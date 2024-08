Discuții aprinse pe tema comasării Operei Naționale București cu Centrul Tinerimea Română. „S-ar putea pierde statutul de sindicat reprezentativ”

Informația potrivit căreia Guvernul pregătește comasarea Operei Naționale București cu Centrul Național de Artă Tinerimea Română a încins spiritele în cadrul celor instituțiilor.

Printr-un proiect de Hotărâre de Guvern supus dezbaterii publice zilele acestea, Guvernul pregătește comasarea Operei Naționale București cu Centrul Național de Artă Tinerimea Romana.

"Discuțiile generate de denumirea noii instituții au fost foarte aprinse. Dacă la început, în textul de HG s-a optat pentru denumirea Opera Romană așa cum se numea ea la momentul înființării, pe parcurs, în timpul dezbaterii publice, s-a ajuns la titulatura Opera Națională Română, potrivit lui Bogdan Bucur, reprezentant al Operei.

Ce schimbări vor avea loc

Potrivit lui Bucur, noua instituție va avea o direcție specială dedicată promovării tinerilor, dar își va păstra specificul activităților artistice tradiționale.

Susținătorii proiectului au enumerat următoarele beneficii ale fuzionării:

1. Se completează schema de posturi cu un număr de posturi temporare per proiect, aducând ONB mai aproape de media UE de angajați într-un teatru de operă (1.000-1.200).

2. Se formează un departament puternic dedicat tinerilor muzicieni. Acesta va cuprinde Studio de Opera, Orchestră Natională de Tineret, Cor de Cameră, Studio de balet pentru tineret. Tinerii muzicieni vor avea o experiență mai densă și mai bogată fiind implicați atât în spectacolul de operă, cât și în concerte simfonice, devenind mai competitivi pe piața muncii din țară sau din străinătate.

3. Deoarece Indicatorii economici ai ONB pentru 2027 au fost îndepliniți deja din 2023, HG-ul sprijină progresul Operei astfel încât creșterea să fie sustenabilă.

4. Se eficientizează actul administrativ făcându-se economii consistente în ceea ce privește posturile de conducere. Bugetele trebuie să ajungă prioritar către actul artistic și nu către aparate administrative stufoase.

Opinii diferite ale sindicatelor

Plecând de la textul de Hotărâre de Guvern, care enumeră la comun obiectivele noii instituții, au apărut in spațiul public și temeri ca Opera va fi desființată sau își va pierde specificitatea. De asemea, unii salariații se tem ca fuziunea și reorganizarea vor fi un pretext pentru disponibilizări si pentru desființarea contractelor nedeterminate.

Spre exemplu, Federaţia FAIR-MediaSind a anunțat că începe strângerea semnăturilor pentru declanşarea grevei.

"Este o premieră nefericită pentru Opera Naţională care este supusă desfiinţării. Opera Naţională Bucureşti are cu totul şi cu totul alt profil în cadrul actului cultural de interpretareArtistică, spectacole de Opera şi nu concerte sau dansuri populare, de exemplu cum se propune în HG.Totodată, se creează un precedent extrem de periculos pentru toate instituţiile de Cultură din România, în sensul consacrării unor demersuri unilaterale ale ordonatorilor de credit care, fără discernământ vor putea desfiinţa şi fuziona, comasa instituţii de cultură, fără a ţine cont de menirea acestora şi de repertoriu etc", transmite sindicatul.

De cealaltă parte, Sindicatul Orchestrei ONB consideră că "luările radicale de poziție pe acest subiect se datorează intereselor personale sau temerii ca sindicatul Fair își va pierde statutul de sindicat reprezentativ în urma fuzionării".

Într-un comuncat, aceștia declară:

"Stimați colegi, stimat public,

Sindicatul Orchestrei Operei Naționale București a devenit zilele acestea cel mai numeros sindicat al ONB, dublându-și numărul de membri. Acest fenomen are loc pe fondul știrilor false promovate in spațiul public de către unii colegi ai altor sindicate din cadrul instituției. Aceștia au alarmat întregul mediu artistic, ducând inclusiv o propaganda agresiva in rândul sindicatelor artistice din întreagă tara, promovând informația ca ONB se desființează, și salariații își pierd locul de munca, inducandu-le ideea ca acest PRECEDENT va fi folosit la nivel național pentru trecerea la contracte determinate, pentru desființarea instituțiilor, pentru distrugerea culturii. Evident ca acest scenariu apocaliptic nu este posibil in România anilor 2024.

Sindicatul Orchestrei ONB se delimitează de orice îndemn către manifestări xenofobe, manipulări, știri false, politizari, sau forme de manifestare necivilizate, atât ca limbaj cât si ca actiuni de protest. Consideram ca artiștii trebuie sa promoveze dialogul social al ideilor, eleganta, bunul simt, adevarul, creativitatea si diversitatea.

Posibilitatea unirii ONB cu Centrul Național Tinerimea Romana, si crearea unei instituții mai puternice, nu ni se pare o idee rea in sine, atât timp cât ONB își păstrează obiectul de activitate, iar tinerii capătă un centru mai puternic de promovare și formare profesionala. Nu consideram oportun sa ne opunem unei idei de dezvoltare a operei si de sprijinire a tinerilor. Reprezentații nostrii vor merge astăzi la ministerul culturii pentru a se asigura ca întregul personal va fi preluat prin acte adițională, păstrându-se in mod fidel actualele forme contractuale, iar drepturile lor salariale câștigate in instanță nu se vor pierde in urma fuzionării.

Încheiem prin a sublinia ca rolul sindicatelor este acela de a apară drepturile salariaților, si nu acela personal sau de grup."