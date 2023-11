Ce a descoperit o tânără în pizza pe care o comandase: Mi s-a făcut rău

O femeie susține că s-a simțit rău, după ce a făcut o descoperire dezgustătoare în interiorul blatului crocant de pizza.

Sophie Fruen a comandat o pizza medie, pe 11 noiembrie, pentru o seară alături de iubitul și de sora sa mai mică, în Worksop notează Daily Mail.

Ingredientul „surpriză”

Întrucât compania are o astfel de ofertă, chiar ea a ales ingredientele: pui, ciuperci, ceapă și porumb dulce. Acestea au venit însoțite de unul în plus: o unghie.

Tânăra de 21 de ani apucase să ronțăie ceea ce a crezut inițial că este unul dintre toppingurile crocante, în timp ce iubitul ei Jay Kendall, în vârstă de 20 de ani, și sora Evangeline, în vârstă de zece ani, își mâncaseră și eu deja părțile lor de pizza.

Sophie povestește că a fost de-a dreptul dezgustată să găsească ceea ce a descris ea ca fiind o „unghie mușcată” în interiorul aluatului.

„Mâncasem deja o felie de pizza. În timp ce mestecam a doua felie era crocantă. La început am crezut că este o bucată de porumb dulce crocant sau ceapă, până când am scuipat-o. Era capătul unghiei, am văzut-o imediat. Sunt destul de sigură că cineva a mușcat-o pentru că avea mici rupturi. Mi-a făcut rău și apoi nu am vrut să mănânc restul pizza”, a spus ea.

Ea spune că a sunat de opt ori la filiala companiei de pizza, de unde a primit comanda, dar nu i s-a răspuns la apeluri. Sophie, iubitul și sora ei au sărit în mașină și au mers direct la fața locului.

Răspunsul companiei

După ce i-a explicat situația asistentului de vânzări, iubitul fetei, pe nume Kendall, a cerut o înlocuire și o rambursare. El susține că, după ce a așteptat timp de 20 de minute, i s-a înmânat o pizza proaspătă și i s-a spus că nu va mai primi banii înapoi. Acum, cuplul, care a cheltuit 35 de lire sterline pe pizza refuză să mai mănânce de acolo, în viitor.

Fata a împărtășit experiența sa pe platforma X și a fost dezamăgită de răspunsul pe care l-a primit, unul generat automat în care scria: „Ne pare rău, PRENUME”.

Compania a fost contactată pentru comentarii, iar reprezentanții acesteia au susținut că luat legătura cu Sophie și i-au oferit o rambursare completă.