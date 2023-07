De ce este bine să bârfești uneori. Ce spun experții despre efectul psihologic

Deși cu toții am fost educați că nu e frumos să bârfim, specialiștii spun că, de fapt, nu e chiar așa de rău pe cât credeam. Aparent, dovezile indică faptul că toată lumea adoră să disece afacerile altora. Cu toate acestea, "bârfa" are încă o reputație proastă, datorită asocierii zvonurile false.

În mod surprinzător, potrivit experților, nu există niciun motiv pentru a renunța la bârfă, deoarece acest lucru poate aduce beneficii atât psihologice, cât și sociale. „Cel mai frecvent motiv pentru a bârfi este acela de a aduna informații noi și de a încerca să stabilim cât de exacte sunt acestea, dar adesea bârfim doar pentru simpla plăcere de a o face. Bârfa este relaxantă, informală și distractivă. Este, prin definiție, distractivă”, spune psihologul social Frank McAndrew. „Nimeni nu oftează și nu se plânge că trebuie să plece la o bârfă bună cu prietenii”, spune el.

Apropie oamenii

Dacă vi s-a părut vreodată că sunteți deosebit de apropiat de un prieten după ce ați stat cu el la bârfă, nu vi s-a părut. Bârfa chiar ne poate aduce mai aproape, la nivel chimic. „Cercetările recente indică faptul că ar putea exista o bază chimică pentru beneficiile bârfei asupra legăturii dintre noi. Mai exact, se pare că implicarea în bârfe declanșează o creștere a oxitocinei, un hormon care este strâns legat de sentimentele bune și de experiențele umane pozitive, cum ar fi empatia, legătura dintre mamă și copil și cooperarea cu ceilalți”, spune McAndrew.

Nu doar aceste substanțe chimice care creează legături conferă bârfei un rol atât de important în viața noastră socială. Megan Robbins, psiholog la University of California Riverside, care a studiat impactul bârfei asupra bunăstării noastre, spune că bârfa are și o funcție morală.

„Nu vrei să fii cunoscut ca o persoană imorală, în general, sau ca cineva care trebuie evitat. Bârfa îi poate ține pe oameni sub control, știind că este posibil ca oamenii să vorbească despre tine și că bârfa potențial negativă poate duce la o reputație proastă. În acest fel, îndeplinește o funcție prosocială”, explică ea, referindu-se la acțiunile care aduc beneficii celorlalți.

Evidențiază formele de comportament greșite

„Celălalt mod în care poate avea o funcție prosocială este acela de a-i învăța pe oameni ceea ce aceștia consideră a fi forme de comportament corecte și greșite. Astfel, chiar dacă bârfa nu este despre tine, înveți ce cred oamenii că este un comportament foarte rău sau foarte bun”, mai spune psiholoaga.

Danielle Jackson, care găzduiește podcastul Friend Forward, adaugă că bârfa ne poate menține în siguranță, permițându-ne să identificăm „cine este un aliat și cine a fost o amenințare”. „Am nevoie de informații de la alte persoane pentru a ști cum să navighez în această lume”, notează ea. „Dacă primesc un nou loc de muncă și persoana care mă instruiește mă avertizează cu privire la ce s-a întâmplat săptămâna trecută cu un fost coleg, care a fost concediat pentru că a făcut asta sau cealaltă, nu este neapărat o bârfă negativă, ci sunt informații pe care trebuie să le știu în ceea ce privește ceea ce se califică drept o încălcare aici și ce lucruri trebuie făcute pentru a rămâne în linie”

Autoarea unor lucrări de sănătate mintală Allison Raskin, fondatoare a Substack Emotional Support Lady și autoare a noii cărți Overthinking About You: Navigating Romantic Relationships When You Have Anxiety, OCD, și/sau Depression, spune că, în cele din urmă, bârfa oferă mai multe lucruri pozitive decât negative.

„Pentru mine, o bârfă bună este de fapt doar o formă de povestire, iar oamenii iubesc o poveste bună. Este interesant și amuzant să afli despre modul în care alți oameni navighează în viață”, explică Raskin, care a creat chiar și podcastul cu scenariu "Gossip", despre discuțiile dintre trei prietene bârfitoare. „Cred, de asemenea, că bârfa ne oferă posibilitatea de a cunoaște perspectivele altor persoane asupra lucrurilor. S-ar putea să aud o poveste despre aventura cuiva și să am o cu totul altă părere decât cea a persoanei care îmi spune povestea. Ceea ce începe ca o informație poate declanșa conversații mai ample despre modul în care vedem lumea”.

Când poate fi bârfa un lucru negativ?

În timp ce bârfa poate avea un spațiu important în societate, asta nu înseamnă că reputația ei proastă este complet nejustificată. Dar există modalități de a te asigura că obiceiul tău de a bârfi nu trece linia spre meschinărie sau cruzime. Jackson spune că există o diferență între a vorbi "despre cineva" și a vorbi "împotriva cuiva", o distincție popularizată pentru prima dată de celebra lingvistă Deborah Tannen.

„Dacă denigrăm pe cineva sau vorbim de rău despre cineva de dragul de a-l discredita, devine cu totul altceva”, adaugă Jackson. „Devine dăunător atunci când intrăm în practica de a vorbi de rău despre alți oameni doar de dragul de a vorbi de rău. Este un lucru pe care am observat că poate deveni o obișnuință în anumite companii. S-ar putea să constați că nu te implici în mod normal în acest lucru, dar când te întâlnești cu anumiți prieteni este, într-un un fel, tot ceea ce faceți.”