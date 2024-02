De ce își pun tinerii din ziua de azi telefoanele pe „nu deranja” 24 din 24. Răspunsul o să îți dea de gândit

Mulți dintre tinerii din ziua de azi, cunoscuți pentru faptul că își exprimă liber gândurile, aleg să ignore apelurile telefonice. Un analist din New York, Max Burns, spune că aceștia folosesc funcția „Do Not Disturb- DND” (Nu deranjați) pentru a evita anxietatea atunci când primesc un apel.

„Am aflat astăzi că unii copii din Generația Z își țin telefoanele pe modul „Nu deranja” 24 din 24, astfel încât să nu aibă niciodată parte de anxietatea de a răspunde la telefon”, a scris Burns pe X.

Funcția DND de pe smartphone-uri oprește notificările pentru apeluri, mesaje text sau aplicații care trimit alerte, distrăgându-i de la muncă, studiu sau odihnă.

Un studiu realizat în 2023 de CommBank și furnizorul de telecomunicații More a relevat că 90% dintre membrii Gen Z sunt anxioși în legătură cu vorbitul la telefon, ceea ce ar putea fi atribuit utilizării populare a telefoanelor pe modul DND.

Burns și-a formulat teoria după ce a discutat despre această funcție cu colegii săi.

„Am purtat o discuție cu doi colegi din Generația Z despre [Do Not Disturb] și amândoi au menționat anxietatea provocată de primirea apelurilor neașteptate,” a declarat el pentru BuzzFeed, citat de The New York Post.

Nu numai tinerii folosesc „nu deranja”

Postarea a obținut peste 5.1 milioane de vizualizări pe X, mulți dintre comentatori fiind chiar membri ai Generației Z.

„Nu cred că este o chestiune specifică Generației Z, cred că este o anxietate generală legată de faptul că suntem conectați non-stop 24 din 24,” a scris o persoană.

„Domnule, cred că vă referiți la orice persoană sub 50 de ani,” a comentat un glumeț.

„Nu sunt din Generația Z, dar telefonul meu este în modul DND de aproape 8 ani, nu am nevoie să răspund la spam-uri de la roboți,” a scris un utilizator.

„Să suni pe cineva pe telefonul mobil când nu te afli într-o situație de viață sau moarte este lipsit de respect. Ce te face să crezi că ai dreptul la atenția mea chiar în acel moment, să mă faci să țin telefonul în mână, când ai putea trimite exact același mesaj pe dispozitiv?” a adăugat un altul.

„Anxietatea este folosită atât de ușor în zilele noastre. Pur și simplu nu vreau să vorbesc la telefon 90% din timp,” a scris altcineva. „De asemenea, notificările sunt pur și simplu fără sfârșit.”

Relații încheiate prin mesaje text

Răspunsurile au sugerat că mulți oameni, în afară de cei din Generația Z, folosesc funcția DND pentru a evita apelurile nesolicitate de la escroci sau de la roboți.

Cu toate acestea, folosirea acestei funcții non-stop poate crea o lipsă de comunicare cu prietenii, familia sau posibilele relații amoroase.

Conform unor informații, aversiunea tinerilor față de apelurile telefonice creează o tendință de întâlniri unice, în care oamenii preferă să-și mărturisească intențiile și emoțiile prin mesaje text în loc să folosească telefonul atunci când interacțiunea față în față nu este o opțiune.

Rezultatele studiului au arătat că 1 din 5 membri ai Generației Z au încheiat o relație printr-un mesaj text.

„Majoritatea oamenilor preferă asta, deoarece evită o discuție extrem de stânjenitoare,” a declarat Kean, în vârstă de 26 de ani, pentru news.com.au.