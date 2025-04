Cele mai tari leacuri tradiționale românești contra mahmurelii. Cum să evităm dezastrul după o noapte pierdută

Mahmureala poate da mari bătăi de cap mai ales după o noaptea lungă cu un consum exagerat de băuturi alcoolice. Simptomele, în funcție de starea de sănătate și cantitatea de alcool consumată pot dura și până la 24 de ore. Vestea bună este că există câteva remedii eficiente.

Sărbătorile la români sunt însoțite de obicei de multă mâncare, dar și de multe băuturi alcoolice. Vinul, țuica, pălinca, horinca, rachiul vinul, vișinata și cât și mai câte delicii bahice autohtone pot dezlega limba și aduce voie bună la întâlnirile în familie sau cu prietenii, mai ales cu ocazia Paștelui. Din vorbă în vorbă, nu de puține ori se pierde șirul paharelor. Așa că a doua zi dimineață petrecăreții se pot trezi cu o mahmureală pe cinste. În funcție de cât am băut, de cât am mâncat dar și de alți factori, precum fumatul, se poate suferi între 8 și 24 de ore. Mahmureala poate aduce dureri de cap, senzație de greață, vărsături, o stare de moleșeală și slăbiciune dar și uscăciune în gură. Ce mai, o stare pe care nimeni nu și-o dorește. Vestea bună, spun atât medicii cât și oamenii din popor, este că mahmureala are leac.

Cum putem evita mahmureala

Evident, cel mai bun remediu pentru a nu ajunge mahmuri este să nu consumăm în exces băuturi alcoolice. Sau dacă totuși simțim că ne așteaptă zile de petrecut cu familia și prietenii, trebuie să cunoaștem niște reguli de bază anti-mahmureală. Adică să învățăm cum să bem fără să ne fie rău a doua zi dimineață. Prima regulă este simplă și binecunoscută în popor: nu amestecăm băuturile. Apoi evităm să ne apucăm de băut pe stomacul gol. Din contră, este indicat să mâncăm bine. Sunt preferate mâncărurile grase care pot căptuși bine mucoasa stomacală. Laptele, de exemplu, încetinește absorbția alcoolului din cavitatea gastrică, ceea ce va duce la metabolizarea lui treptată și se evită beția și implicit mahmureala. Sunt indicate și produsele pe bază de amidon care de asemenea protejează mucoasa stomacală.

O altă regulă de aur este băutul încet, fără grabă. Adică fără pahare unul după altul, date peste cap pentru a face impresie. Scopul este același, absorbția lentă a alcoolului și evitarea mahmurelii. Totodată, nu sunt recomandate băuturile închise la culoare, cu adaosuri chimice sau zahăr. Dacă sunt băuturi naturale pe masă, precum vinul sau palinca artizanale, ele sunt alegerea perfectă. Nu se recomandă amestecul de băuturi alcoolice cu sucuri acidulate dar nici cu băuturi energizante. Este ideal să bem apă în timpul petrecerilor cu mult alcool. Sunt specialiști care sugerează regula de unu la unu, adică un pahar de apă la un pahar de băutură alcoolică.

Cele mai bune metode a scăpa de mahmureală

Dacă totuși am citit toate aceste reguli prea târziu și deja ne luptăm cu starea de rău, există și o alinare. Primul remediu esențial este apa. Consumul de alcool produce deshidratare puternică iar consumul de apă poate reduce efectele. Totodată trebuie evitată cafeaua. În cazul senzație de greață nu trebuie să consumăm alimente grase care ne-ar putea potența senzația. În schimb este ideal să consumăm carbohidrați, precum pâinea prăjită, biscuiți de tipul crackers dar putem opta și pentru sucuri naturale. Consumul de alcool scade nivelul de zahăr din sânge ceea ce duce la dureri de cap și senzație de oboseală.

Tocmai de aceea o masă ușoară, bazată pe carbohidrați poate rezolva o parte a problemei. Poate fi luată în considerare și o supă de pui, bananele sau un mic dejun cu alimente bogate în zinc, precum nucile, semințele, cerealele integrale, lactatele cu conținut redus de grăsime. Dacă avem la îndemână niște băuturi îmbogățite cu săruri, precum cele pentru sportivi, și mai bine. Nu trebuie să ezităm să tragem un pui de somn. Consumul de alcool deși ne face să adormim mai repede, dereglează ciclurile circadiene și avem un somn de proastă calitate. Tocmai de aceea, somnul din timpul mahmurelii ne poate pune pe picioare. Împotriva greții se recomandă ceaiul de ghimbir dar și apa cu lămâie.

Atenție la analgezice

Primul impuls, atunci când ne trezim cu capul în pioneze, după o noapte de consum de alcool, este să luăm analgezice. Specialiștii spun că aspirina sau cele care au ca substanță activă ibuprofenul pot rezolva problema dar riscă să agraveze senzația de greață. În orice caz, dacă durerea este prea intensă, nu avem de ales. În schimb, medicii recomandă evitarea totală a acetaminofenului, o substanță activă întâlnită într-o serie de analgezice. Acetaminofenul, pe fondul consumul de alcool poate produce leziuni hepatice. Totodată, „cui pe cui se scoate” sau consumul unei cantități de alcool și a doua zi pentru a îndulci mahmureala este o mare greșeală. Practic, nu lasă organismul să se refacă.

Remediile bătrânești contra mahmurelii

Românii au câteva remedii tradiționale. Bătrânii spun că funcționează de minune dacă sunt respectate cu sfințenie. Leacul cel mai la îndemână, recomandat la țară, este un litru de borș de putină, băut treptat și constant. Mai apoi murăturile și zeama de varză te-ar ajuta alături de ceva mâncare ușoară, să nu stârnească greața și mai rău. În unele zone se face un soi de amestec anti-mahmureală, din ceapă tocată, cu zeamă de varză, piper, zahăr și sare. Uneori se poate bune și bulion. Din bătrâni se spune că și ceaiul amestec de sunătoare, gălbenele, mentă și coada șoricelului poate ajuta. Mai ales fiindcă rehidratează și calmează stomacul. Pentru curățirea ficatului și a fierii se folosește anghinarea și limba mielului.