Cum se prepară sosul de roșii pentru diverse garnituri. Rețeta unui cunoscut bucătar

Bucătarul „Smith Piratul”, din Arad, ne dezvăluie cum se face cel mai bun sos de roșii pentru chifteluțe sau alte garnituri. Se folosesc mai multe ingrediente.

Astfel, bucătarul Cristian Marius Zaharia, zis Piratul Smith care gătește pe malul Mureșului, în municipiul Arad, ne dezvăluie că sosul merge foarte bine cu piure de cartofi, orez, cartofi naturi sau doar chifteluțe cu sos.

Ingredientele folosite la sos pentru 4-6 porții sunt:

2 cepe medii,

2 ardei capia,

1 morcov ,

4 căței usturoi,

3 roșii,

1 ardei iute sau 1 linguriță fulgi chilli,

sare, piper după gust,

un vârf de linguriță chimen măcinat,

pătrunjel verde,

50 ml ulei de măsline,

Dacă se gătește ca și garnitură orez atunci se folosește și o linguriță rasă de curry.

Mod de preparare

Se călește ceapa, așa puțin „al dente”, se adaugă câțiva câței de usturoi zdrobiți cu lama cuțitului, morcovul ras, ardeiul capia tăiat tip tăieței mai groși. Când toate acestea sau călit un pic se adaugă roșiile tăiate cuburi și puțin chimen praf. Se adaugă apoi ardeiul iute tăiat rondele sau fulgi de chilii, sare și piper. Când s-a format sosul se oprește focul și se adaugă pătrunjel verde proaspat.

Numele lui adevărat este Cristian Marius Zaharia.

„La 17 ani am început să gătesc pentru muncitori la o firmă de construcții. A zis șefu că nu sunt bun la construcții și m-a pus să fac mâncare pe o sobă, într-un ceaun. Nu credeam că voi reuși....dar m-am descurcat foarte bine. Apoi am mai muncit pe la fabrici. Nu mi-am găsit locul nicăieri până în data de 1 martie 2012 când m-am angajat ca barman la Port Arthur, acolo patronul Dan Dănuț, zis Sima, prăjea mici și gătea mâncare la ceaun, gulaș, ciorbă de pește, etc. De aici am început cu adevărat, am fost foarte entuziasmat de stilul lui de gătit... am furat meseria asta de la el... mă ținea pe lângă el exact în ideea de a mă învăță. Și uite așa din barman am devenit bucătar”, povestește piratul Smith.