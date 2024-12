Zece destinații pentru o escapadă de Crăciun. Unde îți poți planifica o vacanță scurtă de sărbători

Dacă nu aveți la dispoziție timp pentru un sejur în Laponia sau într-o destinație exotică, „Adevărul” a făcut o listă cu destinații din România unde pe care puteți să le vizitați într-o mică escapadă care poate dura chiar și numai o zi.

1.Maramureș

„De Crăciun alegeți Maramureșul! Este una dintre cele mai frumoase regiuni din România, înconjurată de pădurile dese ale Carpaților, care cu greu sunt de pătruns, pe timp de iarnă. Satele maramureșene se animă, în perioada sărbătorilor, de glasurile colindătorilor, îmbracați în straie populare. Oamenii satului reușesc încă, să păstreze obiceiurile din strămoși și riturile locului. Primitori și cu un dar al firii natural, gazdele vă vor pune pe masa ce au ei mai bun din bucatele tradiționale”, se arată pe site-ul ideidevacantă.ro.

Cei care vor să aibă parte de odihnă activă, pot face și puțină mișcare, pot alege orașul Borsa, unde se află una dintre cele mai mari trambuline naturale din Europa, de 113 metri.



De neratat sunt bisericile din lemn, specifice zonei, Cimitirul Vesel de la Săpânța, precum și cascada Cailor, la care puteți ajunge cu telescaunul, pentru o priveliște de basm. De neratat este și o plimbare cu mocăniță pe Valea Vaserului din Vișeul de Sus.

2. Târgul de Crăciun de la Craoiva

Potrivit organizatorilor, târgul de anul acesta este spectaculos, fiind conceput ca un loc în care „poveştile clasice şi minunile futuriste se reunesc pentru a oferi bucuriile copilăriei”.

„Premiat de patru ori printre cele mai bune din Europa, Târgul de Crăciun de la Craiova se întinde, anul acesta, pe o suprafaţă mai mare ca până acum şi aduce elemente noi inedite, multe dintre ele unicat pentru România (...) Cea mai înaltă sanie zburătoare din Europa de Est, liftul lui Moş Crăciun, căsuţe inspirate din filmele SF, decoruri de basm, peste două milioane de luminiţe, spectacole, produse tradiţionale româneşti şi multe surprize sunt pregătite pentru a-i întâmpina pe vizitatori între 15 noiembrie 2024 şi 05 ianuarie 2025", a anunţat Primăria Craiova.

Zonele în care se desfăşoară anul acesta Târgul de Crăciun sunt: Piaţa Mihai Viteazul, zona Doljana, strada Theodor Aman, Piaţa Fraţii Buzeşti şi esplanada Teatrului Naţional Marin Sorescu - Piaţa William Shakespeare.

Vizitatorii vor avea ocazia să-şi cumpere de la căsuţe, terase sau truckuri, diferite produse specifice sezonului de la cei peste 90 de comercianţi din Craiova şi din toată ţara: globuri pictate, mâncare tradiţională, jumări, brânzeturi, vin fiert, cozonaci, gogoşi, waffles, burgeri, churros, stroh, turtă dulce, decoraţiuni şi cadouri lucrate hand-made, coroniţe etc.



Comercianţii vor fi prezenţi zilnic, de luni până vineri, între orele 12,00 - 22,00, iar de vineri până duminică, între orele 11,00 - 23,00. Pentru copii sunt pregătite mai multe surprize şi locuri special amenajate: carusele, roata panoramică, trenuleţe, colaci pe gheaţă, roller-coaster, patinoar, dar şi filme VR.

3.Balvanyos

Un alt loc ideal de relaxare este stațiunea Balvanyos din județul Covasna. După tratamentele cu apele videcătoare de aici se poate vizita Cetatea Balvanyos, Cimitirul Pasărilor, Peștera Sulfuroasa-cea mai mare din Europa, cu o emisie de 3000 de metri cubi de hidrogen sulfuric. De neratat sunt plimbările până în zona Lacului Sfânta Ana- un lac vulcanic unic în Europa. „Aici, distracția este garantata. Vă puteți da cu sania pe drumul ce duce spre lac”, aflăm de pe blogul ideidevacanta.ro. La SPA la Balvanyos Resort se poate face o activitate inedită: o baie în piscina exterioară, fierbinte, pe timp de iarna.

4. Grădiștea de Munte

Destinația face parte din cele 10 destinații recomandate în 2024 de Federația Internațională a Jurnalistilor de Clubul Presei de Turism din România. „Pe o suprafață de 200 de km pătrați, Munții Orăștiei adăpostesc cel mai bogat complex de Cetăți dacice de pe teritoriul României. Fortificațiile de la Costești, Blidaru, Piatra Roșie, au fost concepute în vederea unui singur scop – protejarea marelui centru economic, politic și religios-cultural de la Sarmizegetusa Regia, ceea ce se poate observa în unitatea lor de construcție”, arată sursa citată.

Pensiunile din zonă își îmbie vizitatorii cu preparate tradiţionale de sărbători, iar masa începe cu palincă şi afinată din partea casei!

5. Voineasa

În județul Vălcea, pe valea răului Lotru se afla stațiunea Voineasa.

Iubitorii sporturilor de iarnă vor găsit aici destinația ideală. Cea mai mare atracție a zonei Vidra-Obârșia Lotrului este Transalpina Ski Resort. Cea mai modernă stațiune montana din țarp, o veți găsi lângă Voineasa, aceasta având peste 80 de kilometri de pârtii care ajung până la 2.100 de metri altitudine. Lacul Vidra nu trebuie, de asemenea, ratat.

6. Sibiu

Sibiul este unul dintre cele mai frumoase orașe din Romania, care în lunile de iarnă oferă un adevărat spectacol, datorită straielor sale de sărbătoare. La concurență cu Craoiva, târgul de Crăciun de aici.

Miile de lumini colorate de pe străzile orașului, micile comori la Târgul de Crăciun, din Piață Mare din Sibiu, slfie-urile la Podul Minciunilor, o vizita a Muzeului Brukenthal sau chiar un spectacol la teatru, în capitala teatrului din România nu trebuie ratate. Apoi, o vizită la cel mai interesant muzeu de etnografie din țară va încununa succesul serii.

7. Bucovina

Fie că vreți să experimentați datinile străvechi sau bucatele tradiționale, Bucovina este obligatorie. Ritualul preparării bunătăților de sărbători este o experiență unică în viață și poate prindeți și niște ponturi în bucătrie. Zilele de colind vă vor umple de lumină. Aceste meleaguri ale străbunilor sunt încărcate cu legende, iar tradițiile sunt moștenite din generație în generație.

Regiunea este încărcată și de istorie, nu mai puțin de 35 de monumente și rezervații naturale, toate încadrate într-un peisaj natural ce iți taie respirația. Monumentele pictate ale acestui ținut magic au fost incluse și în Patrimoniul UNESCO. Pentru cei nostalgici după vacantele petrecute la bunici, localnicii vă pot plimba, prin aceste ținuturi, cu sania trasa de cai.

8. Sinaia

La o gală dedicata schiului din Austria, Sinaia a primit distincția de cea mai bună stațiune montană din România.

Ultimele investiții au făcut din aceasta zonă, una dintre cele mai apreciate atracții turistice. În vacanța de Crăciun, castelele Peleș și Pelișor trebuie să facă parte din lista voastră de vizite, pentru a admira arhitectura clădirilor și operele de arta, ce se regăsesc aici. Dacă vremea o permite, nu ratați monumentele naturale, simboluri ale zonei, Babele și Sfinxul.

9. Sâmbăta de Sus

Dacă nu ați fost niciodată în Țara Făgărașului, trebuie să ajungeți într-un adevărat sat de poveste numit Sâmbăta de Sus. De Crăciun mai ales, când în satul care există din secolul al XV-lea are loc an de an o tradiție ce a fost inclusa în Patrimoniul UNESCO. O ceată de feciori umblă cu colinda prin tot satul, iar în prima zi de sărbătoare aceștia se duc la biserica, apoi întreg alaiul petrece la Căminul Cultural. După zilele petrecute în tihnă, puteți vizita Castelul Brâncoveanu, Mănăstirea Sâmbăta de Sus-o construcție spectaculoasa sau puteți admira caii de la herghelia de aici.