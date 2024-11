Video „ETERN“, un film despre regrete și alegeri fundamentale are premiera națională

ETERN, un film captivant despre dragoste, regrete și alegeri fundamentale, va avea premiera în cinematografele din România pe 29 noiembrie 2024, distribuit de August Film. Regizat de Ulaa Salim, acest film unic îmbină cu sensibilitate teme legate de schimbările climatice cu o poveste emoționantă despre destinul personal și colectiv. Povestea explorează complexitatea alegerilor făcute în fața unui viitor incert, aducând în prim-plan întrebarea: Cum ar fi fost dacă am fi făcut o alegere fundamental diferită?

Elias (Simon Sears), un tânăr cercetător dedicat schimbărilor climatice, se îndrăgostește de Anita (Nanna Øland Fabricius),o cântăreață aspirantă. Într-o perioadă de criză globală, Elias face o alegere dificilă între a se alătura pregătirii unei misiuni cruciale pentru salvarea planetei sau a rămâne alături de femeia pe care o iubește. 15 ani mai târziu, în timpul misiunii, Elias este copleșit de viziuni despre o viață alternativă, în care ar fi ales diferit. Povestea este o meditație profundă asupra timpului, alegerilor și regretele care definesc fiecare om.

„Cred că avem cu toții cel puțin un moment din trecutul nostru la care ne gândim din când în când și ne întrebăm cum ar fi fost dacă. E vorba de acele momente în care am ales ceea ce puteam, poate, în locul a ceea ce ne-am dorit cu adevărat. E vorba despre acele momente cu ajutorul cărora viața ne învață, în timp, despre ceea ce este cu adevărat important pentru noi. Etern surprinde această revelație vulnerabilă și cât de poate de umană într-un mod aproape indescriptibil, așa cum doar filmele reușesc să o facă. Suntem recunoscători să distribuim acest titlu și îi dorim să fie văzut de toți cei cărora le-ar face face bine! ”, a declarat Matei Truța, co-fondator și managing partner August Film.

Dincolo de chimia palpabilă dintre protagoniștii Simon Sears și carismatica Nanna Øland Fabricius, cunoscută în Danemarca drept starul pop de succes Oh Land, filmul se remarcă prin cinematografia sa excepțională, semnată de Jacob Moller (Cea mai bună cinematografie la Göteborg Film Festival - 2023 pentru filmul Copenhagen Does Not Exist). Etern este plin de cadre imersive și sensibile, care captează complexitatea emoțională a personajelor. De la lumina spectrală și culorile adânci care domină scenele subacvatice, până la atmosfera tensionată din cluburile de noapte, fiecare cadru este gândit pentru a reflecta stările interioare ale personajelor. Luminile roșii și verzi, care adesea învăluie scenele, sugerează pasiunea și regretele, iar spațiile înguste și constrângătoare, cum ar fi submarinul sau cluburile, accentuează senzația de claustrare emoțională. Contrastele vizuale, video între scenele întunecate și cele de zi, mai luminoase, subliniază trecerea timpului și schimbarea percepției personajelor asupra vieții și alegerilor lor.

ETERN a avut premiera mondială la Festivalul Internațional de Film de la Rotterdam 2024, în Competiția pentru Marele Ecran, făcând parte și din Selecția Oficială a Festivalurilor Internaționale de Film de la Göteborg și Neuchâtel.

De vineri, 29 Noiembrie, ETERN ajunge în cinematografele din Bacău, Baia Mare, Bistrița, Botoșani, București, Cluj-Napoca, Gura Humorului, Iași, Miercurea Ciuc, Oradea, Pitești, Sfântu Gheorghe, Sibiu și Timișoara. Programul va fi actualizat în permanență pe pagina filmului, pe site-ul oficial.