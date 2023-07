Cum îți poți învinge teama de a zbura cu avionul. 4 din 10 oameni suferă de aviofobie

Patru din zece oameni sunt îngroziți de zborul cu avionul, deși transportul aerian este cel mai sigur mijloc de transport din lume. Alexandru Geică, pilot comandant, instructor și fondator al unei companii aeriene, cu peste 13.000 de ore de zbor la activ a explicat care sunt motivele, dar și cum ne putem învinge această teamă.

Aviofobia este perfect normală, pentru că noi oamenii am fost „proiectați” să trăim pe pământ. Inclusiv piloții se confruntă cu o astfel de teamă, însă lucrează cu ea, în permanență.

„Teama de avion este normală, cu frica trebuie să lucrăm”, mărturisește Alexandru Geică.

De unde provine frica de avion

Pilotul comandant consideră teama de avion venită din „lipsa de informații și din lipsa de control.”

„Probabil din lipsa de control, oamenii au această teamă de zbor. Pe lângă asta, există lipsa de cunoaștere, pentru că nu li s-au explicat foarte multe detalii: cât de reglementată este această meserie, sau nu neapărat meserie, zborul propriu-zis. Prin câte stagii de pregătire trece un pilot, un tehnic. Câte sisteme redundante esențiale există. De exemplu pe partea de generator sau de hidraulic avem trei sisteme, care se acoperă unul pe altul: 2 principale, unul în stand-by. Detalii de genul acesta duc la lipsă de cunoaștere și la teama de zbor”, spune el.

Invitat în cadrul podcastului “DilEMMA” moderat de Emma de Radio ZU, pilotul Alexandru Geică este promotorul unei școli de orientare profesională în domeniul aviatic, în care doritorii pot venii „să piloteze” un avion în simulator, timp de o oră, alături de un pilot profesionist care le explică în detaliu care sunt pașii de urmat pentru zbor liniștit.

Experiența simulatorului este un instrument excelent și pentru a rezolva teama de zbor, care pe termen lung poate ajuta să te bucuri, relaxat, de următoarele călătorii cu avionul.

„Am observat că ei nu au intrat niciodată în cabină și se gândesc că oare e ca în filme? După ce văd cât de controlat este totul, cât de calmi sunt piloții, că ei fac asta ca nici măcar o secundă fie ceva care nu este sub control, se liniștesc. Am zburat și cu oamenii care au făcut atac de panică. Au luat niște zahăr, apă”, a mai povestit pilotul.

De ce punem telefonul pe mod avion

Conform zicalei „Safety First”, pilotul Alexandru Geică explică de ce este absolut necesar să ne activăm modul „avion” al telefonului la decolare și aterizare. În urma unui accident aviatic petrecut în urma cu câțiva ani s-a stabilit că undele GSM pot perturba aparatele de zbor; această deficiență a fost corectată între timp, însă pentru siguranță se păstrează uzanța.

„Pot interfera anumite unde și frecvențe din mediul GSM cu celelalte care controlează...avem stații la sol care ne emit nouă semnale. Pentru a nu bruia acel semnal se impune închiderea telefoanelor Nu s-a dovedit științific un număr de telefoane aprinse care să influențeze, dar pot bruia, pot da fluctuații pe pantă și pe direcția unui avion care este la aterizare”, ne informează Alexandru Geică.

În plin sezon estival, când numărul zborurilor este în creștere, sfatului pilotului Alexandru Geică este să ne relaxăm și să ne bucurăm de experiența zborului, nivelul tehnologic actual al aeronavelor fiind la cel mai înalt nivel.