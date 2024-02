De câți bani ai nevoie de fapt pentru a fi fericit

Cercetările publice care au dictat că o persoană obișnuită nu are nevoie de mai mult de 75.000 de dolari pe an pentru a fi fericită sunt dezmințite acum de experți, notează New York Post.

În căutare de răspunsuri - și anume, unde se intersectează cu adevărat venitul și fericirea, Lifehacker a consultat-o pe Lindsay Bryan-Podvin, specialist financiar.

„Pentru mulți dintre noi, contul nostru bancar sau valoarea netă este o reprezentare a modului în care ne măsurăm valoarea de sine”, a declarat guru al problemelor legate de bani. „Adesea o echivalăm cu cifrele din conturile noastre bancare, cu soldul fondurilor noastre de pensii sau cu valoarea activelor noastre”.

În practica sa, Bryan-Podvin a spus că, foarte adesea, clienții cred că banii îi împiedică să avanseze în planurile lor de îmbunătățire de sine, considerând că următoarea mărire de salariu este cheia pentru o mai bună sănătate mentală sau pentru o viață socială mai bună. Și, deși acest lucru nu este adevărat, Bryan-Podvin spune că le înțelege gândirea.

„Este corect să spunem că atunci când indivizii au suficient pentru a merge dincolo de supraviețuire, ei tind să experimenteze o mai mare bunăstare”, a spus ea.

Oricine a fost în această situație - fiind capabil să se bucure de lucrurile mărunte din viață fără a lua în considerare costurile - știe că este adevărat.

Iar în zilele noastre, pentru ca majoritatea dintre noi să se afle în această situație, trebuie să câștige mult mai mult de 75.000 de dolari pe an, cu sau fără ajustare la inflație.

Așadar, în loc să căutați la experți o nouă cifră arbitrară, Bryan-Podvin vă îndeamnă să definiți singuri cuvântul „suficient”. Începeți, spune ea, prin a diferenția valoarea de sine de finanțe.

Apoi, uitați-vă la ceea ce vă doriți, dar nu aveți în acest moment - concentrați-vă pe lucruri modeste, cum ar fi ieșirile în oraș cu o persoană iubită sau activitățile de vară pentru copii, experiențe care ar contribui la sentimentul general de bunăstare.

Apoi, numărați costurile și puneți-le alături de cheltuielile actuale.

Se pare că, potrivit expertului, s-ar putea să câștigi deja suficient pentru a fi fericit sau, cel puțin, mulțumit - s-ar putea doar să îi cheltuiești în locurile greșite.