De ce dăm dulciuri de Halloween. Tradițiile întâlnite în diferite părți ale lumii

Halloween-ul este o petrecere specială care are loc în fiecare an pe 31 octombrie. În această noapte, copiii se îmbracă în costume amuzante și înfricoșătoare, precum vrăjitoare, vampiri sau supereroi.

În 2024, așa cum este tradițional, Halloween-ul va avea loc joi, 31 octombrie. Această dată marchează în fiecare an noaptea în care spiritele sunt cele mai active, potrivit legendelor.

Înainte de creștinare, în zonele celtice se celebra Samhain, o sărbătoare marcată de sfârșitul recoltei și începutul iernii. Se credea că în această noapte, granița dintre lumea celor vii și cea a celor morți era mai subțire, iar spiritele puteau să treacă în lumea noastră. Multe dintre tradițiile de Halloween, precum costumele și focurile, își au originile în acest festival celtic.

Halloween-ul, prescurtare a expresiei englezești "All Hallows' Eve", este rezultatul unei îmbinări fascinante între tradițiile celtice și creștine. Festivalul celtic Samhain, care celebra sfârșitul recoltei și începutul iernii, era marcat de credința în revenirea spiritelor. Cu creștinarea Europei, această sărbătoare s-a suprapus cu Ziua Tuturor Sfinților, iar tradițiile păgâne s-au transformat și au fost adoptate în noul context religios.

History.com trasnmite că tradițiile de Halloween variază semnificativ de la o regiune la alta. De exemplu, în Irlanda, unde își are originea Samhain, accentul se pune pe focurile de tabără și pe comemorarea strămoșilor, în timp ce în Statele Unite, Halloween-ul este asociat mai mult cu costumele, dulciurile și petrecerile tematice. Halloween-ul este un exemplu excelent de sincretism cultural, proces prin care diferite tradiții și credințe se îmbină și se adaptează reciproc. Elemente din sărbătorile păgâne au fost integrate în cadrul creștinismului, dând naștere unei noi sărbători care combină atât elemente spirituale, cât și festive.

Potrivit cercetătorului Nicholas Rogers, Halloween-ul este cel mai adesea asociat cu festivalul celtic Samhain, care în irlandeza veche înseamnă "sfârșitul verii". Această sărbătoare marca tranziția dintre anotimpuri, simbolizând sfârșitul ciclului de creștere și începutul unei perioade mai întunecate și mai introspective. Pentru celți, Samhain era considerat un moment crucial în care granița dintre lumea celor vii și cea a celor morți se subția, permițând spiritelor să se întoarcă.

O tradiție importantă a sărbătorii celtice Samhain era credința în comunicarea cu lumea spiritelor. Se credea că în această noapte, granița dintre lumi devenea permeabilă, permițând spiritelor să treacă. Pentru a-și onora strămoșii și a alunga spiritele rele, celții organizau diverse ritualuri. Unul dintre aceste ritualuri era purtarea de costume și măști, menite să înșele spiritele rele și să le îndepărteze. În Scoția, tinerii mergeau din casă în casă îmbrăcați în costume înfricoșătoare, într-un fel de precursoare a tradiției "trick or treat".

Samhain era o sărbătoare importantă pentru comunitate. În această perioadă, oamenii se adunau pentru a sărbători sfârșitul recoltei și începutul iernii. Focurile aprinse în comunitate simbolizau unitatea și renașterea. Toate focurile erau aprinse de la un foc central, iar oasele animalelor sacrificate erau aruncate în el, ca o ofrandă pentru spirite. Ritualul de a trece prin foc era un moment de comuniune și purificare pentru întreaga comunitate. În același timp, se făceau pregătiri pentru iarnă, asigurându-se astfel supraviețuirea comunității pe timpul sezonului rece. Cu răspândirea noii religii creștine în Europa, sărbătoarea de 1 noiembrie a fost transformată în Sărbătoarea Tuturor Sfinților de către Biserica Romano-Catolică în anul 835. Această sărbătoare, cunoscută și sub numele de Hallowmas sau All Hallows, a fost celebrată în Irlanda și Scoția timp de mai multe secole și a fost adusă în America de Nord de către imigranții irlandezi și scoțieni în secolul al XIX-lea. Ulterior, prin influența americană, Halloween-ul s-a răspândit în alte țări la sfârșitul secolului al XX-lea și începutul secolului al XXI-lea.

Deși expresia "All-Hallows-Even" a fost atestată documentar abia în secolul al XVI-lea, rădăcinile sale se adâncesc în tradițiile creștine timpurii. "Hallow" provine din cuvântul engleza veche "halig", care însemna "sfânt". Astfel, "All Hallows" se referea inițial la toți sfinții, iar "All-Hallows-Even" marca seara dinaintea zilei dedicate comemorării lor.

Să analizăm simbolistica culorilor, a numerelor și a obiectelor asociate cu Halloween-ul.

Originile costumelor: Tradiția de a se deghiza în noaptea de Halloween își are rădăcinile în festivalul celtic Samhain. Celții credeau că în această noapte, granița dintre lumea noastră și cea a spiritelor se subțiază. Pentru a se proteja de spiritele rele, oamenii se deghizau în alte creaturi supranaturale, în speranța că astfel vor fi confundate.

Trick or Treat: O tradiție plină de istorie. Trick or Treat este, fără îndoială, unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri asociate cu Halloween-ul. Acest ritual distractiv, în care copiii îmbrăcați în costume înfricoșătoare merg din ușă în ușă strigând "Trick or Treat?", a devenit o tradiție populară în multe țări.

Jack-o'-lanterns: Povestea lui Jack O'Lantern este o legendă irlandeză care explică originea acestui obicei. Se spune că Jack a fost un fierar avar și înșelător care, prin vicleșug, a reușit să-l păcălească de mai multe ori pe diavol. Ca pedeapsă pentru păcatele sale, Jack nu a fost primit nici în rai, nici în iad. Diavolul, totuși, i-a dat un cărbune aprins, închis într-un nap, pentru a-i lumina calea prin întuneric. De atunci, Jack rătăcește pe pământ cu felinarul său, avertizând pe ceilalți despre pericolele lăcomiei și ale înșelăciunii.

Colindatul: Rădăcinile colindatului de Halloween pot fi urmărite până în tradițiile celtice, mai precis în festivalul Samhain. În această perioadă, se credea că bariera dintre lumea noastră și cea a spiritelor se subțiază, iar oamenii se deghizau pentru a se proteja de spiritele rele. Colindatul, cu cântecele și costumele sale, ar putea fi văzut ca o continuare a acestei tradiții, doar că în timp s-a transformat într-o activitate mai veselă și mai orientată către comunitate.

Vizitarea locurilor bântuite: Pentru cei care preferă o experiență controlată, parcurile tematice și casele bântuite oferă o alternativă sigură și distractivă. Aceste locuri sunt special concepute pentru a crea o atmosferă înfricoșătoare, cu decoruri impresionante, efecte speciale și actori care interpretează roluri de personaje macabre.

Petreceri tematice: O altă tradiție populară de Halloween este organizarea de petreceri tematice. Oamenii se adună în costume, decorează casele cu elemente înfricoșătoare și se distrează cu jocuri și activități specifice Halloween-ului.

Filme de groază: Halloween-ul nu este doar despre costume și dulciuri. Pentru mulți, această noapte este ocazia perfectă de a se cufunda în lumea întunecată a filmelor de groază. Fie că preferi clasicele care te-au speriat în copilărie sau cele mai noi producții care promit să-ți înghețe sângele în vine, maratoanele de filme horror au devenit o tradiție de Halloween.

Obiceiul de a ne costuma înfricoșător de Halloween are rădăcini adânci în istorie, fiind legat de credințele și practicile străvechi. În special, festivalul celtic Samhain, care marca trecerea dintre vară și iarnă, era asociat cu lumea spiritelor și cu credința că granița dintre lumea noastră și cea a celor de dincolo se subțiază în această noapte.

Mascarea pentru protecție: Prin adoptarea unor înfățișări înfricoșătoare, oamenii credeau că pot să-și păcălească spiritele rele, făcându-se de nerecunoscut. Această practică era o formă de protecție împotriva forțelor malefice.

Conectarea cu lumea spiritelor: Costumele de Halloween pot fi văzute și ca o modalitate de a ne conecta simbolic cu lumea spiritelor, de a explora părți mai întunecate ale psihicului uman și de a ne confrunta cu fricile noastre.

Dovleacul sculptat de Halloween, mai cunoscut sub numele de Jack-o'-lantern, este un simbol iconic al acestei sărbători, cu o istorie bogată și o semnificație profundă. Originea acestui obicei se leagă de o veche legendă irlandeză despre un bărbat pe nume Jack, cunoscut pentru zgârcenie și viclenie. Potrivit legendei, Jack l-a păcălit de mai multe ori pe diavol și, ca urmare, nu a putut intra nici în rai, nici în iad. Ca pedeapsă, diavolul i-a dat un cărbune aprins, pe care Jack l-a pus într-un nap, creându-și astfel o lanternă. De atunci, Jack rătăcește pe pământ cu această lanternă, iar dovleacul sculptat de Halloween este o reprezentare a acesteia.

Potrivit legendei irlandeze, Jack, un viclean păcălici, a fost condamnat să rătăcească veșnic, cu un tăciune într-un nap, după ce a înșelat atât Raiul, cât și Iadul.Tradiția de a sculpta legume pentru Halloween provine din Irlanda și Scoția, unde oamenii obișnuiau să sculpteze napi sau alte legume și să le lumineze cu lumânări pentru a alunga spiritele rele în noaptea de Samhain, precursorul Halloween-ului. Când imigranții irlandezi și scoțieni au ajuns în America, au descoperit dovlecii, care erau mai mari și mai ușor de sculptat decât napii, și astfel dovleacul a devenit simbolul central al acestei tradiții.

Sculptarea dovleacului pentru Halloween, o tradiție cu rădăcini adânci în folclor, are o semnificație simbolică puternică. Fețele înfricoșătoare, conturate cu măiestrie în pulpa portocalie, au fost inițial concepute pentru a speria și a alunga spiritele malefice care, potrivit credințelor străvechi, se credea că cutreieră lumea în noaptea de Halloween. Lumina spectrală, creată prin plasarea unei lumânări în interiorul dovleacului, servea ca un far care nu doar că ilumina întunericul, ci și reprezenta un simbol al luminii divine, menit să protejeze și să ghideze pe cei vii în fața forțelor întunecate. În timp, această tradiție și-a pierdut treptat conotațiile strict religioase, transformându-se într-o activitate festivă și artistică. Astăzi, sculptarea dovleacilor este o parte integrantă a decorațiunilor de Halloween, oferind o oportunitate de a-și exprima creativitatea și de a crea atmosferă specifică acestei sărbători.