Cinci fapte surprinzătoare despre Finlanda, țara considerată a avea cei mai fericiți locuitori din lume

Încrederea socială și conexiunea cu natura, printre cele mai importante lucruri care fac din Finlanda țara cu cei mai fericiți cetățeni din lume, conform BusinessInsider.

Finlanda este cunoscută pentru a fi cea mai fericită țară din lume, dar există mult mai multe argumente, unele, atipice, care fac din această națiune, un loc privilegiat.

Țara, slab populată, are o suprafață similară cu cea a statului New Mexico, dar o populație de puțin peste 5 milioane de oameni — în jur de 3 milioane mai puțin decât orașul New York.

Finlandezii îndură ierni aspre, consumă multă cafea și pot fi puțin pesimiști. Finlanda este, de asemenea, cunoscută pentru saunele sale și pentru aportul puternic în ceea ce privește asistența socială, având totodată mai multe tradiții și norme sociale neobișnuite.

Iată cinci dintre cele mai surprinzătoare lucruri despre țară.

1. Amenzi pentru viteza excesivă bazate pe venit

În Finlanda, amenzile pentru viteză sunt calculate în funcție de cât de mult câștigă un rezident, împreună cu viteza cu care conduceau.

Țara are un sistem de "amendă zilnică", calculată din venitul zilnic disponibil al contravenientului și cât de mult a depășit, acesta, limita de viteză.

Acest sistem a condus la amenzi uluitoare. De pildă, în acest an, un milionar finlandez a primit o amendă de 121.000 de euro sau 129.400 de dolari pentru depășirea vitezei legale.

2. Există aproximativ "jumătate de saună" pe cap de locuitor

Site-ul turistic Visit Finland estimează că există trei milioane de saune în Finlanda — sau echivalentul, adică puțin peste jumătate de saună per finlandez.

Cultura saunei este o parte importantă a vieții cotidiene și a moștenirii culturale finlandeze, iar saunele se găsesc în blocuri de apartamente, case, restaurante și chiar clădiri de guvern.

3. Guvernul finlandez oferă tuturor familiilor noi un "pachet pentru bebeluși"

Pachetul de maternitate al Finlandei — cunoscut sub numele de äitiyspakkaus sau "cutia pentru bebeluși" — este un set trimis de guvern părinților nou-născuților.

Cutia conține articole esențiale precum haine, bavete, scutece și produse de baie, printre altele. Cutia în sine este dotată cu o mică saltea și un cearceaf, astfel încât poate fi folosită ca un loc sigur pentru somnul unui nou-născut.

Aceste cutii au devenit populare și în alte țări, inclusiv în SUA. Cu toate acestea, spre deosebire de Finlanda, părinții din SUA trebuie să plătească pentru cutie.

4. Țara găzduiește un sport numit "transportul soției"

Transportul soției este acum un sport internațional, dar campionatele mondiale se desfășoară încă în Sonkajärvi, Finlanda.

Sportul implică în mod tradițional un partener masculin care își cară soția pe spate în timp ce parcurg un parcurs cu obstacole. Regulile s-au schimbat ușor de-a lungul anilor, iar concurenții nu sunt obligați să-și care soțiile reale.

Cu toate acestea, "soția" trebuie să aibă cel puțin 17 ani și să cântărească minimum 49 de kilograme. Dacă partenera este mai ușoară, oficialii o vor încărca cu un rucsac pentru a atinge greutatea minimă.

5. Finlandezii au un cuvânt pentru a sta acasă și a bea în lenjerie intimă

"Kalsarikännit" se traduce prin a bea acasă, singur, în lenjerie intimă.

Alte cuvinte finlandeze greu de tradus includ "vahingonilo", care înseamnă să te bucuri de nenorocirea altcuiva, și "sisu", care este o formă de determinare stoică sau o tenacitate a scopului.