Român din Diaspora, pe litoralul românesc: „Aglomerația e făcută de cei care nu-și permit fițe și mănâncă la autoservire''

Un text online postat de un blogger român stabilit de muți ani în Irlanda, care se află zilele acesta la Eforie Nord, a stârnit o controversă aprinsă în mediiul online.

Bloggerul „Irlandezu-zu'' spune că spre deosebire de ce se prezintă la televizor, cei mai mulți oameni care vin pe litoral nu sunt cei care caută fițe, ci doar cei care caută o vacanță la mare cu bani puțini. Aceștia ar fi, de fapt, cei care cauzează toată aglomerația de pe litoral.

„Deci, am ajuns de ieri în Eforie Nord. Cazarea, undeva mai departe de plajă, cam 15 min pe jos. Condițiile de cazare bune, nu lux dar bune. Cameră pentru noi 3, un pat dublu și unul simplu, TV, frigider. Mic dejun inclus și piscina face toți banii, adică 480 RON pe zi, aproximativ 100 de euro. Azi după 15 minute pe jos, în care păream urmăritorii lui Moise prin deșert, am ajuns la mare. Cam ce se vede în poză și o să mai adaug. Șezlong 40 de RON cu o băutură de la bar inclusă în preț. Deci nu e chiar ca la TV de exagerat dacă nu vrei fițe. Ce nu o să vă placă? Multe!”, își începe românul postarea pe Facebook, potrivit stiridiaspora.ro.

Acesta descrie atmosfera de pe litoral și de ce, crede el, stațiunea Eforie Nord e axată pe omul de rând.

„Aglomerația din stațiune, e nebunie seara și dacă vrei să eviți chiciul, stai la piscină. Dar și chiciul ăsta are un farmec, e ca în bazar, te simți ca la circ un spectator amuzat, încântat sau revoltat că animalele sunt chinuite. Mâncarea! E greu să găsești un loc decent să mănânci liniștit. Pare să fie o stațiune axată pe omul de rând, care nu-și permite fițe și mănâncă de la autoservire, gen bufeturi relativ ieftine. Cum mii de oameni se perindă pe la ele, cred că e mai proaspătă mâncarea la ei decât la terasele cu ospătari unde nu prea au clienți, probabil din cauza prețurilor sau reviewurilor proaste de pe Google. Una peste alta, odată ce ești pe șezlong, e relativ ok dacă te odihnești cu open mind, fără să te gândești la Grecia sau Spania. Vezi la TV prețuri nesimțite pe litoralul românesc. Dacă era peste tot așa, nu erau atâția turiști. Majoritatea nu stau la 4 stele, nici măcar 3. Stau la gazde, pensiuni și hoteluri unde mulți nu am sta, dar prețurile sunt mai mici. Ei fac aglomerația și dorința pentru chici, tarabe cu de toate, marfă contrafăcută, până la icoane, care par a fi un hit printre turiștii sus menționați. Nu o să schimbe nimic pe litoralul nostru, pentru că asta vor românii. E aproape, nu exagerat de scump dacă nu vrei condiții”, scrie bloggerul român.

„Morala, dacă ești fără fițe, te descurci și dacă ignori multe ca în viață, poți să te simți bine, ceea ce observ la majoritatea din jurul meu. Par că au lăsat grijile acasă sau la serviciu și nu le mai pasă de micile sau marile probleme de pe litoralul românesc”, încheie acesta.

Răzvan Pascu: ''Dacă aloci un buget mai mare pe o vacanță și zici că e fiță, ești încuiat''

Textul a fost comentat și distribuit de mii de ori pe rețelele sociale. Răzvan Pascu, consultant în turism, i-a dat replica bloggerului.

„Singurul lucru cu care nu sunt de-acord din postare este termenul „fițe" repetat în mod obsesiv, pentru cei care vor o cazare bună, mâncare bună si conditii bune, eventual și o mare fără pipi si E-coli. Impartirea asta „noi" si „ei" vine din comunism si nu cred ca vom renunta la ea prea curând. Când cineva considera că este „fiță" atunci când îți permiti si esti dispus să aloci un buget mai mare pe o vacanță, pe o cazare frumoasă, pe o masă bună, pe o priveliște frumoasă, pe o plajă curată si pe mai puțină aglomerație, înseamnă ca este cel puțin încuiat, ca sa fiu politicos'', a răspus Răzvan Pascu la postare.