Impresiile unei turiste din Danemarca: „Am avut un sejur superb în România, cu excepția mâncării din unele locuri” VIDEO

Trei filmări ale unei turiste daneze care a vizitat România în luna iunie au devenit foarte urmărite pe YouTube, strângând peste 42.000 de afișări și sute de comentarii în doar două săptămâni.

Erika Anderson, o tânără daneză pasionată de călătorii are propriul canal pe YouTube, canal intitulat ”The Danish Girl”.

Erikăi i-a plăcut mult pasajul Macca-Villacrosse din Capitală. Tânăra din Danemarca a dorit să viziteze și Catedrala Mântuirii Neamului și Palatul Parlamentului, însă când a ajuns acolo i s-a spus că nu poate intra. ”E foarte frustrant, pentru că îmi doream mult să văd aceste două clădiri impresionante ale Bucureștiului”, spune Erika.

În schimb, Erika a reușit să viziteze Ateneul Român, declarându-se foarte plăcut impresionantă de arhitectură și Marea Frescă a Neamului realizată de către cunoscutul pictor Costin Petrescu.

Erika a mers să viziteze atât Castelul Peleș, cât și Castelul Bran. Turista din Danemarca a fost cucerită de farmecul Castelului Peleș. ”Este pur și simplu uimitor Castelul Peleș. Iar interesul pe care îl stârnește se vede și în numărul mare de turiști străini care stau la coadă pentru a intra în acest loc emblematic al României”, precizează turista daneză.

”România este o țară foarte frumoasă”

Erika Anderson a petrecut câteva ore și la Castelul Bran și a regretat că nu a petrecut mai mult timp acolo: ”Este un castel frumos și cu priveliști ce îți taie respirația. Era destul de aglomerat, chiar dacă l-am vizitat într-o zi din timpul săptămânii. Nu este chiar așa cum este descris în romanul lui Bram Stoker, însă clar trebuie vizitat. E un loc special cu siguranță”.

Erika a avut per ansamblu impresii foarte bune despre România, cu excepția mâncării, despre care spune că a fost proastă în mai multe locuri.

„România este o țară foarte frumoasă! Am avut un sejur superb în România și mi-au plăcut mult peisajele și locurile pe care le-am vizitat. În București am vizitat tot ce mi-am propus. Însă mâncarea nu a fost tocmai în regulă în destule locuri în care am mers. În unele locuri, unde nu am filmat, pur și simplu ni s-a adus mâncare rece sau chiar arsă din păcate. Și îmi pare rău că am avut această experiență culinară neplăcută pe care nu am inclus-o însă în filmările mele”, adaugă Erika Anderson.