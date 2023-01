Povestea româncei care a cucerit Roma cu bijuteriile sale | PORTRET

Născută în România, dar cu o mare dragoste și față de Italia, Ramona Herda a reușit să-și creeze un brand de lux în Roma, deși nu s-ar fi văzut murdărindu-și mâinile.

Cu ocazia participării programului „Deschidem Vinul Românesc“ în cadrul evenimentului Milano Wine Week, am avut ocazia să cunoaștem nu doar vinuri bune de pe meleagurile noastre, ci și români care s-au remarcat în Italia prin talentul și priceperea lor. Unul dintre aceștia este Ramona Herda, celebră în Peninsulă pentru brandul său de lux din domeniul bijuteriilor artizanale. Drumul nu i-a fost unul ușor, iar studiile de specialitate aveau să joace un rol esențial în crearea unei afaceri de succes într-un oraș în care competiția este mare: „Am decis ca Roma să fie casa mea, dar nu se știe pentru cât, pentru că sunt îndrăgostită de acest oraș și pentru că inspirația mi-o iau din arhitectura Romei, care este unul dintre cele mai frumoase orașe“, a mărturisit designerul.

„Momentul în care mi-am murdărit mâinile a devenit cea mai fericită zi din viața mea și am știut că asta voi face toată viața“

Un talent... cu mâinile murdare

Născută într-o familie de arhitecți din București, Ramona avea să devină în câțiva ani un designer de bijuterii din Italia ce face parte din noua generație. În urmă cu aproape zece ani, în 2013, s-a hotărât să ia calea Romei și să își îndeplinească unul dintre visurile din adolescență: „La 17 ani am venit cu părinții mei în vizită și i-am spus mamei mele în fața Vaticanului că într-o zi voi trăi aici și că voi avea o mașină foarte mică“, a dezvăluit tânăra artistă. Însă, când a plecat de acasă, nu s-ar fi văzut făcând ceea ce astăzi îi aduce împlinire și recunoaștere: „Nu mi-am dorit niciodată să devin bijutier. Mama m-a întrebat înainte să plec dacă aș vreau să fiu bijutier și i-am spus că nu îmi voi murdări niciodată mâinile“.

Talentul brut, înnăscut, încerca să își găsească forme de expresie, în timp ce Ramona locuia sau vizita mai multe orașe și locuri extraordinare ale peninsulei, unde s-a îndrăgostit de arta și de arhitectura italiană. Apoi s-a întors pe băncile școlii, urmând un curs intensiv la Accademia di Arte din Florența și a frecventat cursurile Academiei de Artă și Design de la Roma. Atunci a avut și marea revelație în ceea ce privește exprimarea ei artistică: „În prima lună, la școală, la prima oră de laborator, momentul în care mi-am murdărit mâinile a devenit cea mai fericită zi din viața mea și am știut că asta voi face toată viața“, a mărturisit Ramona Herda.

Brandul, numele de familie

Acesta a fost doar începutul, iar în 2019 a venit și marele moment în care talentul, munca și studiile s-au contopit sub forma brandului Herda: „Am pornit cu inaugurarea brandului în 2019, am avut primele vitrine la Capri, în două hoteluri foarte mari, iar pentru mine a fost o onoare să ajung să îmi pun bijuteriile alături de firme renumite“.

Atelierul de bijuterii hand-made, care poate fi vizitat doar cu programare, este situat în elegantul cartier Parioli, la doar câteva minute de celebra zonă Villa Borghese – „buticul, cu decorul său lăcuit alb, ambianța sofisticată și elegantă, oferind un grad mare de confidențialitate și securitate, reprezintă viziunea Herda pentru brandul său“, potrivit site-ului oficial al brandului. A ales numele de familie ca brand deoarece, în urma experienței – masterul în Marketing și perioada în care a lucrat în publicitate –, și-a dat seama că va avea o rezonanță puternică.

Însă parcursul nu a fost unul ușor pentru Ramona, ci a venit cu sacrificii și cu multă voință de a merge înainte și de a-și vedea visul devenind realitate: „Am crezut foarte mult în acest vis, care a devenit realitate. Am renunțat la tot și mi-am deschis un business cu bijuterii de argint și perle. Pot spune că businessul a mers bine, am avut un magazin online, am vândut foarte bine în Franța și în Marea Britanie. Apoi am simțit că vreau mai mult și mi-am dorit să învăț să desenez. Mă aflu astăzi aici pentru că am urmat această facultate de desen“, a dezvăluit designerul de bijuterii. Iar unul dintre cele mai mari sacrificii pe care le face în continuare este faptul că se află departe de familie și de prieteni.

„Cultul arhitecturii cultivat în familia ei și studiile pasionate de artă antică constituie moștenirea din care s-a născut figura artistică a creațiilor Ramonei. În toate creațiile ei se pot percepe regulile compoziționale ale arhitecturii clasice și moderne, proporțiile dintre volume, contrastele luminoase și energiile barocului, precum și expresiile rafinate și ingenioase ale artei bijuteriilor italiene de-a lungul secolelor“, potrivit site-ului oficial al brandului Herda.

Ramona creează singură, desenând bijuteria și realizând-o, singura etapă în care lucrează și cu altcineva este cea de așezare a pietrelor pe bijuterie, iar din mâinile ei nu ies doar obiecte prețioase, ci adevărate povești. Designerul a dat exemplul unui pandantiv-broșă, „inspirat din arhitectura unui hotel de pe o insulă, deoarece mă inspiră foarte tare Le Corbusier“, la care a lucrat aproape patru luni.

Povești sub formă de bijuterii

Tânărul designer se mândrește cu calitatea pe care o oferă prin creațiile sale, mai ales că, potrivit Ramonei, „se găsește rar în zilele noastre deoarece majoritatea brandurilor își creează bijuteriile pe calculator. În schimb, a face o bijuterie la mână poate dura zile, săptămâni, chiar și foarte multe luni de zile“.

Adună povești din întreaga peninsulă și le transpune în bijuterii prețioase, la care lucrează cu satisfacție și împlinire. Ramona, care recunoaște că din exterior ar putea părea ușor, a mărturisit că în spate sunt mulți ani de muncă și foarte multă perseverență, preferând să nu îi spună talent: „Nu cred că este ieșit din comun ceea ce fac. Cred că este vorba de a-ți dori cu adevărat un lucru. Mi-am dorit foarte mult lucrul acesta“.

Viziunea brandului Herda este nu numai de a crea bijuterii de o manoperă rafinată, ci și să facă cunoscută excelența italiană în întreaga lume, să reprezinte un model în care creativitatea, abilitățile compoziționale, tradiția și inovația converg, se integrează și se armonizează, precum și să selecteze metale prețioase și pietre de cea mai înaltă calitate pentru a oferi piese unice și exclusiviste, concepute și realizate manual pentru fiecare client și pentru fiecare dorință, potrivit site-ului oficial. De asemenea, „este un tânăr brand italian, purtător al acelui spirit, al acelei culturi, al acelei aure, al acelei creativități, care au fascinat și continuă să fascineze lumea, întâlnire prodigioasă între tradiție, imaginație, experimentare cu nou, predispoziție naturală spre frumos“.

În toamna lui 2022, cu ocazia realizării emisiunii menționate, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al României în Republica Italiană, Gabriela Dancău, a cunoscut-o pe Ramona Herda, despre care a susținut că „este un exponent al comunității de români din Italia prin munca pe care o desfășoară, o dovadă vie a faptului că ambiția, talentul și perseverența sunt ingredientele unei povești de succes. M-am bucurat să o întâlnesc și să o felicit pentru succesul de a se impune într-un domeniu exclusivist unde concurența este foarte puternică.“