Un cățel pentru fiecare

BMW România susține campania organizației pentru Protecția Animalelor CJ Ilfov pentru a promova adopția responsabilă a animalelor. În acest moment, adăposturile de animale sunt aproape pline, iar rata abandonului este la cote mari.

În cadrul unui proiect comun, trei căței pentru adopție au fost vedete alături de trei modele BMW și MINI spectaculoase – BMW M3 Touring, BMW iX1 și MINI Cabriolet. Au fost create trei povești foarte diferite: o familie alături de un câine de talie mare, într-o mașină electrică de familie; un cuplu alături de un câine de talie medie, într-o mașină sport; un burlac alături de un câine de talie mică, într-o decapotabilă. Mesajul este simplu: în orice moment al vieții ne-am afla, este loc și pentru un cățel. În același timp, așa cum există modele diferite și o mașină potrivită pentru fiecare, la fel există și cățelul potrivit pentru oricare dintre noi.

Vedetele canine au fost Joy, Leia și Kofi

Joy este un metis de labrador, are aproximativ doi ani și a fost salvat de pe stradă. Leia are cam șase luni și, cel mai probabil, s-a născut pe străzi. A fost salvată împreună cu frățiorul ei. Iar Kofi are, cu aproximaţie, 3 ani. A fost găsit pe stradă, avea blănița mare și încâlcită și era extrem de slab. Toți câinii-vedetă sunt extrem de prietenoși și de iubitori, se înțeleg bine și cu alte animale. După ședințele foto-video, ei s-au întors în adăpost, dar acum avem posibilitatea să le schimbăm viețile. Toți câinii care se dau spre adopție sunt vaccinați, deparazitați intern și extern, microcipați, înregistrați în RECS și sterilizați, dacă ei sunt adulți.

Campania a fost organizată cu sprijinul lui Cătălin Oprițescu, care, pro-bono, a realizat materialele foto-video. Acestea vor fi prezentate pe rețelele sociale (inclusiv BMW România și MINI România), dar și în rețeaua de publicitate outdoor. Iar modelele - Beatrice Ilea, Octavian Ilea și copiii lor, Laura Culiță și Victor Gravil, dar și Denis Șchiopu - s-au implicat de asemenea pro-bono, fiecare dintre ei având animale salvate acasă.

În momentul de față, aproximativ 350 de câini din adăposturile Buftea și Brănești așteaptă să plece acasă, cele două adăposturi având o capacitate de puțin peste 400 de locuri. Aproximativ 30% dintre câinii din adăposturile din Ilfov sunt abandonați chiar de propriile familii. Adică sunt duși la adăpost chiar de proprietari. Conform statisticilor, numai unul din 10 câini de pe străzi ajunge să fie adoptat.

Pentru adopția câinilor, cei interesați sunt invitați să sune la numărul 0751.235.009 sau să acceseze site-ul www.ilfovadopta.ro. Adopția este gratuită și este un gest nobil. Toți câinii dați spre adopție sunt vaccinați, deparazitați intern și extern, sterilizați dacă sunt adulți, microcipați și înregistrați în RECS (Registrul de Evidență al Câinilor cu Stăpân).