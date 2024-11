Șoferii de Tesla sunt încântați, după ce compania a confirmat lansarea noii tehnologii avansate: „Sunt și mai nerăbdător acum”

Proprietarii de Tesla din Europa se bucură deja de o nouă funcție de siguranță de ultimă generație pentru anumite modele. În curând, va fi lansată și în Statele Unite.

Tesla a lansat deja cu succes această actualizare în Europa pentru „Highland” Model 3. Acum, compania a confirmat că funcția sa de faruri adaptive high-tech este „aproape gata” pentru lansare și în SUA. Această dezvoltare de la Tesla marchează un progres semnificativ în iluminatul auto.

Farurile adaptive se concentrează pe reducerea strălucirii și creșterea vizibilității doar prin estomparea pixelilor individuali, nu a întregului far, ceea ce înseamnă că faza lungă poate rămâne aprinsă mai mult timp, permițând șoferului să vadă mai bine noaptea. În plus, farurile își ajustează automat direcția și intensitatea în funcție de viteza vehiculului, unghiul de virare și înălțime se menționează într-un articol pe Teslarati, citat de publicația The Cool Down.

Această dezvoltare de la Tesla marchează un progres semnificativ în iluminatul auto, sporind atât confortul, cât și siguranța șoferilor. În primul rând, farurile îi vor ajuta pe șoferi să detecteze potențialele pericole mai devreme și să se ajusteze în consecință. Probabil, cel mai important lucru este că și alți șoferi vor fi recunoscători, deoarece farurile reduc strălucirea traficului din sens opus.

În general, cei care conduc cu noua caracteristică ar trebui să beneficieze de oboseală redusă a ochilor, vizibilitate mai bună pe timp de noapte și o experiență de conducere mai sigură.

Modelul american Tesla 3 primește deja recenzii încântătoare despre avantajele sale grozave și „prețul surprinzător de scăzut”. Și asta înainte de caracteristica farurilor adaptive, mai spune sursa citată.

Șoferii spun că sunt încântați să testeze această nouă funcție. Un utilizator a scris pe Twitter despre experiența sa la conducerea unui Model Y în Islanda: „Sunt și mai încântat să obțin funcționalitatea farurilor adaptive aprobată de UE în SUA”.