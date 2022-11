Lecția primită de o pasageră care și-a pus picioarele pe scaunul din față, în timpul zborului

Zborul este, de multe ori, inconfortabil, iar pasagera unui zbor a împărtășit o experiență neplăcută, când s-a trezit pe cotiera scaunului său cu picioarele desculțe ale călătoarei din spatele său. Lecția pe care i-a dat-o a fost surprinsă într-o filmare postată pe TikTok.





Pățania e surprinsă de Ixamar într-un clip intitulat „Spune-mi cea mai ciudată poveste de zbor a ta”.

Videoclipul începe cu Ixamar stând pe scaun cu o mască neagră pe față, surprinsă după ce s-a trezit cu picioarele altei femei pe cotiera scaunului: „Picioarele acestei doamne erau pe cotiera mea, împingându-mă ocazional, așa că i-am făcut un mic cadou de gheață”.

În videoclip se observă o pereche de degete de la picioare, vopsite cu ojă roșie, sprijinite confortabil pe cotiera lui Ixamar.

„A funcționat!”

Videoclipul o arată apoi pe Ixamar luând o bucată de gheață din paharul ei de Cola, pe care o arată camerei în timp ce spune: „A fost mic, dar puternic”.

Apoi pune cubul de gheață chiar în fața picioarelor femeii, pe cotieră și așteaptă să se topească.

Urmează o serie de exclamații: „Oh, nu. Oh, nu. Oh, nu!”. În cele din urmă, Ixamar revine pe ecran: „A funcționat!”.

Niciun cuvânt despre cum a reacționat femeia la prezența bruscă a apei cu gheață între degetele de la picioare, dar e evidentă lecția învățată.

„Mi s-a întâmplat asta și am făcut o poză cu bliț, iar ea le-a pus jos imediat!”, spune o persoană într-un comentariu la postarea lui Ixamar.

O altă femeie a împărtășit o soluție alternativă despre care auzise cândva.

„Am văzut odată pe cineva prefăcându-se că strănută și aruncă apă pe piciorul întins al pasagerei. Persoana cu piciorul a fost îngrozită”, relatează femeia.

Într-un alt comentariu, o doamnă a explicat: „La ultimul nostru zbor, cineva a avut picioarele pe cotiera copilului meu și a gâdilat-o. Am fost foarte bucuroasă că am luat dezinfectant pentru mâini”.

Un alt utilizator a sugerat o abordare mai directă scriind: „Nu înțeleg de ce oamenii nu se întorc pur și simplu în spate să le ceară să-și miște picioarele”.

„Esti într-un avion și adulții uită cum să fii adulți”

Cu toate acestea, multor oameni nu le vine să creadă lipsa de considerație pe care unele persoane o arată în timpul zborurilor cu avionul.

„Uneori încă îmi surprinde mintea cât de nepăsători sunt oamenii. Ești într-un avion și adulții uită cum să fie adulți”, se arată într-un alt comentariu.

Potrivit unui studiu din 2018, 90% dintre pasageri au considerat că a fi desculț în timpul zborului este un obicei prost, ca să nu mai vorbim de a-ți pune picioarele goale lângă alte persoane.