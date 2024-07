Cinci trucuri simple care ne pot face viața mai fericită: celebrarea veștilor bune poate fi un prim pas

Dacă te uiți în jur la prietenii și familia ta - și chiar la tine - este evident că unii oameni percep paharul ca fiind pe jumătate plin, în timp ce alții îl văd pe jumătate gol.

„Unii oameni sunt pur și simplu mai fericiți decât alții. Ei nu trebuie să muncească pentru asta, nu? Pur și simplu sunt”, i-a spus recent psihologul social Sonja Lyubomirsky corespondentului medical șef al CNN, Dr. Sanjay Gupta, în podcastul său Chasing Life. „(Sunt) un fel de oameni care sunt slabi în mod natural și nu trebuie să muncească din greu pentru asta”.

Lyubomirsky, profesor distins de psihologie la Universitatea din California, Riverside, studiază fericirea de mai bine de 35 de ani. Ea a scris, de asemenea, câteva cărți pe această temă, inclusiv „The How of Happiness: A New Approach to Getting the Life You Want”.

Fiind un concept abstract care este subiectiv, fericirea este un subiect alunecos de studiat: Starea emoțională este greu de definit, ca să nu mai vorbim de măsurarea obiectivă.

„Fericirea are două componente”, a spus Lyubomirsky, menționând că ai nevoie de ambele aspecte pentru a fi o persoană «fericită».

„Experiența emoțiilor pozitive - astfel încât oamenii care sunt fericiți sunt mai susceptibili de a experimenta destul de frecvent, cum ar fi bucuria, entuziasmul, calmul, curiozitatea, afecțiunea, mândria - aceasta este o componentă. A doua componentă este un fel de sentiment că viața ta este bună, că ești mulțumit de viața ta.”

Cercetătorii măsoară aceste componente punând oamenilor întrebări precum „Cât de des simțiți bucurie, calm, curiozitate?” și „Cât de mulțumit sunteți de viața dumneavoastră?” Unele aspecte ale fericirii pot fi cuantificate prin examinarea structurilor cerebrale și a trăsăturilor faciale și chiar prin analiza vocii.

Sonja Lyubomirsky a afirmat că, mai degrabă decât să aibă un punct fix al fericirii, indivizii au un interval fix.

O întrebare importantă pentru cercetători (și pentru mulți dintre noi) revine la chestiunea paharului pe jumătate plin sau pe jumătate gol: Vă puteți schimba gama de seturi pentru a deveni o persoană mai fericită? Lyubomirsky a spus că este posibil până la un anumit punct.

„Nu vă puteți schimba genetica”, a spus ea. Ea a remarcat, de asemenea, că încercarea de a schimba circumstanțele din viața ta - cum ar fi găsirea unui nou loc de muncă sau începerea unei relații - vă va duce doar atât de departe (presupunând că nu sunteți într-o situație disperată).

„Și atunci ce ne rămâne? Putem schimba modul în care gândim și cum ne comportăm”, a spus ea. „Ne putem schimba obiceiurile. Ne putem dezvolta noi obiceiuri”.

Ea și alți cercetători au observat că oamenii fericiți tind să aibă anumite obiceiuri.

Sonja Lyubomirsky are aceste cinci sfaturi:

1. Lăsați-va purtați de „val”

„Atunci când sunteți atât de implicat în ceea ce faceți încât nu observați trecerea timpului, vă aflați într-o stare numită „flow”, care este asociată cu bucuria”, a declarat Sonja Lyubomirsky prin e-mail. „Încearcă să crești numărul de experiențe de flow în viața ta de zi cu zi în care te „pierzi” - experiențe care sunt provocatoare și absorbante.”

Nu trebuie să concurați într-un meci de tenis cu miză mare sau să escaladați muntele Everest, ci încercați ceva la fel de simplu ca finalizarea unui proiect de grup la birou, joaca cu copiii dumneavoastră sau să vă bucurați de un hobby cu partenerul dumneavoastră.

2. Practicați acte întâmplătoare de amabilitate

Ia-ți un moment pentru a face lucruri frumoase pentru ceilalți pe parcursul zilei.

„A fi amabil cu ceilalți oameni aduce o cascadă de rezultate pozitive. Vă face să vă simțiți generoși și capabili, vă determină să vă simțiți recunoscători față de propria situație și vă dă un sentiment mai mare de interconectare cu lumea”, a spus Lyubomirsky.

„De asemenea, îi bucură pe ceilalți oameni și îi determină să vă placă mai mult și să reciproce în momentele dvs. de nevoie, ceea ce, la rândul său, contribuie la hrănirea propriei dvs. stime de sine. Astfel, practicarea actelor de bunătate activează ceea ce psihologii pozitivi numesc o «spirală ascendentă»”, mai spune Sonja Lyubomirsky.

Aceste acte de bunătate pot fi adresate prietenilor sau străinilor; ele pot fi directe sau anonime, spontane sau planificate, a adăugat ea.

Nu sunteți sigur ce să faceți? Lyubomirsky are câteva sugestii: Plătiți taxa de drum a mașinii din spatele dumneavoastră, zugrăviți casa unui vecin, strângeți gunoiul din cartier, învățați un adult analfabet să citească, salvați un animal, vizitați un azil de bătrâni, ajutați un străin să transporte un pachet, faceți o sarcină casnică (chiar și atunci când nu este rândul dumneavoastră), scrieți o felicitare de mulțumire poștașului sau gunoierului sau pur și simplu zâmbiți cuiva care se simte trist.

3. Cultivă-ți relațiile

Când vine vorba de nivelul tău de fericire, relațiile personale au un impact mai mare decât banii, titlul unui loc de muncă sau chiar sănătatea ta.

„Petrecând mai mult timp de calitate cu partenerul, soțul sau copiii, sau reluând legătura cu vechii prieteni, sunt modalități sigure de a crește nivelul mediu de bucurie al tău și al celorlalți”, a declarat Lyubomirsky prin e-mail. „Săptămâna aceasta, alegeți o relație care are nevoie de consolidare și investiți timp și energie în vindecarea, cultivarea, afirmarea și bucuria acesteia.”

Această mică investiție poate fi de mare folos.

4. Exprimați-vă recunoștința

Numărarea binecuvântărilor este o modalitate excelentă de a face un bilanț al lucrurilor pozitive din viața ta.

„O modalitate de a face acest lucru este de a lua timp în timpul săptămânii pentru a lua în considerare cele trei sau cinci lucruri pentru care sunteți recunoscător în prezent”, a spus Lyubomirsky. „Acest lucru se poate face prin contemplare atunci când mergeți la culcare noaptea sau în timpul navetei, prin scrierea într-un jurnal sau prin împărtășirea gândurilor de recunoștință cu o persoană apropiată”, mai spune ea.

O altă idee este să sunați sau să scrieți o notă de apreciere unei persoane importante din viața dumneavoastră căreia nu i-ați mulțumit niciodată în mod corespunzător. „Faceți acest lucru în mod regulat, dar nu prea des, deoarece exercițiul își poate pierde prospețimea și semnificația”, a spus ea.

Exprimarea recunoștinței vă va încuraja să vă apreciați norocul și vă va ajuta să treceți peste restul zilei sau al săptămânii, a observat Sonja Lyubomirsky.

5. Sărbătoriți veștile bune

Împărtășirea succeselor și a realizărilor cu alții a fost legată de creșterea bucuriei și a bunăstării.

„Așadar, atunci când tu sau soțul tău sau vărul sau cel mai bun prieten câștigați o onoare, felicitați-i și sărbătoriți”, a spus Lyubomirsky. „Încercați să vă bucurați din plin de ocazie. Transmiterea și bucuria veștilor bune vă determină să savurați și să absorbiți momentul prezent, precum și să promovați legăturile cu ceilalți.”

Ea a spus că această dinamică ar trebui să se extindă și asupra ta: „Nu vă feriți de mândrie - bateți-vă pe spate, spuneți-vă cât de mult ați muncit pentru acest moment, imaginați-vă cât de impresionați ar putea fi oamenii”. Și apoi deschideți acea sticlă de șampanie sau de cidru.