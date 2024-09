Video Serialul „Rise of Raven” despre Ioan de Hunedoara, lansat de maghiari. A fost numit „Game of Thrones” al Ungariei

Un serial istoric despre viața Huniazilor va fi lansat în această toamnă. Unii critici au numit seria „Rise of Raven” (Înălțarea Corbului) un „Game of Thrones” al Ungariei. Producția a fost finanțată de statul ungar.

Statul ungar a finanțat realizarea uneia dintre cele mai scumpe producții TV istorice din Ungaria, un serial care spune povestea lui Ioan de Hunedoara.

Trailerul (previzualizarea) producției „Rise of Raven” (Înălțarea Corbului) a fost lansat la începutul lunii septembrie 2024, iar în primele două zile de la publicare sa pe Youtube a înregistrat peste 90.000 de vizualizări. Unii critici de film l-au numit „Game of Thrones” al Ungariei, aluzie la faimosul serial TV american „Urzeala Tronurilor”.

„Europa, secolul al XV-lea. În timp ce viața lui Hunyadi este afectată de scandaluri, jocuri de putere politică și conspirații între familiile nobile din Varșovia, Roma, Belgrad și Viena, cei mai puternici aliați ai săi sunt femeile din viața lui: Elisabeta Szilagyii, soția care îi este alături și adesea luptă. în locul lui, și Mara Brankovic, prima lui iubire, care apoi îi frânge inima devenind concubina principală la curtea sultanului Murad, precum și o apropiată confidentă a liderului turc. Când Imperiul Otoman mobilizează o armată de o dimensiune fără precedent care mărșăluiește spre vest cu obiectivul de a cuceri Vaticanul și Europa, Hunyadi obține o victorie decisivă împotriva tuturor probabilităților în bătălia de la Belgrad, punând capăt invaziei otomane și remodelând istoria Europei”, este prezentat filmul „Rise of Raven” pe pe site-ul dedicat producțiilor cinematografice IMDB.

Primul episod prezentat la Cannes

Serialul ungar despre familia Huniazilor (Corvinilor) va avea premiera mondială la Cannes în 22 octombrie 2024. Atunci, va putea fi vizionat primul episod, la MIPCOM (Marché International des Programs de Communication), un mare târg de televiziune din lume. El va fi difuzat în Ungaria de către TV2 la începutul anului 2025, anunță publicația maghiară Index.hu.

Filmările au început în vara anului 2022, iar peste 600 de actori și cascadori internaționali au fost implicați în producție. Serialul este unic și prin faptul că actorii vorbesc în limbile lor materne, adăugându-i autenticitatea istorică, informa index.hu.

Trailerul noului serial prezintă scene de război și viața de la curtea regatelor și imperiilor din perioada lui Ioan de Hunedoara. Povestea este bazată pe seria de romane scrise de Bán Mor, iar Ioan de Hunedoara este interpretat de Kádár L. Gellért. Regizorii serialului, care va fi difuzat în 2025 sunt Orsolya Nagypál și Attila Szász.

„Rise of the Raven este o nouă serie de drame istorice care spune povestea încercării de o viață a comandantului armatei ungare Ioan de Hunedoara de a apăra Europa împotriva unei invazii otomane în secolul al XVI-lea. Serialul este una dintre cele mai epice producții TV europene din toate timpurile, produsă de Robert Lantos (producător de film maghiar canadian), care va fi prezent la Cannes pentru a prezenta primul episod al acestei acțiuni.

Alături de Robert Lantos, câțiva membri ai distribuției, regizori de episoade și producători vor fi pe scenă pentru această proiecție TV exclusivă în premieră mondială MIPCOM Cannes, care va avea loc în Marele Auditorium al Palais des Festivals marți, 22 octombrie, la ora 18.00”, a transmis MIPCOM, pe pagina de Facebook a rețelei globale de TV și divertisment.

„Seria a fost vândută sub titlul Rise of the Raven (n.r. Înălțarea Corbului), deoarece pasărea este stema familiei Huniazilor. Cele zece episoade de o oră urmăresc viața lui Ioan de Hunedoara, generalul care a fost una dintre cele mai proeminente figuri ale Europei din secolul al XV-lea. Sfidând șansele, a câștigat o victorie decisivă la Asediul Belgradului, transformând istoria Europei”, informează Index.hu.

Potrivit producătorului Robert Lantos, producția de televiziune urmărește povestea unui băiat din sat care a crescut pentru a deveni un războinic neînfricat, salvatorul Europei și omul pentru care clopotele bisericilor bat la amiază.

„Băiatul care a venit de nicăieri a ridicat o țară”, transmit reprezentanții MIPCOM, citați de Index.hu. Producția este unică prin faptul că actorii vorbesc în limbile lor materne, adăugându-i autenticitatea istorică, adaugă autorii articolului.

În 2021, la începerea filmărilor, presa internațională anunța că Ungaria va produce unul dintre cele mai scumpe seriale de televiziune, cu un buget de aproximativ 30 de milioane de euro, finanțată de statul maghiar, prin Institutul Național de Film.

Cine a fost Ioan de Hunedoara

În Evul Mediu, Huniazii au fost una dintre cele mai de seamă familii nobiliare din estul Europei, iar omul care a adus gloria acestei familii a fost Ioan de Hunedoara, eroul medieval al românilor, sârbilor și maghiarilor.

Ioan de Hunedoara (d. 1456), cunoscut şi ca Iancu de Hunedoara, a condus Transilvania la mijlocul secolului XV şi a fost, de asemenea, guvernator al Ungariei.

Ioan de Hunedoara a fost tatăl regelui Matia Corvin al Ungariei şi s-a remarcat printr-o carieră militară strălucită. A condus armatele care au apărat Europa de invaziile otomane, iar în vara anului 1456 a reușit să alunge oştirile sultanului Mehmet II Cuceritorul de la porţile cetăţii Belgradului.

Ioan de Hunedoara a fost nu doar personaj istoric important în Europa secolului al XV-lea, dar și un erou al legendelor vremii. Iată câteva lucruri uimitoare despre cel supranumit „Atletul lui Hristos” (supranumele i-a fost atribuit de Papa Calixt al III-lea, pentru apărarea lumii creștine în fața invaziilor otomane)