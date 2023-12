Insula aflată la doi pași unde românii fug de frig și fac baie în ocean și în decembrie. „Ajung 1.000 de euro, e ieftin”

Românii care detestă frigul și țin să facă baie în locuri exotice au numeroase variante, însă prețurile sunt pe măsură. Există însă și soluții mai ieftine, unele chiar aproape de România.

Un tânăr care visează încă din adolescență să se scalde în apele oceanului a cerut sfaturile internauților pe grupul de Facebook „Vacanțe do it yourself”, pentru a afla câteva ponturi.

„Salutări grupului! Mi-am dorit din adolescență să fac măcar o dată baie într-un ocean și aș vrea în primăvara ce urmează să bifez și această dorință. Dacă mai este cineva care a făcut lucrul asta și mă poate ajută cu idei aș aprecia maxim. Bugetul total 1000 euro +/- pentru 3-4 zile. Călătoresc singur, prefer variante fără pașaport. Nu sunt pretențios la cazare, pat și baie să am, am de gând să mă plimb camera fiind doar pentru somn. Nu vreau să stau la plajă, doar să înot o dată, așadar câtă vreme apa e pe la 19-20 grade e ok destinația. Mulțumesc anticipat pentru sfaturi și idei”, a scris el.

Răspunsurile au venit la scurt timp, iar membrii grupului i-au oferit mai multe variante, dar și alte sugestii.

„Madeira. Tocmai am fost două persoane, o saptămână, zbor cu Wizz din Budapesta, cazare prin Airbnb și mașină închiriată - buget total 1500 euro. Baie poți face fără probleme, în primavară apa va avea cam 20 de grade (atât a avut și acum)”, a fost un prim sfat.

„Tenerife, te încadrezi în buget și e super ieftină băutura și mâncarea”, i-a scris cineva.

„Dacă tot vorbim de indiferent ce ocean, puteți încerca Atlanticul (un pic cam rece, dar ce nu face omul pentru a-și îndeplini visul?). Lisabona/Cascais, Porto ori Madeira (sunt în Porto Moniz piscinele alea naturale....mi-nu-na-te)”, a fost altă sugestie.

Tenerife, recomandată de zeci de internauți

Dar cele mai multe sfaturi au fost să aleagă Tenerife. „Când e la noi primăvara, Atlanticul în Portugalia e incredibil de rece. Poate prin Tenerife, că și acolo tot doar cu buletin ajunge.”

„Tenerife, zona de sud. Plajele din Las Americas (una e chiar fara văluri), zona Adeje (plaja de Duque) sau zona Los Cristianos. Noi tocmai ce ne-am întors. Am făcut baie și nu ne-a înghețat inima. Am prins două zile cu soare, cam 24 de grade, apa avea cam 21-22. Noi vrem să mai mergem”, a completat altcineva.

„Clar Tenerife… În martie, la o primă căutare am găsit bilet de avion cu 750 de lei, cazare, dacă nu vrei aproape de plaja și ești dispus să urci într-un autobuz, găsești fără probleme la 50 euro pe noapte, berea la terase o găsești și la un euro”, a întărit o doamnă, care a adăugat apoi: „6 zile, 180 euro cazarea, 150 euro avionul și-ți rămân 670 de cheltuială.”

Și tot zona de sud a insulei spaniole i-a fost recomandată de o altă reprezentantă a sexului frumos: „Tenerife! Vă cazați în zona de sud a insulei Aveți și multe de vizitat. Am fost și vara (iunie-iulie), dar și iarna (decembrie) și am făcut baie în ocean, a fost foarte bine, în condițiile în care eu sunt foarte friguroasă. Zboruri se găsesc din București, Budapesta sau combinații de zboruri cu escală. Nu e nevoie de pașaport.”

„Tenerife recomand și eu, am fost în ianuarie anul acesta și au fost 26 de grade, am făcut baie în ocean liniștită…Mâncare și băutură bună și ieftină, cazarea mai aproape de plajă e mai scumpă, dar la 40 de minute de mers pe jos găsești ceva mai ieftin”, i-a mai zis o internaută.

„Mergeți în Tenerife! Aveți foarte multe activități interesante de făcut, iar culoarea apei...Poza nu este editată deloc”, a scris o domnișoară care postat și o fotografie. „Tenerife! Englezii fac baie și acum”, a intervenit în discuție altcineva.

Insulele Canare, din care face parte și Tenerife, i-au fost sugerate și de altul: „Mergi în Canare. Am făcut eu baie în Atlantic și în decembrie și în ianuarie. Deci mai spre primăvara e și mai ok. Recomand Tenerife. E cel mai sudic punct european (deci merge și cu buletin.) Sunt și mai multe de vizitat. Sunt și zboruri directe din București. Succes.”

Africa, Portugalia și Franța, alte opțiuni

Au existat însă și alte idei. Cineva i-a recomandat Marocul. „În ianuarie am văzut bilete ieftine pentru Maroc. Ar fi de luat în calcul – 80 de euro.” Și tot Marocul i-a fost recomandat de un alt internaut. „Maroc (Essouira, Agadir etc) zbor Wizz/Ryanair Rmânia - Milano - Marrakesh. Am fost acum aproximativ 4-5 ani, zbor și cazare aproximativ 200 de euro pentru o săptămână, excursii, transport, mâncare, vizitat etc pe acolo mai vreo 200. Probabil acum nu mai sunt prețurile de atunci.”

Tot Africa, dar în partea de sud a continentului i-a fost recomandată de câțiva internauți. „Eu aș merge pe varianta de pașaport și cu 1000 de euro dacă prindeți bilet de avion la preț bun, v-ați putea încadra la o săptămână în Zanzibar.”

Și Portugalia a fost o altă sugestie, iar mai multe zeci de membri ai grupului l-au sfătuit să aleagă această țară. Pe lângă Tenerife și Portugalia au mai fost vehiculate și alte destinații în Franța, dar și alte insule ale Spaniei, dar tânărul a făcut o alegere în cele din urmă. „Vă mulțumesc! Voi merge in Tenerife, pare cea mai ok variantă pentru ce vreau”, a fost decizia lui finală.