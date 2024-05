Bijuterii tămăduitoare, 3.000 de piese unicat vin la AUTOR, Târgul internațional de bijuterie contemporană din București

Designeri din întreaga lume prezintă la București colecții excepționale la AUTOR, singurul Târg internațional de bijuterie contemporană din Europa de Est, în 18-19 mai.

AUTOR, platforma de bijuterie contemporană care a făcut branding de țară pentru România

”Peste 1700 de de artiști români și internaționali au venit la AUTOR, pe parcursul celor 21 de ediții. La început, au fost exclusiv designeri români, dar, în timp târgul a crescut de la sine, organic, devenind azi, o platformă internațională. Noi ne bucurăm de această dorință a celor din afară să vină, aici la AUTOR” spune pentru Adevărul Live, Dan Pierșinaru, fondator AUTOR

Povestea AUTOR-ului a început în anul 2009 când artistul vizual, Dan Pierșinaru a fondat platforma cu același nume, a cărei misiune este de a fi locul de întâlnire al tuturor pasionaților de bijuterie neconvențională și de a promova dialogul direct între public și artiști.

De 21 de ani, este în egală măsură platforma multimedia și singurul târg de bijuterie contemporană din Europa care îi aduce împreună pe designerii din România și din întreaga lume. Pe 18 și 19 mai, la Ghica House cele mai spectaculoase colecții de bijuterie contemporană vor alinta și mângâia privirile pasionaților de această formă de artă.

”Mă bucur că noi am fost pionieri în acest domeniu în România și în Europa de Sud-Est. Momentan, am rămas singurul târg de acest tip din zonă. Și da, pot să spun cu oarecare lipsă de modestie, că am creat branding de țară în această zonă. Efectiv, România are câțiva artiști în acest moment valabili în lumea întreagă. Piesele lor sunt dorite atât în America, în Europa sau în alte zone unde merg. Și cumva continuitatea cred că face diferența și prin asta a ajutat platforma AUTOR, în toți acești ani. Faptul că nu ne-am oprit și că, indiferent de provocările care au apărut, am reușit să găsim soluții să continuăm și să ne lărgim atât parteneriatele, cât și și vizibilitatea. Dar pentru designeri și pentru artiștii români sunt esențiale evenimentele de acest tip, pentru că este modul cel mai bun prin care ei pot testa ceea ce creează, ceea ce lucrează cu mâinile lor. Ies din atelierele lor și pot trimite în lume aceste minunate piese pe care le creează” spune Dan în interviul cu Antoaneta Banu pentru Adevărul Live.

→ Imaginea 1/6: Bijuterie contemporana creatie de Tomas Miskovic , inel Sursa foto AUTOR

În ediția din acest an, 60 de creatori din America de Nord și de Sud, Asia și Europa vor prezenta peste 3000 de piese unicat de bijuterie contemporană, cu volume neobișnuite, care combină materialele prețioase cu cele neconvenționale precum ceramica, lemnul, textilele și inclusiv materiale reciclabile.

Participarea creatorilor a fost atent selectată de un juriu compus din 5 specialiști recunoscuți în bijuteria contemporană la nivel internațional. Designerii participanți pot câștiga și diverse premii ce le pot aduce oportunități de pregătire în domeniul lor creativ, precum și de promovare la nivel internațional. Anul acesta, târgul o va avea ca focus artist pe Ela Nord, câștigătoarea AUTOR Awesome Award la ediția din 2023.

Bijuterii cu puteri tămăduitoare la AUTOR

Unul dintre designerii pe val ai momentului care este prezent prin creațiile sale la AUTOR, este și tânăra artistă din China, Ruoyi Jiang, ale cărei bijuterii mixează creativitatea și vindecarea, fiind nu doar accesorii purtabile dar și funcționale.

”Este această minunată tânără, premiată de noi în luna februarie la Londra, la un alt târg partener care a avut loc acolo, un eveniment aproape pe același principii ca și AUTOR. Ce m-a atras la această tânără este capacitatea ei de a conceptualiza și de a aduce elemente din medicină tradițională chineză într-o formă absolut de inteligență artificială, plus materiale neobișnuite. Ea explicându-ne atunci la fața locului că fiecare piesă are funcționalitate, oferind un anumit tip de terapie. Era proiectul ei de diplomă, la masterul de la Londra. Este o prezență absolut minunată și ne bucurăm că este parte din AUTOR. ” spune pentru Adevărul Live, Dan Pierșinaru, fondator AUTOR

Ediția din acest an aduce noutăți. În locație va exista un stand special unde vor putea fi achiziționate bijuterii donate de designerii participanți. Astfel, cumpărătorii vor putea contribui la susținerea AUTOR pentru Viitor, un proiect de educație prin ateliere creative pentru copiii dintr-o comună din județul Brașov, ca inițiativă de revitalizare a meșteșugurilor din zona rurală și ca punct de întâlnire al designului tradițional cu cel contemporan.

Dan Pierșinaru, fondator AUTOR spune că în premieră se va lansa și secțiunea Young Designers - o rampă pentru tinerii designeri de bijuterie talentați și creativi.

”Îmi doresc ca tinerii artiști să știe să-și pună mai bine în valoare creațiile și să primească prețul corect pentru munca și talentul lor, astfel încât bijuteria contemporană să devină un business viabil și un punct central al carierei lor. Avem și premii noi la această ediție pentru că am stabilit parteneriate cu Londra și cu Milano. Tinerii artiști sunt premiați de acești parteneri având susținerea lor pentru a expune și cunoaște alți oameni, alți artiști în evenimente internaționale din Barcelona, Londra, Florența, Milano. Duminică seara vom avea și o festivitate de premiere, unde va conta și opinia publicului care poate să își voteze designerul care l-a impresionat în aceste două zile de AUTOR ” mai spune Dan în dialogul cu Antoaneta Banu, la Adevărul Live.

Târgul va avea și două evenimente conexe: lansarea unei colecții capsulă a designerului Cleopatra Coșuleț, în spațiu creativ Doro 16, și vernisajul unei colecții de excepție la Muzeul Literaturii Române, semnată de artiștii cehi Jana și Peter Machatov, premiați în trecut de AUTOR.

Ediția anterioară a Târgului AUTOR a primit vizita a peste 3000 de pasionați de bijuterie contemporană, confirmând un interes din ce în ce mai mare pentru evenimente ce îmbină arta cu știința confecționării bijuteriilor.

Urmărește ediția integral din Adevărul Live, realizată și moderată de Antoaneta Banu și află mai multe despre AUTOR, târgul care va fi deschis în weekend-ul 18 – 19 mai, în intervalul orar 10:00 – 20:00, la Ghica House din Centrul Vechi al Capitalei.