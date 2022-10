Cel mai bun bar din lume e în Barcelona. Intrarea e o ușă de frigider, iar cocktailurile conțin lapte afumat și pastă de susan

Paradiso, un bar din cartierul El Born din Barcelona, a fost desemnat cel mai bun local pentru băuturi din întreaga lume.

Este prima dată când un bar din afara New York-ului sau Londrei câștigă acest premiu, potrivit bloomberg. Mai întâi, clienții intră într-un magazin de mezeluri, iar intrarea în bar este mascată de o ușă falsă de frigider. Încăperea propriu-zisă este decorată cu mult lemn, iar tavanul este o boltă realizată din lemn.

Cocktailurile de la Paradiso sunt realizate cu ingrediente srprinzătoare și sunt inspirate din diverse teme precum magia, spațiul sau evoluția speciei umane. Dintre cele 15 cocktail-uri din meniul nou, se remarcă Fleming, inspirat de Andrew Fleming, savantul care a descoperit penicilina. Băutura are la bază o substanță fermentată cu ajutorul sporilor de ciuperci.

Cocktailuri inspirate de evoluția speciei umane

De asemenea, On Fire, un cocktail cald, este făcut cu bourbon, tahina (pastă de susan), cartofi dulci și lapte afumat. Servit într-un recipient transparent, rotund, cocktailul îi reprezintă pe primii oameni adunați în jurul focului.

Pe locul al doilea în topul World’s 50 Best Bars se află Tayer & Elementary, un bar londonez care vinde atât cocktailuri obișnuite, cât și băuturi elaborate. Acest local a ocupat poziția a doua și anul trecut. Podiumul a fost completat de Sips, un alt bar din Barcelona, care în 2021 s-a clasat pe locul 37. Este cea mai spectaculoasă urcare din clasament. Connaught Bar din Londra, care a fost numărul 1 în 2020 și 2021, a căzut pe locul 8.

New York are șase baruri în top 50, inclusiv Double Chicken Please, un local specializat în cocktail-uri axate pe mâncare. El Copitas din Sankt Petersburg și Insider Bar din Moscova - clasate anul trecut pe locul 8, respectiv 13 - au fost excluse la ediția din 2022, după ce Rusia a invadat Ucraina la începutul acestui an.