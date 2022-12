De ce să vizitezi Sibiul și împrejurimile de sărbători?

Sibiul este unul dintre cele mai cunoscute orașe din România, atât din punct de vedere cultural, cât și turistic și economic. Centru orașului este predominat de clădiri istorice, care păstrează arhitectura veche de sute ani și care reușesc an de an să atragă mii de turiști datorită impactului puternic pe care îl au.

Pe timpul iernii, Sibiul capătă o nouă înfățișare. Centrul vechi și zonele principale ale orașului sunt pline de luminițe, târgul de Crăciun este de nelipsit din Piața Mare, iar atmosfera de sărbătoare este prezentă în fiecare colțișor de casă, în fiecare local și în inimile tuturor localnicilor.

Dacă nu ai planuri făcute pentru sărbătorile de iarnă, poți avea în vedere vizitarea Sibiului și împrejurimile orașului. Câteva zile în acest loc te-ar ajuta să te deconectezi de la activitățile de rutină, ți-ar încărca sufletul cu atmosfera unică de sărbătoare și mintea cu amintiri de neuitat. Poți vizita renumitul târg de Crăciun, atracțiile principale ale locului dar și atracțiile turistice din împrejur. Așadar, urcă-te în mașină și lasă-te condus de magia sărbătorilor de iarnă. Iar dacă nu ai un autoturism personal, ar fi bine să închiriezi unul de la o firmă de închirieri auto!

Cum ajungi în Sibiu?

Când te decizi să vizitezi orașul Sibiu, nu trebuie să îți faci griji în privința transportului. Poți ajunge în această localitate din orice parte a României cu trenul, autobuzul, cu mașina personală sau chiar cu un autoturism închiriat. Dacă optezi pentru transportul cu trenul sau autobuzul până la destinație, în oraș poți închiria un autoturism de la o firmă de rent a car Sibiu, cu ajutorul căruia să te deplasezi mai ușor.

Sibiul este un oraș ușor accesibil din oricare parte a țării ai veni și nu ar trebui să ai dificultăți în a ajunge aici.

Închiriază o mașină

Atunci când nu ai mașină personală, poți opta pentru închirierea uneia. Este o opțiune sigură, la îndemână și care te ajută să economisești timp și să te deplasezi ușor către orice punct de atracție. Sibiul este un oraș plin de atracții turistice, iar deplasarea cu o mașină de la închirieri auto ți-ar putea scurta timpul de deplasare între ele.

În plus, optând pentru serviciile unei firme de rent a car Sibiu, ai posibilitatea să vizitezi și atracțiile turistice din împrejurimea orașului istoric.

Ce să vizitezi?

Când ajungi la Sibiu în perioada sărbătorilor de iarnă trebuie neapărat să începi cu vizitarea târgului de Crăciun. Deschis pentru prima dată în 2007, târgul de Crăciun de la Sibiu este, de la un an la altul, tot mai frumos și plin de magie. Numeroșii expozanți sunt prezenți în Piața Mare din Sibiu cu cele mai gustoase specialități gastronomice, cu decorațiuni de Crăciun, bijuterii prelucrate manual, căni și globuri pictate, ghirlande, obiecte sculptate manual și alte produse artizanale, oferindu-le vizitatorilor an de an experiențe plăcute și memorabile. Iar pentru cei mici, sunt pregătite diverse atracții, printre care Atelierul lui Moș Crăciun, patinoarul în aer liber și caruselul cu luminițe. Totul este acompaniat de muzica de sărbătoare și de spectaculoasele proiecții de lumini ce luminează fiecare clădire istorică din Piața Mare.

Pe lângă Piața Mare din Sibiu mai poți vizita Palatul Brukenthal, Muzeul de Istorie, Turnul Sfatului, Casa Artelor, Turnul Scărilor, dar și Podul Minciunilor și Orașul de Jos. Toate sunt construcții vechi, cu arhitectură impresionantă, care lasă o impresie uimitoare.

De altfel, dacă vrei să te îndepărtezi de la agitația urbană, poți lua autoturismul de la rent a car Sibiu și poți vizita atracțiile din împrejurimea orașului. Castelul de lut Valea Zânelor, Biserica Fortificată din Cisnadie sau Cetatea de la Slimnic sunt atracții importante ale județului Sibiu, care merită a fi văzute.