Ce mistere mai ascunde nisipul Egiptului: noi elemente identificate de arheologi

Piramidele egiptene și alte relicve scoase la lumină de arheologi sunt cu siguranță doar o mică parte din ceea ce ascunde de fapt zona deșertică a Egiptului. Nisipul a acoperit multe dintre elementele rămase în urmă de civilizațiile antice care au trăit în zonă. Totuși, siturile arheologice deja deschise sunt cercetate în continuare și în paralel apar noi situri gata de explorat.

De curând, cu ajutorul tehnologiei imaginilor captate prin satelit, s-au făcut progrese în sensul descoperirii a unor noi dovezi cu privire la existența unei civilizații antice dispărute sub nisipurile deșertului Sahara, notează Ziua News. Misterele sunt în curs de a fi deslușite în urma unor excavări amănunțite. Imaginile din satelit includ movile care ar putea ascunde piramide erodate și alte construcții străvechi.

"Deocamdată nu există dovezi că aceste structuri remarcabile sunt din vremuri anterioare Marelui Potop, dar nu putem exclude posibilitatea ca distrugerea lor să fi fost cauzată de potop", a declarat Angela Micol, care conduce aceste cercetări bazate pe noile tehnologii de scanare a suprafețelor din deșert.

Cum se realizează cercetările în zona de interes

Arheologii care au vizitat situl de la Abu Sidhum au descoperit cioburi de ceramică care confirmă că în zonă există relicve ce așteaptă să fie descoperite. În cadrul cercetărilor arheologice sunt utilizate detectoare de metale și detectoare de cavități subterane - toate acestea pentru a se identifica obiecte din aur, dar și tuneluri și alte cavități în cadrul unor presupuse piramide. Conform estimărilor de până acum, se consideră că ar putea fi identificate morminte ale unor faraoni, dar și un templu sau o locuință antică.

Egiptul Antic, subiect de top pentru literatură, cinematografie și jocuri online

Misterele Egiptului Antic rămân un subiect de maxim interes pentru public. Nu întâmplător există și apar atât de multe noi cărți, filme și jocuri despre Egiptul Antic, asociate acestor mistere încă neelucidate. Zeii Egiptului, Cleopatra, Agora, Exodus: Zei și regi, Regele Scorpion sau Mumia sunt printre filmele bazate pe intrigi legate de lumea antică egipteană, care merită vizionate de fanii acestui gen cinematografic.

Ce s-a descoperit în cele mai recente cercetări arheologice

Se pare că în situl Abu Sidhum ar exista elemente mult mai vechi decât ceea ce se știe în prezent despre Egipt. "Există o linie de demarcație distinctă, cu o înălțime de aproximativ 15 metri, pe toate cele patru movile piramidale, care indică dovezi ale eroziunii cauzate de apă în trecutul îndepărtat. Acesta ar putea fi un sit neașteptat de vechi. Nu știm dacă are legătură cu Marele Potop, dar dacă se va dovedi acest lucru, asta va duce la rescrierea istoriei Egiptului Antic", a mai spus cercetătoarea Angela Micol.

Există indicatori cu privire la relicve care datează din perioada preistorică a Egiptului Antic, ceea ce ar putea reprezenta o descoperire majoră, deci noi piese de puzzle în procesul de reconstituire a istoriei cu privire la civilizațiile străvechi ce îi uimesc pe oamenii moderni. Cu siguranță, multe alte elemente vor fi descoperite în anii următori, pe măsură ce tehnologia va avansa și va fi capabilă de a ajuta în cercetările arheologice la un nivel superior.