uciși în cadrul unei singure vânători de capete, ceea ce indică faptul că avem de-a face cu cea mai vânătoare de capete din Asia neolitică”, precizează Guoshuai Gao, Qun Zhang, Xiaofan Sun, Wei Zhang, Quanchao Zhang și Qian Wang, în „The largest headhunting event in prehistoric Asia: evidence of mass decapitation at the 4100‑year‑old Neolithic Age Honghe site, Heilongjiang, China”.

Cercetările au scos la iveală o realitate cu adevărat tulburătoare. Majoritatea celor uciși erau femei și copii.

„În plus, victimele vânătorii de capete de la Honghe erau în mod exclusiv femei și copii, indicând o cruzime aparte a războiului în acele vremuri”, arată autorii studiului.

Pe lângă femeile și copiii uciși, au fost descoperite și scheletele a patru bărbați decapitați, într-o groapă separată. Toți au murit în chinuri groaznice. Au fost efectiv decapitați cu unelte din piatră, un soi de cuțite cu lamă ascuțită.

Ritualuri sau trofee

Nu se știe cu exactitate de ce femeile și copiii au fost decapitați într-un mod atât de brutal. Unii specialiști cred că este vorba despre un ritual. Și aici sunt două variante: fie au fost femei și copii prinși în urma războiului cu alte triburi și a incursiunilor de jaf și pedepsire în alte așezări, fie au fost membrii aceluiași trib, sacrificați pentru diverse zeități, în special agrare. Alți specialiști susțin însă că ar fi fost vorba exclusiv de o vânătoare de capete, adică oamenii de acum 4400 de ani de la Honghe au atacat o altă așezare, a unui trib rival și au luat efectiv trofee alegând femei și copii pentru că, poate, au fost cei mai vulnerabili rămânând în urmă sau poate pentru a semăna teroare și supunere în rândul rivalilor.

Cei patru bărbați au fost, de asemenea, luați ca trofeu. Deocamdată nu se știe, dar specialiștii înclină către partea ritualică. Altfel spus, ăzboinicii Honghe au atacat tribul vecin și au luat femei și copii pe care i-au sacrificat cu bestialitate în urma unui ritual. Tocmai de aceea, așa cum arată cercetările, așezarea de la Honghe a fost și abandonată.