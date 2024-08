5 pași simpli pentru a deveni un om mai fericit. Nu costă nimic și oricine îi poate parcurge

Deși găsirea fericirii nu este întotdeauna simplă, există o posibilitate considerabilă să o descoperim dacă ne îndreptăm în direcția corectă. Un expert în fericire susține că există cinci lucruri ușoare pe care le putem face în fiecare zi pentru a ne simți împliniți.

Alături de alte valori supreme precum viața și libertatea, căutarea fericirii - pe care Thomas Jefferson a declarat-o ca fiind unul dintre drepturile noastre inalienabile în Declarația de Independență a SUA - se dovedește adesea a fi un proces dificil și îndelungat, după cum subliniază CNBC.

Stephanie Harrison este autoarea cărții New Happy: Getting Happiness Right in a World That's Got It Wrong și fondatoarea The New Happy, o organizație care propune o nouă abordare a fericirii.

Astfel, acești cinci pași simpli, presărați de-a lungul zilei, au potențialul de ne transforma viața.

1. Împărtășește-ți sentimentele cu ceilalți

Cercetările arată că este mult mai bine să vă împărtășiți emoțiile cu cineva în care aveți încredere decât să le păstrați pentru dumneavoastră.

De exemplu, împărtășirea veștilor pozitive cu cineva din viața dvs. vă poate spori bucuria și îi poate oferi șansa de a o experimenta și ea. Dacă cineva este acolo să te țină de mână atunci când ai dureri, reduce intensitatea suferinței tale.

2. Concentrează-te pe pasul următor mai mult decât pe obiectivul final

Urmărirea unor obiective semnificative este o parte integrantă a unei vieți fericite. Dar obiectivele care par copleșitoare îi pot determina pe oameni să tergiverseze.

Amintiți-vă că nu trebuie să vă atingeți obiectivul astăzi; puteți doar să vă apropiați un pic mai mult de el. Fiecare acțiune pe care o faceți și fiecare mișcare înainte pe care o observați poate spori speranța și motivația pe care le simțiți.

Începeți cu puțin. Setați un cronometru și spuneți-vă: „În următoarele 10 minute, voi face ceva care să mă apropie de obiectivele mele”. De exemplu, dacă obiectivul dvs. este să vă începeți propria afacere, faceți un brainstorming cu nume sau produse potențiale până când cronometrul se oprește.

3. Efectuați un act de bunătate

Ajutarea altor persoane este una dintre cele mai sigure și mai puternice modalități de a vă simți mai bine. Bunătatea vă poate afecta în mod pozitiv bunăstarea emoțională și chiar fizică - reducând tensiunea arterială și cortizolul, un hormon al stresului.

Gândiți-vă o clipă la cine din viața dumneavoastră trece printr-o perioadă dificilă și ce ați putea face pentru a-l sprijini. Poate fi la fel de simplu ca trimiterea unui mesaj text, partajarea unui videoclip amuzant, lăsând o masă sau invitându-i să petreceți timp împreună.

4. Cereți ajutor atunci când aveți nevoie de el

Cultura în care trăim, pe care eu o numesc Old Happy, ne învață că trebuie să facem totul singuri. Ca urmare, ați putea începe să credeți că a cere ajutor înseamnă că „renunțați” sau „eșuați”.

Dar, de fapt, acest lucru arată că sunteți hotărâți să perseverați, să vă îmbunătățiți și să creșteți. Atunci când întâmpini dificultăți, gândește-te cine din viața ta a făcut ceea ce încerci tu să faci și de ce tip de sprijin ai nevoie. Apoi întindeți mâna și cereți-l.

Subestimăm cu desăvârșire cât de mult vor ceilalți oameni să ne ajute. Din moment ce îndeplinirea actelor de bunătate îi face pe oameni mai fericiți, îi dai cuiva șansa de a experimenta și el fericirea.

5. Observă binele care este în jurul tău

Datorită prejudecăților negative ale creierului nostru și condiționării culturale a lui Old Happy, este mult prea ușor să ne concentrăm asupra a ceea ce nu avem: promovarea pe care nu am obținut-o, articolul pe care vrem să îl cumpărăm sau felul în care nu ne simțim suficient de bine.

Dar studiile arată că, cu cât vă reorientați mai mult atenția asupra a ceea ce aveți, cu atât veți fi mai mulțumiți. Așa că întreabă-te: „Ce merge bine, chiar acum?”

Există multe lucruri pentru care să fii recunoscător: un coleg de ajutor, o discuție cu un prieten bun, o masă delicioasă sau un apus de soare frumos. Trebuie doar să faceți o pauză și să le observați.