Cum este cu adevărat viața în Monaco. Cine sunt privilegiații cu locuință subvenționată de stat

Descris de romancierul englez W. Somerset Maugham drept „un loc însorit pentru oameni umbroși”, Monaco este una dintre cele mai mici și mai bogate țări din lume.

Situat în apropiere de Nisa, în Franța, și la câțiva kilometri de granița cu Italia, principatul are o populație de aproximativ 38.000 de locuitori, iar puțin sub șapte din 10 dintre aceștia sunt milionari, potrivit unui raport al consultanților imobiliari Knight Frank, cel puțin 199 deținând active de 30 de milioane de dolari, notează CNN.

Numărul milionarilor - și al miliardarilor - care locuiesc în Monaco este în creștere, moștenitoarea și creatoarea de modă Tatiana Santo Domingo, care are o avere netă de aproximativ 2 miliarde de dolari, fiind desemnată drept cel mai bogat rezident în 2019.

Stil de viață plin de farmec și un mediu exclusivist

Tehnoprenoarea italiană Manila Di Giovanni, care locuiește în micuța țară din 2018, spune că a avut „preconcepțiile obișnuite” despre Monaco când a venit inițial aici ca studentă și i-a fost greu să „se orienteze”.

„Este un mediu mai exclusivist”, spune ea. „Dacă nu faci încă parte din el, este nevoie de timp pentru a te adapta în cadrul societății actuale. A fost foarte greu în primii mei ani”.

Cu toate acestea, Di Giovanni, fondator și director executiv al platformei de realitate virtuală DWorld, spune că lucrurile au devenit mai ușoare odată ce a terminat universitatea și a început să-și construiască o carieră și că se simte foarte bine în Monaco acum.

„Cred că Monaco este cu adevărat un centru de oportunități”, adaugă Di Giovanni. „Pentru că, în ciuda faptului că este o țară relativ mică, fiecare persoană din întreaga lume cu o anumită influență vine la Monaco cel puțin o dată pe an. Așa că, dacă îți găsești drumul în sistem, poți crește destul de mult”.

Marcela de Kern Royer, rezidentă din Monaco, originară din Guatemala, iubește stilul de viață de aici, subliniind că traiul printre atât de mulți oameni incredibil de bogați și de succes o ajută să rămână motivată.

Cu toate acestea, ea recunoaște că natura plină de farmec a Monaco-ului înseamnă că nu se simte neapărat confortabil să iasă în oraș îmbrăcată modest.

„Uneori, nu vrei să ieși din casă fără să te aranjezi”, spune de Kern Royer, care este autoarea cărții „The Superyacht Industry Book” și consultant pentru superiachturi la firma de consultanță Onboard Monaco.

Spațiu limitat și scump

Bineînțeles, a avea o proprietate în Monaco este extrem de costisitor. Într-un raport din 2022 publicat de firma imobiliară globală Savills, prețurile medii în Principat au depășit anul trecut pentru prima dată 50.000 de euro pe metru pătrat, marcând o creștere de 9% față de 2020, în timp ce prețurile de închiriere au avut un preț mediu de 91,08 euro pe metru pătrat pe lună.

„Sunt cele mai scumpe imobile din lume”, spune Edward de Mallet Morgan, șeful vânzărilor rezidențiale internaționale de la Knight Frank.

„Și având în vedere că, pe o suprafață de aproximativ 2,2 kilometri pătrați, există o populație de 38.000 de persoane, prețurile imobilelor continuă să crească.”

Cum spațiul este destul de limitat aici, casele sunt mai mici decât v-ați aștepta.

De Kern Royer, care s-a mutat la Monaco în urmă cu aproximativ 17 ani, consideră că dimensiunea proprietăților este un „compromis” pentru a trăi într-o țară atât de unică și atrăgătoare.

„Nu este ca și cum ai locui în Beverly Hills, unde ai vile mari”, spune ea. „Pentru prețul unui conac din Beverly Hills aici, vei avea un apartament mic. Este scump [să locuiești aici], dar merită pentru intimitatea și siguranța ta.”

Rata scăzută a criminalității

Problema siguranței pare să fie un factor important atunci când vine vorba de dorința acestei țări minuscule, care are o rată a criminalității foarte scăzută și o cotă mare de polițiști pentru rezidenți.

„Cred că Monaco este unul dintre puținele locuri în care oamenii se simt în siguranță”, adaugă de Kern Royer. „Nu trebuie să-ți faci griji că vei fi jefuit. În zilele noastre [în alte locuri] a devenit atât de periculos. Oamenii nu mai vor să poarte ceasuri sau bijuterii scumpe. Dar aici este foarte sigur”.

Fotografa Valentina Selvaggia de Gaspari, care și-a petrecut verile în principat în anii tinereții și a fost rezidentă timp de 14 ani, spune că siguranța a jucat un rol foarte important în decizia ei de a-și crește cei doi copii în Monaco.

„Toată lumea cunoaște Monaco pentru marile evenimente sportive, pentru miliardarii care locuiesc aici și prin această imensă și incredibilă viață de noapte. Aș spune că securitatea este unul dintre cele mai incredibile lucruri pe care acest loc le oferă”, spune ea, menționând că unii rezidenți își lasă chiar și portierele mașinilor deblocate.

Condiții pentru a deveni rezident

Pentru a deveni rezident, solicitanții trebuie să închirieze sau să cumpere o proprietate aici și să depună și să păstreze cel puțin 500.000 de euro într-o bancă înregistrată în Monaco.

Di Giovanni, de Kern Royer și de Gaspari au trecut cu toții prin procesul de obținere a rezidenței, dar este puțin probabil să li se acorde vreodată cetățenia monegască.

Normele guvernamentale stipulează că rezidenții pot solicita cetățenia după ce au locuit în Principat timp de cel puțin zece ani.

Cu toate acestea, fiecare cerere trebuie să fie aprobată de Prințul Albert al II-lea și doar un număr mic de persoane primesc cetățenia în fiecare an.

„Fiica mea s-a născut aici și nu are un pașaport monegasc”, spune de Kern Royer. „Este aproape imposibil să obții unul. Se eliberează doar vreo cinci pe an. Așa că, chiar dacă m-aș căsători cu un monegasc, nu aș fi monegască”.

Pentru a pune lucrurile în perspectivă, Gareth Wittstock, fratele prințesei Charlene de Monaco, care s-a născut în Zimbabwe, a fost unul dintre puținii rezidenți care au primit cetățenia monegască în 2022.

Paradis fiscal

De fapt, se estimează că aproximativ 8.000 dintre persoanele care locuiesc în Monaco sunt cetățeni monegasci. Acești puțini privilegiați primesc locuințe subvenționate și locuri de muncă garantate.

„Monaco este făcut de mongasci”, spune de Gaspari. „Există multe avantaje de a fi mongasc, ceea ce este corect, deoarece o țară are nevoie de cetățenii săi. Dacă principatul nu i-ar ajuta, aceștia nu ar mai putea trăi în Monaco. Cei mai mulți dintre ei nu sunt miliardari. Sunt oameni normali. Și ei sunt cei care se ocupă de țară”.

De Gaspari subliniază că există un contrast uriaș între cetățenii monegasci, și oamenii care se mută aici.

Cetățenii plătesc mai puțin de o treime din valoarea chiriei de pe piață, restul fiind plătit de stat. Dar este probabil corect să presupunem că salariul mediu al unui cetățean care lucrează pentru guvern va fi considerabil mai mic decât cel al unui rezident care s-a mutat în Principat în scopuri fiscale, ceea ce înseamnă că creșterea prețurilor proprietăților a avut un impact semnificativ.

În ultimii ani, Prințul Albert al II-lea a depus eforturi pentru a spori oferta de proprietăți de închiriat la prețuri accesibile pentru monegasci, cu un Plan național de locuințe pe 15 ani care vizează creșterea cu 43% a numărului de apartamente deținute de stat.

„Pentru mine, locuințele pentru monegasci sunt o cauză națională, o prioritate absolută”, a declarat monarhul într-o declarație oficială. „Este un lucru la care guvernul meu lucrează în mod constant de mulți ani”.

Deși nu li se pot acorda aceleași beneficii ca și cetățenilor, a deveni rezident aici are cu siguranță avantajele sale datorită regimului de impozit pe venit și de impozit pe avere zero din Monaco.

„În mod fundamental, acesta este motivul pentru care te muți în Monaco. Pentru că este un mediu cu un prag fiscal scăzut. Este foarte pro afaceri”, spune de Mallet Morgan.

Se întâmplă ca la Monaco să locuiască o serie de piloți de Formula 1, printre care Max Verstappen, Lewis Hamilton și Charles LeClerc (care s-a născut în Principat), dar și Lando Norris, care a precizat că a ales să se mute în această destinație datorită beneficiilor financiare, afirmând că „oamenii fac multe lucruri în viață pentru bani”.

Accentul pe familie

De Kern Royer consideră că diversitatea țării (Monaco găzduiește cel puțin 139 de naționalități) este unul dintre cele mai mari puncte de vânzare, alături de sentimentul de comunitate.

„Chiar dacă este atât de mică, este atât de dinamică și atât de diversă", spune ea. „Este un amestec între un oraș mare și un oraș mic. Deci, ai toate avantajele de a trăi într-un oraș mare, dar ai totuși sentimentul de oraș mic, unde cunoști oamenii și oamenii te cunosc pe tine.”

Clima blândă de aici este, de asemenea, o mare atracție. Se spune că Monaco are în medie aproximativ 300 de zile de soare pe an și are o speranță de viață care se numără printre cele mai mari din lume.

„Da, este atractiv din punct de vedere fiscal, dar adesea cred că Monaco este subevaluat din perspectiva stilului de viață”, spune de Mallet Morgan. „De asemenea, dintr-un fel de perspectivă a sănătății generale, a familiei și a bunăstării”.

El a observat o creștere a numărului de familii care se mută în Monaco, în timp ce cererea de locuri în școli a crescut considerabil de-a lungul anilor.

Acest sentiment de familie este extrem de important pentru de Gaspari, care a lansat recent o carte de fotografii, „International Mothers of Monaco”, care prezintă mame reale din Monaco și copiii lor, cu scopul de a celebra diversitatea familiilor care trăiesc acolo.

Deși consideră Monaco ca fiind „acasă” și nu regretă că și-a crescut copiii aici, de Gaspari recunoaște că uneori se întreabă dacă nu cumva faptul că a crescut în principat poate duce la o viziune oarecum distorsionată asupra lumii.

„Lumea nu este atât de bogată ca Monaco”, notează ea. „La un moment dat, m-am speriat puțin că copii mei vor crede că viața este așa peste tot".

De Gaspari, care locuiește acum în Franța, la granița cu Monaco, spune că a încercat să se aventureze în afara Monaco-ului cu familia ei ori de câte ori a fost posibil, atunci când copiii ei erau mai mici, pentru ca aceștia să înțeleagă mai bine viața din afara acestei țări mici.

Și, deși Di Giovanni s-a stabilit cu plăcere în Monaco acum, recunoaște că uneori îi lipsește „dinamismul unui oraș mare” și încearcă să petreacă cel puțin o săptămână într-o destinație diferită la fiecare trei sau patru luni.

Deși nu a fost în imposibilitatea de a-și găzdui mulți dintre prietenii săi de peste mări și țări în micul său apartament din Monaco, mulți au întrebat-o despre viața din Principat de când s-a mutat acolo, iar o întrebare revine frecvent.

„Ei întreabă dacă este adevărat că vezi mereu pe stră Ferrari și Lamborghini” spune ea. „Sunt foarte curioși în legătură cu acest lucru. Le spun: «Da, întotdeauna le vezi»”.

Deși se pare că există un adevăr în prezumțiile pe care cei care privesc de la distanță le au despre viața în această mică țară europeană, de Gaspari subliniază că adevărata frumusețe a Monaco este libertatea și flexibilitatea pe care le oferă celor care trăiesc aici.

„Poți decide în ce tip de Monaco vrei să trăiești”, spune ea. „Dacă vrei să mergi la cele mai incredibile gale și să fii mereu îmbrăcat elegant, poți face asta. Poți, de asemenea, să duci o viață super simplă și foarte discretă. Tu decizi cu cine să ieși și ce viață vrei să faci. Poți să te adaptezi cu adevărat și să îți faci propriul Monaco”.