Noaptea dansului în București: lecții gratis și bilete cadou la o sală de fitness

Petrecerea “Bucureștiul Dansează-Dancing Colors”, parte a evenimentului “Noaptea Dansului” ce va avea loc pe 26 august, aduce un concept nou și vibrant pe scena evenimentelor din oraș, promițând o experiență colorată și plină de energie la sfârșit de vară. Toți cei care vor achiziționa un bilet la petrecere, vor primi o zi gratuită de acces la World Class, cea mai mare rețea de health&fitness din România, dar și o lectie de dans cadou, pentru a se bucura de dans într-un mod nou și captivant.

“Noaptea Dansului”, cel mai mare eveniment de dans din Capitală va aduce laolaltă 40 de școli, studiouri și inițiative de dans, peste 15 stiluri de dans, peste 2000 de dansatori și 30.000 de bucureșteni să danseze împreună pe Calea Victoriei - în cadrul proiectului "Străzi Deschise" al PMB, pe 26 august 2023.

"Dancing & Wellness - Noaptea Dansului si World Class vor pregăti pe data de 26 August un flash-mob dar și o clasă flash de Zumba în stradă, în fața Hotelului Radisson, în imediata apropiere a World Class Downtown - una din primele locații World Class din București. Vă așteptăm să ne mișcăm și să ne bucurăm împreună de dans și de mișcare pe Calea Victoriei", declară Dragoș Samoil, Coordonator Proiect Noaptea Dansului Bucuresti 2023.

Distracția va culmina în cadrul petrecerii “Bucureștiul Dansează-Dancing Colors”, ce va avea loc de la ora 22:00, pe 26 august, în foaierul Sălii Polivalente.

Toți cei care vor achiziționa bilete la petrecerea "Bucureștiul Dansează - Dancing Colors" disponibile în rețeaua iabilet.ro, vor primi gratuit o zi de acces la World Class, cea mai mare rețea de health&fitness din România, dar și o lecție de dans cadou.

Petrecerea "Bucureștiul Dansează - Dancing Colors" este o oportunitate unică de a te conecta cu energia vibrantă a orașului și de a te bucura de o experiență de dans memorabilă într-un cadru captivant, plin de culoare. Participanții sunt așteptați să îmbrace ținute colorate și să își pună în valoare propriul stil unic pe ringul de dans. Fiecare culoare va adăuga o notă specială de veselie și farmec în atmosfera petrecerii. Dansăm și creăm amintiri, pentru că aceasta este magia verii care nu se sfârșește niciodată!

Organizatorii au pregatit o petrecere inedită cu playlisturi ce vor acoperi o varietate de stiluri muzicale din zona pop, rock, disco, funk, hip-hop, electro, hituri românești nostalgice de dans, best of decades (1990-2000, 2000-2010 și 2010 – 2022), latino etc.

Pentru a afla mai multe detalii și pentru a achiziționa biletele, accesează site-ul oficial noapteadansului.ro și contul oficial Noaptea Dansului pe Facebook și Instagram.