Cât mai merge darul la majorat: „Ca la nuntă, dublul meniului“

Unele petreceri de majorat se apropie de grandoarea unei nunți. Nu se mai dăruiesc cărți sau alte daruri de suflet, ci se pun bani în plic, așa cum se procedează la nunți.

Pe grupul de Facebook „Mămici din Cluj-Napoca“, cineva a întrebat „Cât de pune la un majorat?“. Părerile internauților sunt împărțite. Unii s-au obișnuit cu ideea și se pregătesc cu sume generoase, alții sunt intrigați, potrivit Ziare.com.

„Depinde cât de apropiată vă e persoană respectivă. La colegi de clasă am pus 200, la prieteni 300. La majoratul meu am primit de la rude cam 400-500/ persoană (nu am ținut la restaurant)."; "Depinde și de locație, ce e acolo, sunt care fac la fel cu un botez, cu meniuri, sunt mai cu un bufet, 2 oameni 500-1000.", „Ca la nuntă, dublul meniului, trebuie să rămână și copilul cu ceva, nu?“, sunt doar câteva răspunsuri ale celor care preferă banii în loc de cadouri.

Alții se întreabă: „Cadourile nu mai sunt suficiente!?“. altul comentează: „În ritmul acesta vor fi toate zilele de naștere așa. Până acum mergeai toată vara la nunți, botezuri, acum mergem și la majorate "din datorie". Părea mea e, organizezi, lumea vine cu un cadou. Doar la noi trebuie puse sume ieșite din comun, repet tipic românesc (nu îți permiți, nu faci, simplu)“.

Unii se întreabă: „Urmează să mergem cu plic și la înmormântare?“. „Pe bune??? Nu știu dacă să râd sau să plâng...Afacerile în România merg bine. Botez, nuntă, majorat... Urmează să mergem cu plic și la înmormântare?“. ideea nu este nouă. „Eu merg cu plic în loc de coroana, că dacă punem fiecare 100 în loc de coroana, nici nu putrezesc inutil și are și acoperă și din costuri cu ei“, răspunde un altul.