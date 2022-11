Al şaptelea volum din saga „Millennium“, începută de scriitorul Stieg Larson, a fost lansat în Suedia

Fanii personajelor Lisbeth Salander şi Mikael Blomkvist au motive de bucurie: al şaptelea volum din saga "Millennium" - primul scris de Karin Smirnoff, a doua persoană care a fost aleasă pentru a continua trilogia iniţială a lui Stieg Larsson - a fost lansat în Suedia.

Karin Smirnoff, o fostă jurnalistă devenită antreprenoare în sectorul prelucrării lemnului înainte de a se orienta spre literatură după ce a depăşit vârsta de 50 de ani, nu a ezitat nicio secundă atunci când editura cu care colaborează i-a propus să scrie o continuare a seriei "Millennium", considerată un etalon al stilului literar "nordic noir", creată la începutul anilor 2000 de Stieg Larsson.

"A fost mai degrabă uşor să accept acest proiect", a declarat scriitoarea suedeză într-un interviu acordat pentru AFP, în care nu şi-a ascuns simpatia pentru specialista în piraterie cibernetică Lisbeth Salander, unul dintre personajele principale din această serie literară de mare succes. Ea mai spune că împărtăşeşte cu autorul trilogiei iniţiale o apetenţă pentru anumite subiecte. "Avem mai multe subiecte în comun, spre exemplu violenţa, cea care străbate societatea, între oameni, la scară internaţională", a explicat Karin Smirnoff.

Romanele din saga "Millennium", vândute în peste 100 de milioane de exemplare, publicate în peste 50 de ţări şi adaptate în mai multe filme pentru marile ecrane, reprezintă unul dintre cele mai profitabile proiecte editoriale din secolul al XXI-lea, fiind însă marcate şi de destinul tragic al creatorului trilogiei iniţiale.

Stieg Larsson, jurnalist de investigaţie specializat în monitorizarea mişcărilor de extrema dreaptă, a murit în urma unei crize cardiace în anul 2004, la foarte puţin timp după ce predase editurii Norstedts Förlag manuscrisele pentru primele trei romane din saga "Millennium", în cadrul căreia intenţiona să publice 10 volume.

Întrucât primul volum a fost publicat la un an după moartea sa, în 2005, Stieg Larsson nu a cunoscut niciodată succesul de care s-au bucurat cărţile sale, la fel ca şi partenera lui de viaţă, Eva Gabrielsson, exclusă din rândul moştenitorilor scriitorului suedez, întrucât cei doi nu erau căsătoriţi.

Controversa legată de moştenire a fost dezvăluită câţiva ani mai târziu, odată cu decizia publicării unei prime continuări a trilogiei "Millennium", cu o nouă serie de trei romane, ce au fost încredinţate autorului de succes David Lagercrantz, cu acordul fratelui şi al tatălui lui Stieg Larsson, desemnaţi moştenitorii de drept ai romancierului decedat în 2004.

După ce i-a fost încredinţată sarcina de a scrie o a doua trilogie în această serie literară, Karin Smirnoff a spus că a dorit să continue "spiritul primelor volume, respectând tot ceea ce a fost deja făcut" în acest sens, dar adăugând "un punct de vedere propriu în cele trei cărţi", a căror intrigă a deplasat-o mai la nord, în Laponia suedeză, deja descrisă pe alocuri în romanele precedente.Potrivit părerii sale, o operă literară îşi depăşeşte uneori creatorul.

"Nu cred că arta aparţine cuiva, căci, dacă ar fi aşa, arta nu ar progresa deloc", a declarat Karin Smirnoff, care spune că apără acest proiect exclusiv din punct de vedere artistic."Ştiu că mulţi oameni cred că este doar o chestiune de bani. Nu este cazul. Pentru mine, este vorba despre a continua un proiect uriaş şi celebru pe plan mondial, este doar o sarcină de a îl continua", a adăugat ea.

În romanul "Havsornens skrik" ("Strigătul Vulturului-cu-coadă-albă"), cel de-al şaptelea volum din această serie literară de mare succes, personajele Mikael Blomkvist şi Lisbeth Salander îşi continuă aventurile în Marele Nord suedez."Eu trăiesc în nordul Suediei şi voiam ca intriga să se petreacă aici", a spus Karin Smirnoff, care nu se defineşte ca o autoare de romane poliţiste, ci ca o scriitoare care explorează relaţiile dintre oameni.

Noul roman, terminat în urmă cu trei săptămâni

Plasarea intrigii la o distanţă de peste 1.000 de kilometri în raport cu Stockholm, unde acţiunea precedentelor romane s-a desfăşurat în mare parte, reprezintă totodată o bună ocazie pentru a evidenţia nedreptăţile sociale suferite de această regiune. Acel teritoriu ancestral al populaţiei autohtone Sami înregistrează de câţiva ani o amplă dezvoltare industrială, mai ales în ceea ce priveşte exploatarea resurselor sale naturale.

"Din punct de vedere istoric, oamenii veneau din sudul ţării pentru a exploata nordul şi pentru a trimite beneficiile în străinătate sau în sud. Cred că, într-un fel, acelaşi lucru este pe cale să se petreacă şi acum, odată cu noile surse de energie şi cu noile mine", a denunţat scriitoarea suedeză. "Sume de ordinul miliardelor sunt injectate în regiune, dar odată cu miliardele vin şi problemele", a adăugat ea.

Karin Smirnoff spune că aşteaptă de acum verdictul cititorilor. "Am scris ultimul cuvânt (din noul roman - n.r.) în urmă cu trei săptămâni. Pentru mine, este încă prea recent, nu pot să decid dacă a fost bine sau rău. Va fi interesant totuşi să văd, când romanul este lansat, ce cred ceilalţi despre el", a mai spus Karin Smirnoff.

Primele trei romane din saga "Millennium", scrise de Stieg Larsson, s-au intitulat "The Girl with the Dragon Tattoo" (2005), "The Girl Who Played With Fire" (2006) şi "The Girl Who Kicked The Hornets' Nest" (2007). Scriitorul David Lagercrantz a preluat ştafeta şi a publicat apoi în cadrul acestei saga alte trei romane - "The Girl in the Spider's Web" (2015), "The Girl Who Takes an Eye for an Eye" (2017) şi "The Girl Who Lived Twice" (2019).